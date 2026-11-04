Mang 1,1 cây vàng đến cửa hàng, cụ ông 75 tuổi không ngờ hành động bất thường của mình bị chủ tiệm chú ý: Công an lập tức có mặt xác minh

Chủ tiệm vàng tại xã Nguyễn Lương Bằng (TP Hải Phòng) kịp thời báo Công an, ngăn cụ ông 75 tuổi bán 1,1 cây vàng để chuyển tiền cho kẻ giả danh Công an lừa đảo.

Theo thông tin từ Công an thành phố Hải Phòng cho biết, khoảng 14h30 ngày 30/10, ông T.Q.Q (sinh năm 1951, trú tại thôn Đỗ Thượng, xã Nguyễn Lương Bằng) đến một cửa hàng vàng tại thôn Tùng Lâm để bán 1,1 cây vàng.

Trước đó, ông Q. nhận được cuộc gọi từ một đối tượng lạ tự xưng có liên quan đến cơ quan Công an, thông báo tài khoản ngân hàng của ông có liên quan đến một đường dây lừa đảo và yêu cầu ông đến trụ sở Bộ Công an làm việc. Đối tượng tiếp tục đe dọa, yêu cầu ông chuyển tiền để “xác minh, gỡ bỏ thông tin liên quan”, nếu không sẽ bị khởi tố, bắt giữ và phải đi tù.

Công an xã Nguyễn Lương Bằng kịp thời ngăn chặn vụ lừa đảo, bảo vệ tài sản cho cụ ông 75 tuổi. Ảnh: Công an thành phố Hải Phòng

Nhận thấy ông Q. có biểu hiện lo lắng, liên tục nghe điện thoại, bà T.T.H (sinh năm 1976, trú tại thôn Tùng Lâm), chủ cửa hàng vàng, đã nhanh chóng liên hệ với Cảnh sát khu vực, Công an xã Nguyễn Lương Bằng để thông báo sự việc.

Ngay sau đó, lực lượng Công an có mặt, tuyên truyền, giải thích và giúp ông Q. nhận diện phương thức, thủ đoạn lừa đảo của các đối tượng.

Nhờ sự cảnh giác, chủ động của chủ cửa hàng vàng và sự vào cuộc kịp thời của lực lượng Công an, việc bán vàng để chuyển tiền cho các đối tượng đã được ngăn chặn. Sau sự việc, ông Q. đã gửi thư cảm ơn Công an xã Nguyễn Lương Bằng và chủ cửa hàng vàng vì đã kịp thời hỗ trợ, bảo vệ tài sản cho mình.

Theo Cổng TTĐT Công an thành phố Hải Phòng