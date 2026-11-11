Dây cáp viễn thông rơi xuống đường, mắc vào cổ người phụ nữ ở Khánh Hoà

Mạng xã hội tỉnh Khánh Hoà xôn xao trước bài đăng của cô gái chia sẻ việc bị dây mắc vào cổ khi đang đi trên đường, may mắn chỉ bị trầy xước nhẹ.

Ngày 11/11, lãnh đạo phường Cam Ranh, tỉnh Khánh Hoà cho biết đã xác minh thông tin người dân phản ánh trên mạng xã hội về việc một phụ nữ bị dây mắc vào cổ khi đang di chuyển trên đường Lê Duẩn, phường Cam Ranh.

Theo lãnh đạo phường Cam Ranh, sau khi nắm được thông tin đã tổ chức xác minh sự việc và xác định nguyên nhân sự việc là do thời tiết xấu, dây cáp viễn thông rơi xuống đường gây ra sự việc trên. Ngay sau đó đã tổ chức lực lượng khắc phục.

Cũng theo lãnh đạo này, đây là vụ tai nạn hi hữu, đáng tiếc và là bài học kinh nghiệm trong công tác phòng, chống thiên tai và bảo đảm an toàn hạ tầng, cần được rút kinh nghiệm để tránh ảnh hưởng đến người dân.

Hiện tại tài khoản T.N.H đã gỡ bài chia sẻ nhưng bài viết đã được nhiều người chia sẻ lại

Vào hôm qua (10/11), trên mạng xã hội tỉnh Khánh Hoà xôn xao trước bài đăng của chủ tài khoản T.N.H chia sẻ vụ việc bị tai nạn khi đang đi trên đường Lê Duẩn, phường Cam Ranh.

Nội dung bài đăng kể lại việc đang đi trên đường vào lúc trời tối thì có sợi dây mắc vào cổ. May là trời mưa lớn, chạy chậm nên chỉ trầy xước vùng cổ. Sợi dây nhỏ đến nỗi còn cắt đứt cả nhúm tóc cô gái này. “ Không biết nếu chạy nhanh thì có chuyện đáng tiếc gì nữa. Ám ảnh hết quãng đời còn lại” - tài khoản T.N.H viết.

Bài đăng đã nhanh chóng thu hút được sự quan tâm của dư luận khi có hàng trăm lượt thích, bình luận, chia sẻ. Nhiều người bày tỏ sự lo ngại, ảnh hưởng đến sức khoẻ, tính mạng nếu rơi vào trường hợp tương tự. Đồng thời cho rằng cô gái quá may mắn khi chỉ bị trầy xước nhẹ.