Cận cảnh robot khổng lồ xếp chuối thay hàng trăm người trong đại nông trường 21.000 ha của tỷ phú Trần Bá Dương

Những cánh tay robot ABB liên tục gắp và xếp các thùng chuối lên pallet tại nhà máy của THACO AGRI ở Campuchia. Đặc biệt, hệ thống còn được tùy chỉnh, bổ sung linh kiện từ chính THACO INDUSTRIES.

Ngày 11/11, trong chuyến tham quan Khu liên hợp Snuol tại tỉnh Kratie (Campuchia), đoàn đối tác THACO AGRI có dịp chứng kiến hoạt động của xưởng đóng gói chuối xuất khẩu, nơi những cánh tay robot làm việc bên cạnh hệ thống băng chuyền và hàng chục công nhân.



Dây chuyền nhà máy phân loại chuối

Tại đây, chuối sau thu hoạch được vận chuyển từ nông trường về xưởng bằng hệ thống ròng rọc. Những buồng chuối lớn được treo trên đường ray, lần lượt đưa qua các công đoạn sơ chế, rửa, phân loại và đóng thùng.

Điểm đặc biệt xuất hiện ở cuối dây chuyền. Thay vì để công nhân trực tiếp bốc xếp, cánh tay robot ABB tự động gắp những thùng carton chứa chuối từ băng chuyền, xoay chuyển và xếp thành từng lớp ngay ngắn trên pallet.

Cánh tay robot của Thaco xếp các thùng carton chuối

Hệ thống giúp giảm công việc bốc xếp thủ công, đồng thời duy trì nhịp độ vận hành liên tục trước khi hàng hóa được vận chuyển bằng container. Trước đây cần hơn 20 công nhân để thực hiện công đoạn này trong mỗi nhà máy. THACO AGRI có khoảng 5 nhà máy như vậy.

Theo thông tin THACO AGRI từng công bố, robot ABB tại xưởng sản xuất chuối BP1.B đã được đưa vào vận hành thí điểm từ năm 2024. Thiết bị sử dụng bộ điều khiển IRC5, cho phép lập trình chuyển động và phối hợp với các bộ phận khác trên dây chuyền.

Đáng chú ý, các robot còn được THACO tùy chỉnh và bổ sung linh kiện do THACO INDUSTRIES cung cấp, nhằm đáp ứng yêu cầu thực tế của hoạt động đóng gói chuối. Đây là điểm cho thấy sự kết hợp giữa công nghệ robot của hãng ABB và năng lực cơ khí, chế tạo thiết bị của tập đoàn Việt Nam.

Ông Trịnh Tuấn Kiên, Phó Tổng Giám đốc THACO AGRI, cho biết doanh nghiệp đã tận dụng kinh nghiệm sản xuất công nghiệp để tham gia thiết kế và tự động hóa nhiều công đoạn trong xưởng đóng gói.

Ông Trịnh Tuấn Kiên, Phó Tổng Giám đốc THACO AGRI

Theo ông Kiên, một đối tác phân phối trái cây lớn ở nước ngoài đánh giá cao thiết kế này và đã đặt hàng giải pháp để triển khai tại các quốc gia khác.

Không chỉ đưa robot vào nhà máy, THACO AGRI còn tổ chức nông trường theo mô hình sản xuất công nghiệp. Mỗi xí nghiệp chuối có diện tích khoảng 800–1.200 ha, được chia thành những nông trường 300 ha, có hệ thống điện, giao thông, thủy lợi, kho vật tư và xưởng đóng gói đồng bộ.

Các thửa đất được san gạt vuông vức, với kích thước điển hình rộng 125 m, dài 500 m. Chuối từ các khu trồng được đưa về xưởng qua mạng lưới ròng rọc, hạn chế sử dụng xe tải trong nội bộ nông trường.

Hệ thống ròng rọc

Theo quy hoạch giai đoạn 2024–2028, Khu liên hợp Snuol có tổng diện tích 20.960 ha, trong đó 6.022 ha dành cho trồng chuối, với tổng vốn đầu tư dự kiến 850 triệu USD, tương đương hơn 22.000 tỷ đồng.

Tại buổi làm việc, THACO AGRI cũng công bố kế hoạch doanh thu xuất khẩu chuối 12.077,8 tỷ đồng trong năm 2027. Ông Kiên cho biết doanh nghiệp đặt mục tiêu lọt nhóm 5 nhà cung cấp chuối lớn nhất thế giới.