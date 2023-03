TP.HCM: Nhiều người bị dây diều cứa cổ, ngã chấn thương

Chiều 31/3, Tổ công tác của UBND phường 10, quận 6 đã tiếp tục ra quân vận động, phát loa thông báo yêu cầu người dân không thả diều tại khu vực công viên vì có thể gây ảnh hưởng đến các phương tiện giao thông.

Khi thấy thấy lực lượng chức năng, nhiều người thả diều vứt bỏ lại diều rồi tháo chạy tán loạn. Lực lượng chức năng phường 10 đã thu giữ nhiều con diều mà người dân vứt bỏ lại.

Theo UBND phường 10, thời gian qua, nhiều người dân đi xe máy qua khu vực hầm chui Phạm Văn Chí, quận 6, TPHCM có phản ánh tới chính quyền địa phương vì liên tục bị vướng dây diều khi đang chạy xe máy. Thậm chí có một số trường hợp bị dây diều cứa vào cổ, ngã xuống đường dẫn đến thương tích.

Một trong những nạn nhân bị diều cứa cổ ngã ra đường bị thương ở chân tại quận 6

Anh L. (ngụ quận 6) cho biết, khoảng 17 giờ ngày 14/3, sau khi làm việc, anh lái xe máy di chuyển trên đường Phạm Văn Chí hướng về khu vực quận 6. Khi đến khu vực hầm chui Phạm Văn Chí (phường 10) thì bị vướng dây diều mà người dân thả tại công viên. Bị dây diều quấn vào cổ khiến anh L. bị ngã xuống đường, tay chân bị trầy xước và vùng cổ cũng có vết cứa.

"Sau khi xảy ra vụ việc, tôi về nhà rửa vết thương và tự ra tiệm thuốc tây để mua thuốc tự điều trị rồi đến cơ quan chức năng trình báo để cơ quan chức năng giải quyết", anh L. chia sẻ.

Tương tự, anh C. (ngụ quận 8) cũng rất bức xúc vì mình cũng bị vướng vào dây diều do người dân thả diều tại khu vực trên. "Bị vướng dây diều nên tôi bị ngã xuống và trầy xước tay chân, trên cổ có vết cắt dài xung quanh. Hy vọng cơ quan chức năng nhanh chóng xử lý những người thả diều vô ý thức trên", anh C. nói.

Lực lượng chức năng ra quân xử lý tình trạng thả diều tại công viên gây ảnh hưởng đến giao thông

Qua tìm hiểu, ngoài 2 trường hợp trên cũng có nhiều người đi xe máy trước đó cũng bị dây diều vướng vào cổ gây thương tích, ngã xe nhưng thấy vết thương không nặng và không biết chủ nhân con diều là ai nên người dân không trình báo cơ quan chức năng.

Ông Tăng Văn Thanh Dũng - Chủ tịch UBND phường 10 cho biết, thời gian qua, Công an phường đã tiếp nhận 1 trường hợp bị dây diều cứa vào cổ thông qua tổ dân phố.

"UBND phường đã lập kế hoạch thường xuyên tăng cường kiểm tra, tuyên truyền, vận động, đồng thời xử lý với các trường hợp vi phạm", ông Dũng thông tin.