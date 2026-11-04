Gần 182.000 doanh nghiệp rời thị trường sau 10 tháng

Dù có hơn 243.600 doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động trong 10 tháng đầu năm 2026, số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường vẫn ở mức cao. Đáng chú ý, gần 56.300 doanh nghiệp đã hoàn tất thủ tục giải thể, tăng 109,8% so với cùng kỳ.

Theo Cục Thống kê, trong tháng 10/2026, cả nước có gần 12.600 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 8,7% so với tháng trước. Tổng vốn đăng ký đạt gần 254.000 tỷ đồng, tăng 45%. Bên cạnh đó, gần 11.100 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 27,4%.

Tuy nhiên, nếu so với cùng kỳ năm trước, bức tranh gia nhập thị trường lại kém tích cực hơn. Số doanh nghiệp thành lập mới giảm 29,9%, trong khi số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động giảm 4,2%.

Ở chiều ngược lại, số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể trong tháng 10 lên tới 7.513 đơn vị, tăng 65,6% so với cùng kỳ. Ngoài ra, còn hơn 8.000 doanh nghiệp ngừng hoạt động và đang chờ làm thủ tục giải thể.

Tính chung 10 tháng đầu năm 2026, cả nước có gần 162.300 doanh nghiệp thành lập mới, giảm 0,4% so với cùng kỳ; gần 81.400 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, giảm 12,5%.

Như vậy, tổng số doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường đạt hơn 243.600, giảm 4,8% so với cùng kỳ năm trước.

Đáng chú ý, số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường vẫn rất lớn. Cụ thể, gần 92.000 doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn; hơn 33.700 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ giải thể và gần 56.300 doanh nghiệp đã hoàn tất thủ tục giải thể.

Riêng số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể tăng tới 109,8% so với cùng kỳ. Bình quân mỗi tháng có khoảng 18.200 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường.

Trước thực trạng trên, ông Trần Ngọc Liêm, Phó tổng Thư ký VCCI, Giám đốc VCCI Chi nhánh khu vực TP.HCM, cho rằng vấn đề hiện nay không chỉ nằm ở việc có thêm doanh nghiệp thành lập mới, mà quan trọng hơn là làm thế nào để doanh nghiệp trụ vững, vượt qua khó khăn và từng bước mở rộng quy mô.

Phát biểu tại diễn đàn "Tái cấu trúc doanh nghiệp trong bối cảnh mới" tổ chức tháng 10, ông Liêm nhận định khó khăn lớn nhất của cộng đồng doanh nghiệp hiện nay tập trung ở hai vấn đề: đầu ra thị trường và nguồn lực tài chính.

"Do đó, để thích ứng với bối cảnh mới, doanh nghiệp cần chủ động tái cấu trúc nguồn vốn, nâng cao năng lực quản trị, tăng cường liên kết và đa dạng hóa các kênh huy động vốn nhằm giảm sự phụ thuộc vào tín dụng ngân hàng", ông Liêm nói.

Bên cạnh bài toán tài chính và thị trường, ông cũng cho rằng việc đáp ứng các tiêu chuẩn về môi trường, chuyển đổi số và phát triển bền vững cũng ngày càng trở thành yêu cầu quan trọng. Đây không chỉ là điều kiện để doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh mà còn là yếu tố cần thiết để tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu.