Khối bê tông đổ sập hoàn toàn từ độ cao hàng chục mét, Việt Nam vẫn hoàn thành siêu cầu 5.000 tỷ đồng lập kỷ lục Đông Nam Á, nay có thêm công trình 27.000 tỷ đồng "chia lửa"

Từng xảy ra sự cố sập 2 nhịp cầu dẫn trong quá trình thi công năm 2007, cầu Cần Thơ sau đó được hoàn thành và đưa vào khai thác năm 2010, từng giữ kỷ lục cầu dây văng có nhịp chính dài nhất Đông Nam Á.

Sau hơn 16 năm, công trình này tiếp tục giữ vai trò quan trọng trên hành lang giao thông miền Tây, trong khi một dự án cầu mới vượt sông Hậu với tổng vốn hơn 27.050 tỷ đồng vừa được phê duyệt chủ trương đầu tư.

Cầu Cần Thơ từng gặp sự cố sập 2 nhịp khi đang thi công

Ngày 26/9/2007, tại công trường cầu Cần Thơ đã xảy ra một trong những sự cố nghiêm trọng nhất trong lịch sử xây dựng cầu đường tại Việt Nam. Hai nhịp cầu dẫn phía bờ Vĩnh Long bất ngờ đổ sập trong quá trình thi công, kéo theo hệ thống giàn giáo và khối bê tông từ độ cao hàng chục mét xuống mặt đất.

Kết luận điều tra sau đó xác định nguyên nhân chính là hiện tượng lún lệch đài móng của trụ tạm, khiến hệ kết cấu mất ổn định khi chịu tải.

Sau sự cố, hoạt động thi công tại khu vực liên quan phải tạm dừng để phục vụ điều tra, kiểm tra và đánh giá lại các điều kiện kỹ thuật. Các cơ quan chức năng cùng đội ngũ tư vấn quốc tế tiến hành rà soát thiết kế, điều kiện địa chất, hệ thống nền móng và biện pháp tổ chức thi công trước khi dự án được triển khai trở lại.

Sau quá trình khắc phục, cầu Cần Thơ chính thức hoàn thành và thông xe ngày 24/4/2010. Tại thời điểm hoàn thành, đây là cầu dây văng có nhịp chính dài nhất Đông Nam Á đạt 550m. Công trình có tổng mức đầu tư 4.832 tỷ đồng, tương đương khoảng 342,6 triệu USD theo mặt bằng giá năm 2001.

Cầu Cần Thơ được xây dựng bằng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) của Chính phủ Nhật Bản kết hợp vốn đối ứng của Chính phủ Việt Nam. Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận là đại diện chủ đầu tư.

Toàn tuyến có chiều dài 15,85km, trong đó gồm 5,41km đường dẫn phía Vĩnh Long, 2,75km phần cầu chính và cầu dẫn, cùng 7,69km đường dẫn phía Cần Thơ.

Cầu có mặt cắt ngang rộng 23,1m, bố trí 4 làn xe cơ giới và 2 lề bộ hành. Tĩnh không thông thuyền đạt 39m, bề rộng thông thuyền 200m, cho phép tàu có tải trọng đến 10.000 DWT lưu thông.

Việc đưa công trình vào khai thác đã thay thế hoạt động của bến phà Cần Thơ, tạo tuyến lưu thông liên tục qua sông Hậu trên Quốc lộ 1, rút ngắn thời gian di chuyển giữa hai bờ và góp phần thúc đẩy giao thương giữa TP.HCM với các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long.

Hơn 53.000 lượt xe/ngày đêm trên các trục giao thông chính về miền Tây

Sau hơn 16 năm khai thác, cầu Cần Thơ tiếp tục là mắt xích quan trọng trong mạng lưới giao thông liên vùng. Tuy nhiên, sự phát triển của hệ thống cao tốc và nhu cầu vận tải ngày càng tăng đang đặt ra yêu cầu bổ sung các hướng kết nối mới qua sông Hậu.

Theo số liệu từ đơn vị thu phí cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận, lưu lượng phương tiện trên tuyến hiện đạt khoảng 30.300 lượt xe/ngày đêm. Trong khi đó, Quốc lộ 1, tại khu vực trạm thu phí BOT Cai Lậy, tỉnh Đồng Tháp, ghi nhận khoảng 23.504 lượt xe/ngày đêm. Tổng lưu lượng trên 2 trục giao thông quan trọng kết nối TP.HCM với miền Tây đạt hơn 53.800 lượt xe/ngày đêm.

Đáng chú ý, các tuyến cao tốc kết nối khu vực hiện nay vẫn sử dụng chung cầu Cần Thơ để vượt sông Hậu. Sau khi cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ đưa vào khai thác, lượng phương tiện tập trung về khu vực cầu tiếp tục gia tăng.

Dù cầu Cần Thơ hiện hữu chưa rơi vào tình trạng quá tải, một số nút giao trên đường dẫn đã xuất hiện tình trạng ùn ứ, trong đó có nút giao IC4 kết nối Quốc lộ 61C và nút giao IC3 kết nối Quốc lộ 91B.

Trong bối cảnh đó, việc đầu tư cầu Cần Thơ 2 được kỳ vọng tạo thêm hướng vượt sông Hậu, phân luồng phương tiện và giảm sự phụ thuộc vào công trình hiện hữu.

Cầu Cần Thơ 2 vốn hơn 27.050 tỷ đồng, thiết kế 2 tầng kết hợp đường bộ và đường sắt

Ngày 30/10/2026, Bộ Xây dựng ban hành Quyết định 1872/QĐ-BXD phê duyệt chủ trương đầu tư dự án cầu Cần Thơ 2 và đường dẫn hai đầu cầu.

Theo phương án được phê duyệt, dự án có tổng chiều dài khoảng 17,6km, điểm đầu kết nối cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ tại nút giao Chà Và, tỉnh Vĩnh Long; điểm cuối kết nối cao tốc Cần Thơ - Hậu Giang tại nút giao IC2, TP Cần Thơ. Tổng mức đầu tư sơ bộ của dự án là 27.050,18 tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn ngân sách Trung ương.

Phối cảnh cầu Cần Thơ 2 vượt sông Hậu. Ảnh: Ban quản lý dự án Mỹ Thuận

Điểm đáng chú ý của công trình là phương án thiết kế cầu 2 tầng, kết hợp đường bộ cao tốc và đường sắt trên cùng một công trình. Trong đó, tầng trên bố trí 6 làn xe cao tốc, vận tốc thiết kế 100km/h. Tầng dưới dành cho đường sắt đôi khổ 1.435mm, với vận tốc thiết kế 120km/h đối với tàu hàng và 160km/h đối với tàu khách. Riêng cầu chính dài khoảng 870m, thiết kế dây văng với sơ đồ nhịp 210 + 450 + 210m, rộng khoảng 30,5m.

Phương án kết hợp đường bộ và đường sắt được nghiên cứu nhằm tính toán khả năng kết nối với tuyến đường sắt TP.HCM - Cần Thơ trong tương lai, thay vì chỉ giải quyết nhu cầu giao thông đường bộ trước mắt.

Về kinh phí, dự án cần khoảng 3.090,82 tỷ đồng cho công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Trong đó, phần giải phóng mặt bằng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long khoảng 2.266,67 tỷ đồng, phần thuộc TP Cần Thơ khoảng 824,15 tỷ đồng.

Theo kế hoạch, dự án dự kiến khởi công năm 2027 và hoàn thành toàn bộ sau 5 năm. Trong đó, phần đường dẫn hai đầu cầu dự kiến khởi công vào quý IV/2027, còn cầu chính dự kiến khởi công trong quý II/2028.

Khi hoàn thành, cầu Cần Thơ 2 được kỳ vọng góp phần hoàn thiện tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông, tăng cường kết nối với cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ, đồng thời mở thêm hướng lưu thông qua sông Hậu, giảm áp lực cho cầu Cần Thơ hiện hữu và các nút giao lân cận.