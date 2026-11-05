Việt Nam sắp có thêm 1 cây cầu 27.000 tỷ đồng thiết kế đặc biệt: Ô tô chạy tầng trên, tàu hỏa đi tầng dưới, đã có mốc khởi công, dự kiến hoàn thành sau 5 năm

Cây cầu này sẽ được xây dựng ở địa phương nào là điều nhiều người quan tâm.

Theo thông tin từ Bộ Xây dựng ngày 31/10, Bộ đã chính thức ban hành Quyết định số 1872/QĐ-BXD, phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng cầu Cần Thơ 2 và đường dẫn hai đầu cầu. Đáng chú ý, công trình có tổng mức đầu tư sơ bộ lên tới 27.050,18 tỷ đồng, sử dụng hoàn toàn nguồn vốn ngân sách Trung ương. Theo kế hoạch, dự án dự kiến khởi công trong năm 2027 và hoàn thành, đưa vào khai thác sau khoảng 5 năm triển khai.

Cầu Cần Thơ 2 sẽ bắc qua sông Hậu, kết nối TP Cần Thơ với tỉnh Vĩnh Long. Vị trí xây dựng cầu nằm cách cầu Cần Thơ hiện hữu khoảng 4,5 km về phía hạ lưu. Toàn bộ dự án có chiều dài tuyến khoảng 17,6 km, bao gồm cầu và hệ thống đường dẫn hai đầu. Trong đó, phần cầu chính dài khoảng 870 m, sử dụng kết cấu dây văng với dầm chủ dạng giàn thép đặc biệt.

Điểm đầu dự án kết nối với cao tốc Mỹ Thuận – Cần Thơ tại nút giao Chà Và, thuộc tỉnh Vĩnh Long. Điểm cuối kết nối với cao tốc Cần Thơ – Hậu Giang tại nút giao IC2, thuộc địa phận TP Cần Thơ. Theo phương án được phê duyệt, dự án chia thành ba dự án thành phần, gồm hai dự án phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tại Cần Thơ và Vĩnh Long, cùng dự án xây dựng cầu và đường dẫn hai đầu cầu.

Phối cảnh dự án (Ảnh Ban quản lý dự án Mỹ Thuận)

Hiện Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận được giao thực hiện bước lập báo cáo nghiên cứu khả thi, đồng thời tổ chức thi tuyển kiến trúc công trình trước khi triển khai các bước đầu tư tiếp theo.

Thiết kế đặc biệt: Ô tô chạy tầng trên, tàu hỏa đi tầng dưới

Điểm khiến cầu Cần Thơ 2 trở nên đặc biệt không chỉ nằm ở quy mô đầu tư hàng chục nghìn tỷ đồng, mà còn ở phương án thiết kế tích hợp hai loại hình giao thông trên cùng một công trình. Theo Tổng công ty Tư vấn Thiết kế Giao thông vận tải (TEDI), cầu Cần Thơ 2 được đề xuất xây dựng theo dạng cầu dây văng hai tầng, với tầng trên dành cho phương tiện đường bộ và tầng dưới dành cho đường sắt.

Cụ thể, tầng trên được bố trí đường bộ cao tốc với quy mô 6 làn xe, tốc độ thiết kế 100 km/h. Trong khi đó, tầng dưới dành cho đường sắt đôi khổ 1.435 mm, với tốc độ thiết kế 160 km/h đối với tàu khách và 120 km/h đối với tàu hàng.

Cầu chính có sơ đồ nhịp 210 m + 450 m + 210 m, trong đó nhịp giữa dài tới 450 m. Kết cấu dây văng kết hợp giàn thép được lựa chọn nhằm đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của công trình sử dụng chung cho hai phương thức vận tải.

Phối cảnh mặt cầu Cần Thơ 2 (Ảnh Ban quản lý dự án Mỹ Thuận)

Trên thực tế, Việt Nam từng có cầu hai tầng kết hợp đường bộ và đường sắt từ nhiều thập kỷ trước. Điển hình là cầu Thăng Long bắc qua sông Hồng tại Hà Nội, khánh thành năm 1985. Công trình này có tầng trên dành cho ô tô, tầng dưới bố trí đường sắt và lối đi dành cho người, phương tiện thô sơ.

Tuy nhiên, điểm khác biệt của cầu Cần Thơ 2 nằm ở kết cấu dây văng. Trong thông tin công bố ngày 2/11/2026, TEDI cho biết đây là dự án cầu dây văng đầu tiên tại Việt Nam được đề xuất giải pháp kết hợp đường bộ và đường sắt đi chung.

Đặc biệt, tầng đường sắt của cầu được thiết kế để phục vụ tuyến đường sắt TP.HCM – Cần Thơ trong tương lai. Tuy nhiên, việc đưa tàu hỏa vào khai thác sẽ còn phụ thuộc tiến độ đầu tư đồng bộ của dự án đường sắt, thay vì diễn ra ngay khi phần cầu đường bộ hoàn thành.

Cây cầu được kỳ vọng mang đến tin vui cho người dân và du khách miền Tây

Không chỉ gây chú ý bởi thiết kế, cầu Cần Thơ 2 còn được kỳ vọng tháo gỡ một trong những điểm nghẽn giao thông quan trọng của Đồng bằng sông Cửu Long.

Theo Báo điện tử Chính phủ, việc đầu tư xây dựng công trình nhằm từng bước hoàn chỉnh tuyến cao tốc Bắc – Nam phía Đông, tăng cường kết nối các tỉnh miền Tây, đáp ứng nhu cầu vận chuyển hành khách và hàng hóa ngày càng tăng.

Hiện nay, do chưa có cầu Cần Thơ 2 kết nối trực tiếp cao tốc Mỹ Thuận – Cần Thơ với cao tốc Cần Thơ – Cà Mau, nhiều phương tiện phải di chuyển qua những tuyến đường và nút giao hiện hữu. Theo Tuổi Trẻ, tình trạng phương tiện tập trung tại nút giao IC3 ở Cần Thơ từng gây ùn ứ giao thông thường xuyên.

Khi hoàn thành, cây cầu mới được kỳ vọng tạo thêm một tuyến vượt sông Hậu, góp phần giảm áp lực lên cầu Cần Thơ hiện hữu và quốc lộ 1, đồng thời giúp hoạt động vận chuyển hàng hóa, đặc biệt là nông sản và thủy sản từ miền Tây, thuận lợi hơn.

Đối với du khách, công trình cũng mở ra triển vọng về những hành trình đường bộ thuận tiện hơn từ TP.HCM đến Cần Thơ và các địa phương phía Nam. Việc kết nối cao tốc thông suốt hơn sẽ tạo điều kiện để các doanh nghiệp lữ hành phát triển tour liên tỉnh, kết hợp nhiều điểm đến trong cùng chuyến đi.

Du khách có cơ hội thuận tiện hơn kết nối tới Cần Thơ (Ảnh minh họa - Nguồn MiA)

Theo Báo Cần Thơ, trong 10 tháng đầu năm 2026, thành phố ước đón hơn 12,6 triệu lượt khách, tăng 33% so với cùng kỳ. Những điểm đến như chợ nổi Cái Răng, Cồn Sơn và các khu du lịch sinh thái tiếp tục là sản phẩm đặc trưng thu hút du khách khám phá đời sống sông nước miền Tây.

Trong tương lai, khi hạ tầng giao thông được cải thiện, các cơ sở lưu trú, kinh doanh ẩm thực, vận chuyển và du lịch cộng đồng tại địa phương cũng có thêm điều kiện tiếp cận thị trường khách.