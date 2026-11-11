Việt Nam có một nơi quanh năm mát mẻ chỉ 20 độ, được ví như “Đà Lạt thứ hai” của Tây Nguyên, sắp có cao tốc, sân bay và khu đô thị nghìn tỷ của Sun Group

Nằm ở độ cao khoảng 1.200 m, với nhiệt độ trung bình 18-22 độ C, nơi đây đang được định hướng trở thành trung tâm du lịch mới của khu vực, với hàng loạt dự án đô thị và hạ tầng quy mô lớn.

Sun Group cùng loạt nhà đầu tư lớn đổ bộ, Măng Đen đón những dự án nghìn tỷ

Từng được biết đến là điểm du lịch nghỉ dưỡng giữa đại ngàn Tây Nguyên với rừng thông, hồ nước và khí hậu mát mẻ quanh năm, Măng Đen đang đứng trước một giai đoạn phát triển mới, khi hàng loạt dự án đô thị, cao tốc và sân bay quy mô lớn được xúc tiến, mở ra kỳ vọng đưa vùng đất ở độ cao khoảng 1.200 m này trở thành một trung tâm du lịch, nghỉ dưỡng mới của khu vực miền Trung – Tây Nguyên.

Giữa những cánh rừng thông và thung lũng xanh của vùng Kon Plông cũ, Măng Đen đang đón sự quan tâm của nhiều nhà đầu tư lớn, nổi bật là 3 dự án khu đô thị có tổng diện tích gần 790 ha, tổng vốn đầu tư gần 27.000 tỷ đồng đã được tỉnh Quảng Ngãi lựa chọn nhà đầu tư và ký hợp đồng triển khai.

Trong đó, Khu đô thị số 1 do Công ty TNHH Tập đoàn Sun World, thuộc hệ sinh thái Sun Group thực hiện. Dự án có diện tích khoảng 264,4 ha, tổng vốn đầu tư hơn 6.647 tỷ đồng, quy mô dân số dự kiến 7.738 người. Theo định hướng, khu đô thị sẽ tích hợp các chức năng thể thao, chăm sóc sức khỏe, du lịch, nghỉ dưỡng, thương mại và dịch vụ.

Trước đó vào cuối tháng 9, Sun World đã được UBND tỉnh Quảng Ngãi giao, cho thuê hơn 200 ha đất trong tổng diện tích dự án. Phần diện tích còn lại tiếp tục được xử lý các thủ tục liên quan đến bồi thường, giải phóng mặt bằng. Nhà đầu tư dự kiến tổ chức lễ khởi công vào ngày 23/11/2026. Đây là dự án đầu tiên trong chuỗi ba khu đô thị quy mô lớn được xúc tiến tại Măng Đen.

Hai dự án còn lại là Khu đô thị số 4 và Khu đô thị số 5, có diện tích lần lượt khoảng 247 ha và 277 ha, tổng vốn đầu tư khoảng 19.800 tỷ đồng. Các dự án được định hướng phát triển không gian đô thị kết hợp nghỉ dưỡng, thương mại, dịch vụ và những chức năng hỗ trợ du lịch.

Bên cạnh bất động sản, hạ tầng giao thông cũng đang được đặt trong kế hoạch đầu tư quy mô lớn. Đáng chú ý là tuyến cao tốc Quảng Ngãi – Kon Tum, dự kiến đi qua Măng Đen, có chiều dài hơn 136 km và tổng mức đầu tư sơ bộ hơn 51.500 tỷ đồng.

Theo đề xuất, tuyến cao tốc có điểm đầu kết nối với cao tốc Bắc – Nam phía Đông tại xã Nguyễn Nghiêm, điểm cuối kết nối với tuyến cao tốc Bắc – Nam phía Tây theo quy hoạch tại xã Đăk Hà. Tuyến được đề xuất đầu tư với quy mô 4 làn xe, vận tốc thiết kế thông thường 100 km/h; tại những đoạn có địa hình đồi núi hiểm trở, vận tốc có thể được thiết kế ở mức 80 km/h.

Trong tổng chiều dài tuyến, khoảng 66 km đi qua khu vực đèo Vi Ô Lăk và đèo Măng Đen – những địa bàn có địa hình phức tạp, độ dốc lớn, nhiều khe suối. Điều kiện thi công khó khăn tại khu vực này cũng là một trong những yếu tố khiến chi phí xây dựng dự án ở mức cao. Theo kế hoạch dự kiến, cao tốc có thể khởi công vào năm 2027 và hoàn thành năm 2030.

Trước đó, Sun Group từng đề xuất nghiên cứu đầu tư đoạn cao tốc Quảng Ngãi – Măng Đen dài khoảng 82 km theo phương thức PPP, hợp đồng BT, với tổng vốn dự kiến hơn 25.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, phương án đầu tư đã được rà soát, điều chỉnh, địa phương đang tính toán phương án chia tuyến thành hai dự án thành phần: đoạn Quảng Ngãi – Măng Đen sử dụng vốn ngân sách nhà nước, còn đoạn Măng Đen – Đăk Hà tiếp tục được nghiên cứu theo hình thức PPP, hợp đồng BOT.

Một dự án hạ tầng khác cũng đang thu hút sự chú ý là Cảng hàng không Măng Đen. Sân bay này đã được bổ sung vào quy hoạch hệ thống cảng hàng không quốc gia, với quy mô cấp 4C và diện tích đất dự kiến khoảng 350 ha.

Theo quy hoạch, công suất thiết kế của sân bay dự kiến đạt khoảng 1 triệu lượt hành khách mỗi năm vào năm 2030 và 2,5 triệu lượt vào năm 2050. Chi phí đầu tư ước tính khoảng 4.933 tỷ đồng.

Mục tiêu đón 5 triệu lượt khách mỗi năm vào năm 2045

Những dự án đang được xúc tiến tại Măng Đen nằm trong định hướng quy hoạch dài hạn, với mục tiêu đưa khu vực này trở thành trung tâm du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng có tầm vóc quốc gia.

Theo Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch Măng Đen đến năm 2045 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, phạm vi nghiên cứu quy hoạch có diện tích khoảng 90.153 ha, bao gồm thị trấn Măng Đen cũ và các khu vực lân cận thuộc huyện Kon Plông trước đây.

Quy hoạch định hướng phát triển theo mô hình phân tán, đa trung tâm, gắn kết với hệ sinh thái rừng tự nhiên. Trong đó, Măng Đen được xác định là trung tâm du lịch chính, kết hợp với các khu vực Măng Cành, Măng Bút, Đăk Tăng, Hiếu và Pờ Ê để hình thành mạng lưới các trung tâm du lịch vệ tinh.

Đến năm 2030, khu vực này dự kiến đón khoảng 2 triệu lượt khách du lịch, quy mô dân số khoảng 80.300 người và có 6.000–8.000 phòng lưu trú. Đến năm 2045, lượng khách được định hướng tăng lên khoảng 5 triệu lượt mỗi năm, dân số khoảng 181.500 người, số phòng lưu trú đạt 16.000–20.000 phòng.

Để đáp ứng quy mô phát triển dự kiến, diện tích đất xây dựng các chức năng được định hướng tăng lên khoảng 10.668 ha vào năm 2045, trong đó đất dịch vụ, du lịch chiếm khoảng 2.295 ha.

Cao nguyên 1.200 m với khí hậu mát mẻ quanh năm

Măng Đen nằm ở độ cao trung bình khoảng 1.200 m so với mực nước biển, địa hình chủ yếu là đồi núi, thung lũng và rừng tự nhiên, nơi đây có nền khí hậu tương đối mát mẻ so với phần lớn các địa phương trong khu vực. Nhiệt độ trung bình tại Măng Đen dao động khoảng 18–22 độ C. Khí hậu ôn hòa quanh năm, đặc biệt vào sáng sớm và buổi tối, khi sương mù thường phủ trên các triền đồi, rừng thông và thung lũng.

Nhờ lợi thế về độ cao và nền nhiệt dễ chịu, Măng Đen thường được ví như “Đà Lạt thứ hai” của Tây Nguyên. Tuy nhiên, bên cạnh những nét tương đồng về khí hậu, địa hình cao nguyên và cảnh quan rừng thông, vùng đất này vẫn có những đặc trưng riêng về hệ sinh thái tự nhiên và văn hóa bản địa.

Khí hậu Măng Đen có hai mùa tương đối rõ rệt. Mùa mưa thường kéo dài từ khoảng tháng 5 đến tháng 10, cung cấp nguồn nước dồi dào cho rừng cây, hồ và thác. Đây cũng là thời điểm cảnh quan trở nên xanh tốt, các dòng thác nhiều nước, tạo nên vẻ đẹp đặc trưng của vùng cao nguyên.

Mùa khô thường kéo dài từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau. Thời tiết ít mưa, tương đối thuận lợi cho các hoạt động tham quan, trekking, khám phá rừng và nghỉ dưỡng. Vào sáng sớm, sương mù thường xuất hiện trên các thung lũng, tạo nên khung cảnh đặc trưng của Măng Đen.

So với khu vực đồng bằng ven biển Quảng Ngãi, nơi thường chịu nền nhiệt cao vào mùa hè, Măng Đen có điều kiện khí hậu dễ chịu hơn. Đây là lợi thế để phát triển các loại hình nghỉ dưỡng dài ngày, chăm sóc sức khỏe và du lịch trải nghiệm thiên nhiên.

Nhắc đến Măng Đen, hình ảnh dễ nhận thấy là những cánh rừng thông trải dài trên các triền đồi, xen giữa là hồ nước trong xanh và những dòng thác nằm sâu trong rừng.

Trong số những điểm đến quen thuộc, hồ Đăk Ke là địa danh nổi bật với mặt nước nằm giữa không gian núi rừng, được bao quanh bởi những hàng cây xanh. Đây là nơi du khách có thể tham quan, nghỉ ngơi và ngắm cảnh.

Bên cạnh đó, thác Pa Sỹ là một trong những thắng cảnh nổi tiếng của Măng Đen. Dòng thác đổ xuống từ những vách đá giữa không gian rừng tự nhiên, tạo nên cảnh quan đặc trưng của vùng núi cao. Các hồ Toong Đam, Toong Zơ Ri cùng nhiều hồ nước khác cũng góp phần tạo nên hệ thống cảnh quan đa dạng, mở ra tiềm năng phát triển các sản phẩm du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, đi bộ khám phá và trải nghiệm thiên nhiên.