Chi tiết khung giờ cao điểm, thấp điểm mới để tính giá điện kinh doanh, sản xuất

Từ 1/11, khung giờ cao điểm, thấp điểm và giờ bình thường đối với khách hàng sử dụng điện cho sản xuất, kinh doanh được điều chỉnh.

Theo đó, giờ cao điểm được áp dụng từ 17h30 đến 22h30, trong khi giờ thấp điểm kéo dài từ 0h đến 6h hằng ngày.

Khung giờ cao điểm áp dụng từ thứ Hai đến thứ Bảy, trong khoảng 17h30 đến 22h30 (5 giờ/ngày). Khung giờ thấp điểm áp dụng từ 0h đến 6h tất cả các ngày trong tuần. Thời gian còn lại là giờ bình thường.

Riêng ngày Chủ nhật không áp dụng giờ cao điểm và thấp điểm.

Việc điều chỉnh khung giờ sử dụng điện được triển khai cùng thời điểm áp dụng biểu giá bán lẻ điện mới . Trong đó, biểu giá điện sinh hoạt được rút từ 6 bậc xuống còn 5 bậc.

Chi tiết giá điện giờ cao điểm, thấp điểm. (Nguồn: EVN).

Cụ thể, bậc 1 áp dụng cho 0 - 100 kWh, giá 1.901 đồng/kWh; bậc 2 áp cho 101 - 200 kWh, giá 2.289 đồng/kWh; bậc 3 là 201 - 400 kWh, giá 2.894 đồng/kWh. Bậc 4 áp dụng cho mức tiêu thụ 401 - 700 kWh, giá 3.456 đồng/kWh. Bậc 5 dành cho lượng điện sử dụng từ 701 kWh trở lên, giá 3.844 đồng/kWh.

Đối với khách hàng sản xuất, giá điện được phân theo cấp điện áp và khung giờ sử dụng. Ở cấp điện áp hạ áp đến 1kV, giá giờ bình thường là 1.966 đồng/kWh, giờ thấp điểm 1.274 đồng/kWh và giờ cao điểm 3.586 đồng/kWh.

Với cấp điện áp trung áp (trên 1kV đến 35kV), các mức giá tương ứng là 1.814 đồng, 1.166 đồng và 3.348 đồng/kWh.

Đối với nhóm hành chính sự nghiệp, cơ sở khám chữa bệnh và giáo dục, giá điện ở cấp điện áp từ trung áp trở lên là 1.901 đồng/kWh; cấp hạ áp đến 1kV là 2.030 đồng/kWh.

Từ ngày 1/11, khung giờ cao điểm, thấp điểm và giờ bình thường đối với khách hàng sử dụng điện cho sản xuất, kinh doanh được điều chỉnh. (Ảnh: EVN).

Ở nhóm khách hàng kinh doanh, giá điện được phân theo loại hình và cấp điện áp. Với cơ sở lưu trú du lịch, khách hàng sử dụng điện ở cấp trung áp trở lên phải trả 1.814 đồng/kWh vào giờ bình thường, 1.166 đồng/kWh vào giờ thấp điểm và 3.348 đồng/kWh vào giờ cao điểm. Ở cấp hạ áp đến 1kV, các mức giá lần lượt là 1.966 đồng, 1.274 đồng và 3.586 đồng/kWh.

Với các hoạt động kinh doanh khác, giá điện ở cấp trung áp trở lên lần lượt là 2.829 đồng/kWh vào giờ bình thường, 1.577 đồng/kWh vào giờ thấp điểm và 4.924 đồng/kWh vào giờ cao điểm. Ở cấp hạ áp đến 1kV, các mức giá tương ứng là 3.089 đồng, 1.880 đồng và 5.313 đồng/kWh. Đây là mức giá cao nhất trong biểu giá bán lẻ điện mới.

Biểu giá mới cũng bổ sung giá bán lẻ điện cho hoạt động sạc xe điện. Ở cấp điện áp từ trung áp trở lên, giá điện giờ bình thường là 2.549 đồng/kWh, giờ thấp điểm 1.534 đồng/kWh và giờ cao điểm 3.758 đồng/kWh. Với cấp hạ áp đến 1kV, các mức giá tương ứng là 2.700 đồng, 1.620 đồng và 4.212 đồng/kWh.

Trước đó, giá bán lẻ điện bình quân được giảm 2% (tương đương hơn 44 đồng/kWh), xuống 2.159,90 đồng/kWh.

Những thay đổi mới đều được tính từ 1/11.