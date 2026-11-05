Ông Đặng Lê Nguyên Vũ bán nhà tại Thành phố Cà phê: Ưu đã giảm tới 1,6 tỷ đồng/căn, tặng thêm quà 10 triệu đồng

Trung Nguyên Legend áp dụng 4 phương thức thanh toán từ 45 ngày đến 24 tháng cho nhà phố tại Thành phố Cà phê, với tổng mức chiết khấu có thể lên tới 14%, đưa giá trị hợp đồng từ gần 11,4 tỷ đồng xuống còn khoảng 9,8 tỷ đồng/căn.

Ông Đặng Lê Nguyên Vũ - nhà sáng lập Tập đoàn Trung Nguyên Legend.

Theo bảng giá năm 2026, dự án Thành phố Cà phê của Trung Nguyên Legend đang chào bán dòng nhà phố liền kề Tesla với giá gần 11,4 tỷ đồng/căn, với diện tích đất 125 m², diện tích xây dựng 85 m² và tổng diện tích sàn 383,5 m². Tuy nhiên, chủ đầu tư cũng áp dụng nhiều chính sách ưu đãi với những khách hàng thanh toán sớm.

Cụ thể, chủ đầu tư đưa ra 4 phương thức thanh toán trong thời gian từ 45 ngày đến 24 tháng, đi kèm các mức chiết khấu khác nhau. Cụ thể, khách hàng thanh toán trong 24 tháng được chiết khấu 0% theo tiến độ, phương án 12 tháng là 2,5%, phương án 6 tháng là 5% và phương án 45 ngày là 6,5%.

Ngoài chiết khấu theo tiến độ, khách hàng còn được hưởng các ưu đãi gồm: 0,5% dành cho khách hàng giao dịch, 0,5% dành cho cư dân Đắk Lắk và khu vực lân cận, 4,5% với chương trình “Nhà mới nội thất đẹp” và 1% với chương trình “Tự tay chăm sóc nhà đẹp”. Riêng khách hàng chọn thanh toán trong 6 tháng hoặc 45 ngày được giảm thêm 1% khi nhận nhà ngay. Chủ đầu tư cũng tặng quà Trung Nguyên Legend trị giá 10 triệu đồng.

Theo đó, tổng mức chiết khấu cao nhất có thể lên tới 14%. Sau ưu đãi, giá trị hợp đồng đã gồm VAT lần lượt còn khoảng 10,6 tỷ đồng, 10,3 tỷ đồng, 9,9 tỷ đồng và 9,8 tỷ đồng, tương ứng với các phương thức thanh toán 24 tháng, 12 tháng, 6 tháng và 45 ngày.

Về tiến độ thanh toán, khách hàng đặt cọc 200 triệu đồng vào tháng 9/2026. Với phương án 24 tháng, khoản thanh toán cuối cùng chiếm 30% giá trị hợp đồng, dự kiến vào tháng 10/2028. Ở phương án 12 tháng, khách hàng thanh toán 50% sau một năm; phương án 6 tháng yêu cầu thanh toán 40% ở tháng thứ 6. Riêng phương án 45 ngày, khách hàng thanh toán 30% khi ký hợp đồng và 70% còn lại sau một tháng.

Nhà phố tại Thành phố Cà phê.

Thành phố Cà phê (The Coffee City) là dự án do Tập đoàn Trung Nguyên Legend đầu tư, có quy mô 45,45 ha, tọa lạc trên đường Nguyễn Đình Chiểu, trung tâm TP. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk. Dự án được quy hoạch gồm nhà liền kề, nhà phố thương mại và biệt thự.

Theo thông tin giới thiệu, mật độ xây dựng tại dự án là 27%, diện tích cây xanh và mặt nước chiếm hơn 50%.

Theo quy hoạch được giới thiệu, dự án có 15 hạng mục tiện ích. Nổi bật trong số này là Bảo tàng Thế giới Cà phê. Các tiện ích khác gồm Vườn Zen, khu cưỡi ngựa Ả Rập, trung tâm Gym và Yoga, khu bắn cung, sân tập golf giả lập, trung tâm thương mại, khách sạn và khu vui chơi trẻ em. Dự án còn quy hoạch trường mầm non, tiểu học.

Hai dòng sản phẩm được giới thiệu chi tiết tại dự án là nhà liền kề Tesla với 320 căn và nhà thương mại liền kề Cantata với 232 căn. Tổng cộng, hai dòng sản phẩm này có 552 căn, diện tích đất dao động từ 105-165 m² đối với Tesla và 110-160 m² đối với Cantata.

Nhà liền kề Tesla lấy cảm hứng từ nhà phát minh Nikola Tesla, được thiết kế với quy mô 4 tầng. Căn thông thường có diện tích đất 125 m², tổng diện tích sàn xây dựng 351 m²; căn góc có diện tích đất 175 m², tổng diện tích sàn 303 m². Công năng chính gồm phòng khách, phòng ăn, bếp, 4 phòng ngủ, cùng các không gian phụ trợ.

Trong khi đó, Cantata là dòng nhà phố thương mại kết hợp không gian kinh doanh và sinh hoạt gia đình. Căn thông thường có diện tích đất 110 m², tổng diện tích sàn xây dựng hơn 416 m²; căn góc có diện tích đất 136 m², tổng diện tích sàn 484 m². Thiết kế gồm 4 tầng và một tầng lửng, trong đó tầng 1 và tầng lửng dành cho hoạt động kinh doanh. Khu vực sinh hoạt được bố trí với 3 phòng ngủ và các không gian chức năng khác.