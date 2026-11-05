Việt Nam sắp có siêu quần thể gần 585 ha, vốn hơn 21.000 tỷ đồng tại nơi được ví như “Tam Đảo thứ 2”: Cáp treo dài 4,5 km dẫn lên làng Châu Âu cao gần 1.000 m, hình thành hơn 30 hồ khoáng giữa núi rừng

Sở hữu khí hậu mát mẻ quanh năm, nằm ở độ cao gần 1.000 m, bao quanh bởi núi rừng xanh mát, nơi đây được ví như một “Tam Đảo thứ hai”.

Nằm tại xã Mường Vang, tỉnh Phú Thọ (trước đây thuộc xã Quý Hòa, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình), Đồi Thung là vùng núi sở hữu cảnh quan thiên nhiên còn khá nguyên sơ. Địa hình cao, rừng cây bao phủ cùng bầu không khí trong lành tạo cho nơi đây nét tương đồng với khu du lịch Tam Đảo nổi tiếng.

Đồi Thung nằm ở độ cao gần 1.000 m so với mực nước biển, có khí hậu mát lành quanh năm, cảnh quan núi rừng và hệ sinh thái tự nhiên đặc trưng. Chính những điều kiện này khiến nơi đây được đánh giá như một “Tam Đảo thứ hai” của miền Bắc.

Không chỉ có khí hậu dễ chịu, Đồi Thung còn nổi bật với những thửa ruộng bậc thang uốn lượn theo sườn núi, xen kẽ các cánh rừng và bản làng của đồng bào Mường.

Theo thông tin từ Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, khu vực xã Quý Hòa cũ, gồm các xóm Thêu, Vệ, Củ, Ngọc, Kẻm, Rọi và Đồi Thung, sở hữu khoảng 300 ha ruộng bậc thang nằm ở độ cao từ 300–750 m. Những thửa ruộng kết hợp với rừng tự nhiên, núi đá và bản làng tạo thành bức tranh thiên nhiên đặc sắc.

Khu vực Đồi Thung (Ảnh Cục Du lịch Quốc gia)

Với lợi thế đó, Đồi Thung đang được định hướng trở thành điểm đến nghỉ dưỡng quy mô lớn, kết nối với vùng khoáng nóng Kim Bôi nổi tiếng thông qua hệ thống cáp treo và các công trình du lịch hiện đại.

Siêu quần thể gần 585 ha, vốn hơn 21.000 tỷ đồng giữa núi rừng

Theo thông tin từ Tập đoàn Sun Group, ngày 26/6/2025, doanh nghiệp này phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức lễ khởi công giai đoạn 1 tổ hợp nghỉ dưỡng khoáng nóng tại khu vực Kim Bôi và Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình trước đây, nay thuộc tỉnh Phú Thọ.

Tổ hợp có tổng diện tích 584,73 ha, vốn đầu tư hơn 21.000 tỷ đồng, hướng tới hình thành quần thể đô thị sinh thái, nghỉ dưỡng cao cấp, vui chơi giải trí và chăm sóc sức khỏe.

Giai đoạn đầu được triển khai trên diện tích hơn 240 ha, bao gồm 3 dự án trọng điểm: Quần thể khu đô thị sinh thái, vui chơi giải trí cao cấp và hệ thống cáp treo Cuối Hạ; Khu dân cư nông thôn mới, hạ tầng tái định cư và nhà ở Quý Hòa; Khu du lịch nghỉ dưỡng, tắm khoáng, vui chơi giải trí Serena Resort mở rộng.

Trong đó, quần thể đô thị sinh thái và hệ thống cáp treo Cuối Hạ có diện tích gần 200 ha, tổng mức đầu tư 6.656 tỷ đồng. Dự án dự kiến phát triển các khu biệt thự ven hồ, khách sạn cao cấp, công viên nước, trung tâm hội họp, không gian giải trí và nhiều tiện ích khác.

Phối cảnh dự án (Ảnh Chủ đầu tư)

Đáng chú ý, dự án tiếp tục có những diễn biến mới trong năm 2026. Theo Báo Phú Thọ, ngày 26/10, lãnh đạo tỉnh đã kiểm tra thực tế, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ các dự án của Sun Group tại xã Kim Bôi và Dũng Tiến. Tính đến ngày 22/10/2026, xã Kim Bôi đã hoàn thành giải phóng mặt bằng 102,77 ha đất nông nghiệp, trong khi xã Dũng Tiến đạt khoảng 55,85 ha thuộc dự án quần thể Cuối Hạ.

Xây cáp treo 4,5 km dẫn lên ngôi làng châu Âu, hình thành hơn 30 hồ khoáng

Một trong những công trình đáng chú ý nhất của tổ hợp là tuyến cáp treo Cuối Hạ dự kiến dài 4,5 km, kết nối khu vực Kim Bôi với Đồi Thung ở độ cao gần 1.000 m.

Theo giới thiệu từ Sun Group, ga khởi hành tại Kim Bôi được thiết kế lấy cảm hứng từ những ngôi nhà sàn truyền thống của người Mường. Trong khi đó, ga đến tại Đồi Thung mang phong cách kiến trúc châu Âu, tái hiện hình ảnh một ngôi làng Thụy Sĩ giữa núi rừng.

Không gian này dự kiến có quảng trường, tháp đồng hồ, các xưởng trải nghiệm làm bánh, phô mai, chocolate, gốm sứ, lớp học nấu ăn và những trang trại nông nghiệp theo mùa. Du khách trong tương lai có thể vừa nghỉ dưỡng, vừa tham gia các hoạt động khám phá văn hóa và trải nghiệm ngoài trời.

Một điểm nhấn khác là công viên suối khoáng nóng được phát triển dựa trên nguồn khoáng Kim Bôi, gắn với tầng đá vôi cổ có niên đại khoảng 250 triệu năm theo thông tin doanh nghiệp công bố.

Đặc biệt, công viên dự kiến hình thành hơn 30 hồ khoáng được thiết kế theo mô hình ruộng bậc thang đặc trưng của vùng Tây Bắc, tạo nên cảnh quan trải dài giữa núi rừng.

Phối cảnh công viên khoáng nóng (Ảnh Chủ đầu tư)

Bên cạnh đó, tổ hợp còn lên kế hoạch xây dựng các không gian tắm khoáng lấy cảm hứng từ dãy Alps của Thụy Sĩ, văn hóa tắm La Mã và Thổ Nhĩ Kỳ, kết hợp hệ thống ngâm nóng – lạnh, tắm bùn, bể hang đá, phòng xông hơi và các dịch vụ chăm sóc sức khỏe.

Những công trình này hiện vẫn thuộc phương án phát triển của dự án, chưa phải các tiện ích đã hoàn thành và mở cửa phục vụ du khách.

Du khách hiện nay có thể trải nghiệm những gì tại Đồi Thung và vùng lân cận?

Ngay cả khi những công trình nghỉ dưỡng quy mô lớn chưa hoàn thiện, khu vực Đồi Thung – Kim Bôi vẫn có nhiều trải nghiệm dành cho người yêu thiên nhiên.

Tại Đồi Thung, du khách có thể khám phá cảnh quan ruộng bậc thang, rừng cây, tìm hiểu đời sống và văn hóa truyền thống của người Mường. Không gian yên bình, những cung đường qua núi rừng cùng cảnh sắc thôn bản là điểm hấp dẫn đối với những người thích du lịch khám phá.

Đồi Thung còn được biết đến với những cánh rừng bương, vầu và sản vật măng rừng. Theo Báo Phú Thọ tháng 7/2026, địa phương có khoảng 1.144 ha rừng, cho sản lượng măng tự nhiên khoảng 500–600 tấn mỗi năm. Đây là nguồn sinh kế quan trọng của nhiều hộ dân trong vùng.

Ảnh Cục Du lịch Quốc gia

Rời Đồi Thung, du khách có thể kết hợp nghỉ dưỡng tại khu vực suối khoáng nóng Kim Bôi, một trong những điểm đến nổi tiếng của Hòa Bình trước đây. Theo Báo Phú Thọ, nguồn khoáng tự nhiên tại đây có nhiệt độ khoảng 34–36 độ C, được khai thác phục vụ các hoạt động tắm khoáng, thư giãn và chăm sóc sức khỏe.

Ngoài ra, Cửu Thác Tú Sơn cũng là địa điểm đáng chú ý ở vùng phụ cận, nổi bật với hệ thống chín thác nước, những dòng suối và khung cảnh núi rừng. Du khách có thể tìm hiểu các hoạt động tham quan, khám phá thiên nhiên tại đây, đồng thời kiểm tra tình trạng đón khách trước chuyến đi.

Ẩm thực địa phương cũng là một phần không thể bỏ qua, với những món ăn đặc trưng như cơm lam, gà đồi, cá suối và măng rừng, gắn liền với đời sống của đồng bào Mường.