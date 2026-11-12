Công an khám xét, thu giữ nhiều giấy tờ, bắt Hà Thị Lệ để điều tra số tiền hơn 6 tỷ đồng

Công an đã tiến hành khám xét, thu giữ nhiều hồ sơ, giấy tờ, sổ ghi chép, chứng từ giao dịch ngân hàng và thiết bị lưu trữ dữ liệu có liên quan.

Công an tỉnh Cao Bằng ngày 11/11/2026 thông tin, qua công tác điều tra, xác minh Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã phát hiện đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới hình thức “chạy điểm”, “chạy đỗ” trong kỳ thi tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2026, với số tiền liên quan lên đến hàng tỷ đồng.

Theo kết quả điều tra ban đầu của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh, đường dây này có 4 đối tượng trọng điểm, gồm: Triệu Thị Tuyết (sinh năm 1981), trú tại tổ dân phố Duyệt Trung 1, phường Tân Giang; Hà Thị Lệ (sinh năm 1981), trú tại tổ dân phố Ngọc Pha, phường Nùng Trí Cao; Nông Thị Bông (sinh năm 1991), trú tại xóm Hồng Định V, xã Hạnh Phúc và Hoàng Ngọc Thái (sinh năm 1976), trú tại xóm Tục Mỹ, xã Phục Hòa.

Theo cơ quan CSĐT công an tỉnh, lợi dụng nhu cầu tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và tâm lý lo lắng thi trượt của các thí sinh, các đối tượng đưa ra thông tin gian dối về việc có mối quan hệ với người trong Sở Nội vụ, có khả năng can thiệp kết quả kỳ thi tuyển dụng viên chức năm 2026, cam kết “bảo đảm đỗ 100%” và hoàn trả tiền nếu không trúng tuyển nhằm tạo lòng tin, nhận tiền của những người có nhu cầu dự tuyển.

Từ trái qua phải các đối tượng: Nông Thị Bông, Hoàng Ngọc Thái, Hà Thị Lệ, Triệu Thị Tuyết tại cơ quan Công an - Ảnh: Công an Cao Bằng

Thông qua nhiều tầng môi giới, các đối tượng thu gom tiền của nhiều thí sinh, nâng mức giá từ 200 đến 300 triệu đồng mỗi hồ sơ, sau đó phân chia khoản tiền chênh lệch để hưởng lợi. Kết quả điều tra ban đầu xác định Hà Thị Lệ đã tiếp nhận 6 tỷ 515 triệu đồng từ 33 trường hợp; Nông Thị Bông tiếp nhận 2 tỷ 735 triệu đồng; Hoàng Ngọc Thái thu gom 3 tỷ 190 triệu đồng. Để che giấu hoạt động, các đối tượng còn yêu cầu xóa tin nhắn và tài liệu liên quan đến giao dịch.

Trong các ngày 27 và 28/9/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã tiến hành khám xét, thu giữ nhiều hồ sơ, giấy tờ, sổ ghi chép, chứng từ giao dịch ngân hàng và thiết bị lưu trữ dữ liệu có liên quan, phục vụ công tác điều tra.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự để điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án, làm rõ vai trò, hành vi của từng đối tượng, xác minh những cá nhân có liên quan và làm rõ đầy đủ số tiền bị chiếm đoạt để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Vụ việc là lời cảnh báo đối với những người có nhu cầu dự tuyển viên chức: Không có việc bảo đảm trúng tuyển bằng tiền. Người dân cần nâng cao cảnh giác trước những lời hứa hẹn “chạy điểm”, “chạy đỗ”; tuyệt đối không tin tưởng, giao tiền cho các đối tượng môi giới trái phép và kịp thời trình báo cơ quan Công an khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo.