Mr Hunter đề nghị tòa trả hồ sơ, điều tra bổ sung trách nhiệm người liên quan

Lê Khắc Ngọ cho rằng thời gian xét xử ngắn, chưa đủ để làm rõ toàn bộ vai trò của từng bị cáo, vì vậy đề nghị HĐXX xem xét trả hồ sơ điều tra bổ sung.

Sáng 7/11, TAND TP Hà Nội tiếp tục phiên toà xét xử đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản do Phó Đức Nam ( Mr Pips ) cầm đầu.

Cũng trong phần tự bào chữa, bị cáo Lê Khắc Ngọ (Mr Hunter) cho rằng mức án tù chung thân về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản mà đại diện VKS đề nghị đối với bị cáo là quá cao và nặng nề. Ngọ trình bày bản thân chỉ là đồng phạm trong vụ án.

Bị cáo khai năm 2019, khi bắt đầu tham gia làm việc, hệ thống các sàn giao dịch đã được thành lập và đi vào hoạt động từ trước. Lê Khắc Ngọ đề nghị HĐXX xem xét, đánh giá lại vai trò của bị cáo trong vụ án.

Đối với tội Rửa tiền, Ngọ cho rằng bản thân không có mục đích che đậy, che giấu hành vi phạm tội hay cản trở hoạt động của cơ quan điều tra.

Bị cáo Lê Khắc Ngọ tại toà.

Về 142kg vàng bị thu giữ, Lê Khắc Ngọ trình bày đây là số vàng bị cáo nhận từ tiền lương và cất giữ tại nhà không phải rửa tiền. Ngọ đề nghị HĐXX sớm cho đấu giá số vàng cùng 2 ô tô bị thu giữ, đồng thời định giá lại các tài sản theo giá thị trường hiện tại để có tiền khắc phục hậu quả, bồi thường cho các bị hại.

Đối với 243 vụ việc mà bị cáo bị cáo buộc lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của khách hàng, Ngọ mong muốn được cung cấp thông tin cụ thể của từng bị hại để kiểm tra, xác định chính xác trách nhiệm của mình, từ đó chủ động khắc phục hậu quả.

Bên cạnh đó, bị cáo cho rằng thời gian xét xử ngắn, chưa đủ để làm rõ toàn bộ vai trò của từng bị cáo trong vụ án. Vì vậy, bị cáo đề nghị HĐXX xem xét trả hồ sơ điều tra bổ sung để làm rõ hơn trách nhiệm của những người liên quan.

Sau phần trình bày của Lê Khắc Ngọ, chủ tọa phiên tòa cho biết trong quá trình điều tra, cơ quan điều tra đã trưng cầu, định giá tài sản.

Tuy nhiên, kết quả định giá chỉ xác định giá trị tài sản tại thời điểm thực hiện. Đến nay, HĐXX không có đủ thời gian và điều kiện để định giá lại theo đề nghị của bị cáo.

“Việc này sẽ dành cho cơ quan thi hành án nếu như HĐXX kết tội đối với các bị cáo”, chủ tọa nhấn mạnh và cho biết, nếu các bị cáo và luật sư mong muốn sớm khắc phục hậu quả cho bị hại thì có thể nộp ngay tiền vào cơ quan thi hành án.

Bị cáo Phó Đức Nam tại toà.

Tự bào chữa trước toà, Phó Đức Nam phủ nhận việc can thiệp kết quả thắng thua của khách hàng.

Nam trình bày, bị cáo không thực hiện hành vi này bởi thị trường giao dịch vốn đã đủ khó để khiến khách hàng thua lỗ, do đó không cần tác động vào kết quả thắng thua.

Với hành vi rửa tiền của bị cáo Nguyễn Thanh Phong (cựu công an), Nam cũng trình bày lại một số nội dung trong lời khai trước đó tại cơ quan điều tra.

Phó Đức Nam cho biết trong một lần làm việc với điều tra viên về hành vi rửa tiền của Nguyễn Thanh Phong, bị cáo cảm thấy rất sốc và không hiểu vì sao Phong lại biết mình thực hiện hành vi lừa đảo.

Tại lần làm việc này, khi điều tra viên thông báo “Phong khai rồi đấy”, Nam đã khai rằng Nguyễn Thanh Phong biết về hoạt động lừa đảo của mình.

Tuy nhiên, tại phiên tòa sáng nay, Nam cho rằng đây chỉ là lời khai trong quá trình làm việc với điều tra viên, còn thực tế không có việc Phong biết về hành vi lừa đảo như nội dung bị cáo đã từng khai. Theo lời Nam, trước đó bị cáo chưa từng chia sẻ với Phong về những hành vi vi phạm pháp luật của mình.

Trước đó, VKS đề nghị HĐXX phạt Phó Đức Nam án tù chung thân về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 11-12 năm tù về tội Rửa tiền. Tổng hình phạt bị đề nghị là tù chung thân.

Đối với bị cáo Lê Khắc Ngọ ( Mr Hunte r), đại diện VKS đề nghị HĐXX tuyên phạt chung thân về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 11-12 năm tù về tội Rửa tiền. Tổng hình phạt chung của bị cáo là chung thân.