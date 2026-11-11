Bắt nhân viên ngân hàng Nguyễn Văn Huân SN 1996

Theo kết quả điều tra, Nguyễn Văn Huân là nhân viên một ngân hàng thương mại trên địa bàn thành phố Đồng Nai.

Công an thành phố Đồng Nai ngày 11/11/2026 cho biết, ngày 04/11/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố đã tống đạt Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Huân (sinh năm 1996, trú tại phường Hố Nai, thành phố Đồng Nai) để điều tra về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy định tại khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Theo kết quả điều tra, Nguyễn Văn Huân là nhân viên một ngân hàng thương mại trên địa bàn thành phố Đồng Nai. Do gặp khó khăn về tài chính, mất khả năng thanh toán các khoản nợ, Huân đã nảy sinh ý định lợi dụng danh nghĩa, uy tín và vị trí công tác của mình để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cụ thể, Huân đưa ra thông tin gian dối về việc có khách hàng cần vay tiền để đáo hạn ngân hàng, đồng thời cam kết sẽ hoàn trả đầy đủ tiền gốc và lãi trong thời gian ngắn sau khi ngân hàng giải ngân. Để tạo dựng lòng tin, đối tượng còn sử dụng hồ sơ vay vốn, hợp đồng tín dụng của người thân làm căn cứ thuyết phục những người có nhu cầu cho vay tiền.

Công an tống đạt Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Huân - Ảnh: Công an Đồng Nai

Với thủ đoạn trên, Huân đã nhiều lần vay tiền và chiếm đoạt của các bị hại với tổng số tiền trên 2 tỷ đồng.

Vụ việc tiếp tục là lời cảnh tỉnh đối với người dân trước thủ đoạn lợi dụng uy tín nghề nghiệp, danh nghĩa nhân viên ngân hàng và lòng tin của người khác để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đáng chú ý, việc đưa ra những lời hứa hẹn về khả năng hoàn trả tiền gốc, lãi trong thời gian ngắn thông qua các giao dịch đáo hạn ngân hàng là thủ đoạn tiềm ẩn nhiều rủi ro mà người dân cần đặc biệt cảnh giác.

Trước tình hình trên, cơ quan Công an khuyến cáo người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác, thận trọng trước các lời mời gọi cho vay tiền đáo hạn ngân hàng; tuyệt đối không tùy tiện chuyển tiền khi chưa xác minh rõ nhân thân người vay, mục đích sử dụng tiền cũng như tính xác thực của hồ sơ, tài liệu và giao dịch liên quan. Khi phát hiện những dấu hiệu nghi vấn, người dân cần kịp thời trình báo cơ quan Công an nơi gần nhất để được tiếp nhận, xác minh và xử lý theo quy định của pháp luật.

Để phục vụ công tác điều tra, giải quyết vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đồng Nai thông báo: Những ai là bị hại của Nguyễn Văn Huân đề nghị khẩn trương liên hệ Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đồng Nai, địa chỉ: số 47, đường Nguyễn Ái Quốc, phường Tam Hiệp, thành phố Đồng Nai; hoặc liên hệ trực tiếp Điều tra viên Mai Hoàng Hải, số điện thoại: 0786.638.678, để cung cấp thông tin, tài liệu có liên quan và được hướng dẫn giải quyết theo quy định của pháp luật. Cơ quan Công an đề nghị những người có liên quan chủ động phối hợp, cung cấp thông tin trung thực, kịp thời, góp phần phục vụ công tác điều tra, xử lý vụ án theo đúng quy định pháp luật.