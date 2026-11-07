Huy động 3.000 tấn kết cấu thép dựng nhà hát 54.680m² quy mô hàng đầu châu Á ở Phú Quốc: Tiến độ đã chạm sát mốc về đích

Bên trong nhà hát, công tác xây tầng 1 đạt 98%, tầng 2 và 3 đạt 95%. Công tác trát tại các tầng này đạt lần lượt 82% và 84%. Tầng 1 được thiết kế làm sảnh chờ và VIP Lounge. Lối vào có các đường vòm cong mềm mại như bước vào lòng một viên ngọc trai. Phía sau là VIP Lounge (không gian ngoại giao) lấy cảm hứng từ ánh mặt trời lúc chiều tà, sử dụng lớp kim loại màu vàng sâm-panh để tạo không gian ấm áp.