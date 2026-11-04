762 tấn thiết bị rời Việt Nam sang vùng Caribe, phục vụ dự án điện khí 1,7 tỷ USD tại Cộng hòa Dominica

Phạm vi chế tạo của Baltec 9626 gồm hai hệ thống ống xả khí (Bypass Exhaust System), với tổng khối lượng khoảng 762 tấn.

Xếp dỡ các cấu kiện thuộc Dự án Baltec 9626 lên tàu xuất khẩu qua Bến số 3 – Cảng PTSC Dung Quất

Trong tháng 10/2026, Công ty Cổ phần Dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi PTSC (PTSC Quảng Ngãi) hoàn thành và xuất khẩu các sản phẩm thuộc dự án Baltec 9626 sang Cộng hòa Dominica, phục vụ dự án Nhà máy Điện khí LNG Manzanillo. Phạm vi chế tạo của Baltec 9626 gồm hai hệ thống ống xả khí (Bypass Exhaust System), với tổng khối lượng khoảng 762 tấn.

Dự án Nhà máy Điện khí LNG Manzanillo là dự án năng lượng quy mô lớn tại Cộng hòa Dominica, tích hợp hạ tầng tiếp nhận khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) với các tổ máy phát điện chu trình hỗn hợp, tổng công suất dự kiến 840 MW. Tổng vốn đầu tư của dự án ước tính hơn 1,7 tỷ USD.

Trong chuỗi triển khai dự án, các hệ thống ống xả khí là một trong những hạng mục thiết bị phục vụ tổ hợp phát điện.

Kết cấu thép thuộc dự án Baltec 9626 được chế tạo và tổ hợp thử trước khi tiến hành tháo dỡ, làm sạch bề mặt, sơn và đóng gói tại Nhà máy Cơ khí PTSC Dung Quất

Điểm đáng chú ý của Dự án Baltec 9626 là phạm vi chế tạo đồng bộ các hạng mục thuộc hai hệ thống ống xả khí, từ thiết bị chính đến các cấu kiện và phụ kiện phục vụ lắp dựng. Các sản phẩm tiêu biểu gồm van chuyển hướng dòng khí (Diverter Damper), van cửa trượt (Guillotine Damper), bộ giảm thanh khí xả (Bypass Silencer), đoạn chuyển tiếp đầu vào (Inlet Transition), ống chuyển tiếp phía dưới (Lower Transition Duct), ống chuyển tiếp phía trên (Upper Transition Duct) và các đoạn ống xả (Stack).

Trong đó, van chuyển hướng dòng khí là hạng mục nổi bật với kích thước lớn 11,16 m × 11,16 m × 45 m gồm nhiều bộ phận cần được chế tạo, tổ hợp đồng bộ, như phần thân trên, phần thân dưới, các vách bên và khung truyền động. Với chiều cao 45 m, việc chế tạo và tổ hợp các bộ phận này đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa các công đoạn gia công, lắp ghép và kiểm tra, nhằm bảo đảm các cấu phần phù hợp trước khi hoàn thiện thiết bị.

Bên cạnh các thiết bị chính, phạm vi cung cấp còn bao gồm kết cấu đỡ, sàn thao tác, thang, tấm lót bên trong (field liners) cho van chuyển hướng dòng khí, ống chuyển tiếp phía dưới và bộ giảm thanh, cùng các chi tiết liên kết như đai ốc và vòng đệm,...

Đối với hạng mục van chuyển hướng dòng khí, PTSC Quảng Ngãi đã thực hiện chạy thử tại công trường.