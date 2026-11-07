NÓNG: Đã bắt được Hồ Văn Tình, toàn bộ 4 phạm nhân trốn trại giam A2 đã bị bắt giữ

Qua truy xét, Công an đã bắt được phạm nhân Hồ Văn Tình là phạm nhân thư 4 trốn trại giam A2 đã bị bắt giữ.

Ngày 7/11, Công an tỉnh Khánh Hòa và các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an đã phát hiện, bắt giữ Hồ Văn Tình - phạm nhân trốn Trại giam A2 (Bộ Công an).

Hồ Văn Tình sinh năm 2002, ngụ tỉnh Gia Lai, đang chấp hành án phạt tù 20 năm về 2 tội "giết người", "mua bán trái phép chất ma túy". Tình bị vây bắt khi đang lẩn trốn tại khu vực rừng núi trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Công an tỉnh Khánh Hòa và các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an đã phát hiện, bắt giữ Hồ Văn Tinh. Ảnh: Công an cung cấp

Đến nay, 4 phạm nhân gồm Lê Văn Cường, Võ Hoàng Duy, Lữ Văn Toàn, Hồ Văn Tình đã bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Trước đó, chiều 21/10, trong quá trình lao động sản xuất tại trại giam A2 Bộ Công an (đóng ở xã Diên Lâm, tỉnh Khánh Hòa), bốn phạm nhân đã bỏ trốn.

Sáng 24/10, lực lượng chức năng đã bắt được Lê Văn Cường, một trong bốn phạm nhân trốn trại giam A2, tại khu vực xã Nam Khánh Vĩnh (tỉnh Khánh Hòa).

Đến tối 28/10, công an đã phát hiện, bắt giữ thêm Võ Hoàng Duy tại khu vực rừng núi thuộc xã Diên Lâm.

Tiếp đó, ngày 3/11, phạm nhân Lữ Văn Toàn đang chấp hành án 20 năm tù về tội "giết người" đã bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ ở khu vực triền núi xã Bắc Khánh Vĩnh (tỉnh Khánh Hòa).