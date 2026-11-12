Khởi tố chủ quán cà phê giải khát Nguyễn Thị Thu Hoà SN 1990

Công an tỉnh Phú Thọ khởi tố Nguyễn Thị Thu Hoà, chủ quán cà phê tại xã Nguyệt Đức, về hành vi chứa mại dâm cho 3 đôi nam nữ mua bán dâm.

Ngày 12/11, qua công tác nắm tình hình địa bàn, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Thọ đã phát hiện, đấu tranh, triệt phá một tụ điểm hoạt động mại dâm dưới hình thức núp bóng cơ sở kinh doanh cà phê giải khát tại xã Nguyệt Đức. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với chủ cơ sở để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự (Tổ địa bàn Vĩnh Yên) phát hiện quán “Cafe Giải Khát” nằm trên tuyến đường tỉnh lộ 303, thuộc địa phận xã Nguyệt Đức, do Nguyễn Thị Thu Hoà (sinh năm 1990, trú tại thôn Đinh Xá, xã Nguyệt Đức; đăng ký thường trú tại thôn Táo, xã Thổ Tang, tỉnh Phú Thọ) làm chủ có biểu hiện nghi vấn liên quan đến hoạt động mại dâm. Đáng chú ý, cơ sở này thường xuyên thay đổi phương thức hoạt động, bố trí người cảnh giới nhằm đối phó, tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng.

Khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Thu Hoà. Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ

Hồi 12 giờ 45 phút ngày 15/10/2026, Phòng Cảnh sát hình sự (Tổ địa bàn Vĩnh Yên) tiến hành kiểm tra, đấu tranh tại cơ sở trên, phát hiện Nguyễn Thị Thu Hoà có hành vi chứa mại dâm cho 3 đôi nam nữ thực hiện hành vi mua bán dâm tại nhà trọ Tuấn Hương, nằm đối diện quán cà phê. Nhà trọ này cũng do Hoà trực tiếp quản lý. Quá trình kiểm tra, lực lượng Công an thu giữ số tiền 1.900.000 đồng là tiền Hoà thu của 3 khách mua dâm cùng một số vật chứng có liên quan.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Thu Hoà về hành vi “Chứa mại dâm” để điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Việc kịp thời phát hiện, triệt phá tụ điểm trên thể hiện tinh thần chủ động, kiên quyết của lực lượng Cảnh sát hình sự trong đấu tranh với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự, giữ gìn môi trường sống lành mạnh tại địa phương.

Qua vụ việc, Cơ quan Công an khuyến cáo các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú, ăn uống, giải trí cần nghiêm túc chấp hành các quy định của pháp luật, không để địa điểm kinh doanh bị lợi dụng làm nơi tổ chức, môi giới hoặc chứa mại dâm. Mỗi người dân cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, không tham gia các hoạt động mua bán dâm; khi phát hiện cơ sở hoặc cá nhân có biểu hiện nghi vấn liên quan đến tệ nạn mại dâm, cần kịp thời thông tin cho cơ quan Công an nơi gần nhất để xác minh, xử lý. Mỗi tin báo có giá trị của người dân sẽ góp phần giúp lực lượng Công an chủ động phòng ngừa, phát hiện và đấu tranh hiệu quả với các hành vi vi phạm pháp luật, giữ gìn bình yên trên địa bàn.

Theo Cổng TTĐT Công an tỉnh Phú Thọ