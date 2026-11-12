Một doanh nghiệp Việt Nam cho 29 nhân viên đi khắp nơi trên thế giới để "sếp" được ... "rảnh rỗi"

Việc cử nhân viên đi khắp nơi trên thế giới học hỏi và làm việc giúp nhân sự công ty Phúc Sinh am hiểu văn hoá bản địa và có sự tự tin, chủ động khi làm việc với đối tác ngoại.

Từng có năm, 29 nhân sự của Công ty CP Phúc Sinh được cử đi khắp châu Âu để học hỏi và làm việc với đối tác bản địa.

"Việc cho nhân viên đi khắp nơi trên thế giới là cách chúng tôi đào tạo con người", ông Phan Minh Thông - Chủ tịch HĐQT công ty kể câu chuyện trên tại một hội thảo bàn về văn hoá doanh nghiệp, mới diễn ra tại TP.HCM.

Ông Thông - người được mệnh danh là 'vua tiêu''Việt Nam cho hay, có 3 trụ cột trong văn hoá doanh nghiệp đã được định hình suốt chặng đường phát triển của Phúc Sinh.

Thứ nhất là văn hoá minh bạch. 20 năm trước, từ năm 2006, công ty sớm áp dụng hệ thống ERP (hệ thống hoạch định nguồn lực trong doanh nghiệp) để quản lý thông tin được rõ ràng, tối ưu hoá hoạt động kinh doanh.

Thứ hai là văn hoá sáng tạo. Điều ít người biết là văn phòng làm việc của công ty nhìn giống như một 'bảo tàng' thu nhỏ với các tác phẩm tranh hàng đầu Việt Nam được treo trên tường.

Theo ông Thông, đây là cách ban lãnh đạo doanh nghiệp muốn 'gieo mầm' theo thời gian nhằm 'çấy' sự yêu thích nghệ thuật vào đời sống nhân viên. Bởi, để một người lao động bận rộn công việc hàng ngày có niềm yêu thích nghệ thuật là không dễ.

Nhưng, không gian làm việc khác lạ đã giúp Phúc Sinh hiện thực hoá điều trên. Vị Chủ tịch HĐQT cho biết, nhiều nhân viên công ty giờ đây dành thời gian cuối tuần đến triển lãm xem tranh hoặc đi mua tranh.

Quan trọng hơn, niềm yêu thích nghệ thuật còn lại tác động tới sự sáng tạo. "Đó là lý do vì sao nhiều bao bì của công ty thiết kế đẹp, khiến khách mua còn ngại xé ra để sử dụng sản phẩm bên trong", ông Thông tự tin khi nói tại sự kiện.

Chủ tịch HĐQT Công ty CP Phúc Sinh - ông Phan Minh Thông - nói về văn hoá doanh nghiệp tại sự kiện. (Ảnh: HTV)

Thứ ba, và cũng là yếu tố quan trọng nhất, theo ông, là văn hoá chủ động.

Đặc thù công việc của Phúc Sinh là bán sản phẩm cho khách hàng khắp nơi trên thế giới - miễn sao họ có nhu cầu mua. Tới nay, công ty đã bán nông sản tới 120 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Tuy nhiên, để bán được hàng tới các thị trường, điều cần thiết là nhân viên phải hiểu văn hoá bản địa, hiểu văn hoá khách hàng, từ đó, giúp ích cho hoạt động thương mại được tốt hơn. Bởi, văn hoá tại châu Âu, Bắc Mỹ, hay Trung Đông... đều rất khác so với Việt Nam.

Phúc Sinh giải quyết vấn đề bằng cách cử nhân viên đi khắp nơi trên thế giới học hỏi và làm việc. Kết quả của quá trình trên là nhân sự công ty đã có đủ sự tự tin, chủ động khi làm việc với đối tác ngoại.

Dẫn chứng, có thời điểm, công ty này có tới 6 phòng tiếp khách nhưng ông Phan Minh Thông không hiện diện. Thay vào đó, người trực tiếp đàm phán với chủ các công ty mua hàng trên thế giới đều là những nhân sự bên dưới ông.

"Tôi tự tin nói rằng, nhân viên của tôi đang tự chủ trong công việc. Đó là lý do giúp tôi có thể thoải mái ngồi đây chia sẻ trong nhiều tiếng đồng hồ về văn hoá doanh nghiệp, dù quy mô doanh thu của Phúc Sinh đã ở mức 11.000 tỷ đồng", ông khẳng định.

"Nhiều nhân viên đang thay tôi làm công tác quản lý tại công ty", ông bổ sung.

Sau 25 năm thành lập, Phúc Sinh đang là một trong những đơn vị xuất khẩu nông sản hàng đầu Việt Nam.

Với 8 nhà máy và các văn phòng quốc tế, doanh nghiệp này đã đưa sản phẩm đến hơn 120 quốc gia và vùng lãnh thổ. Năng lực sản xuất và chế biến của công ty vẫn đang được mở rộng.

Kết thúc năm tài chính 2026 (ngày 30/9), Phúc Sinh đạt doanh thu khoảng 410 triệu USD (hơn 10.500 tỷ đồng), tăng hơn 17% so với năm 2025.

Nhà sáng sáng lập, đồng thời là Chủ tịch HĐQT Công ty CP Phúc Sinh - ông Phan Minh Thông - là một doanh nhân có tiếng với những chia sẻ thẳng thắn về quản trị doanh nghiệp và hoạt động kinh doanh.

Ông là tác giả cuốn sách "Sáng tạo không giới hạn trong kinh doanh" - cuốn sách đầu tay của ông - chứa đựng các trải nghiệm cá nhân từ hành trình kinh doanh, công tác, quan sát đời sống, và cả những thử nghiệm táo bạo.