Công an huy động lực lượng, triệu tập, vây bắt 295 đối tượng trong đêm

Công an tỉnh Nghệ An huy động lực lượng, triển khai đồng bộ biện pháp nghiệp vụ, kịp thời triệu tập răn đe, ngăn chặn, vây bắt 295 đối tượng để xử lý theo quy định pháp luật.

Ngày 10/11, Công an tỉnh Nghệ An thông tin, qua nắm tình hình và triển khai biện pháp nghiệp vụ trên không gian mạng, lực lượng Công an phát hiện một số đối tượng có dấu hiệu hẹn nhau sử dụng xe mô tô tụ tập, di chuyển đông người trên tuyến đường trọng điểm.

Nhận định hoạt động này tiềm ẩn nguy cơ gây mất an ninh, trật tự và an toàn giao thông, Công an tỉnh chủ động xây dựng phương án ngăn chặn, không để xảy ra hậu quả vi phạm pháp luật.

Các đối tượng vi phạm bị phát hiện (Ảnh: Công an Nghệ An).

Theo đó, đêm 07/11/2026, Phòng Cảnh sát giao thông phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Cảnh sát cơ động và đơn vị liên quan tiến hành triệu tập, tăng cường tuần tra, kiểm soát, tổ chức chốt chặn tại nhiều tuyến đường trọng điểm.

Bằng biện pháp nghiệp vụ đồng bộ, lực lượng chức năng kịp thời triệu tập răn đe, ngăn chặn, vây bắt 295 đối tượng, tạm giữ 242 phương tiện ngay khi các đối tượng vừa chuẩn bị tụ tập, không để xảy ra tình trạng chạy xe tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, gây mất an ninh, trật tự.

Qua phân loại, kiểm tra và xử lý ban đầu, Phòng Cảnh sát giao thông lập biên bản vi phạm hành chính đối với 195 trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông; tạm giữ 154 phương tiện và 41 giấy tờ các loại.

Đối với 47 phương tiện xác định không có vi phạm, lực lượng chức năng tiến hành trả lại theo quy định; đồng thời thông báo Công an xã, phường liên quan tiếp nhận, phối hợp quản lý, giáo dục trường hợp vi phạm.

Hiện, Phòng Cảnh sát hình sự chủ trì, phối hợp Công an xã, phường tổ chức kiểm tra ma túy đối với toàn bộ 295 đối tượng; tiếp tục xác minh, làm rõ vi phạm khác (nếu có) để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Việc kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nhóm thanh, thiếu niên tụ tập có biểu hiện vi phạm pháp luật thể hiện tinh thần chủ động, quyết liệt của Công an Nghệ An trong bảo đảm an ninh, trật tự và an toàn giao thông, góp phần phòng ngừa vi phạm, không để phát sinh vụ việc phức tạp, ảnh hưởng đến cuộc sống bình yên của Nhân dân.

Qua vụ việc, Công an tỉnh Nghệ An khuyến cáo bậc phụ huynh tăng cường quản lý, giáo dục con em; thanh, thiếu niên cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, không tụ tập, cổ vũ hoặc tham gia điều khiển phương tiện chạy quá tốc độ, lạng lách, đánh võng, gây rối trật tự công cộng. Mọi vi phạm sẽ bị lực lượng chức năng phát hiện, xác minh và xử lý nghiêm theo quy định.