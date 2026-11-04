Điểm mặt 5 khu đất "kim cương" dự kiến được trả cho nhà đầu tư cải tạo hồ Hoàn Kiếm

Hà Nội dự kiến sử dụng quỹ đất kết hợp ngân sách nhà nước và nguồn thu từ khai thác không gian ngầm. Một phương án khác là thanh toán bằng nguồn ngân sách thu được sau đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản công. Danh mục quỹ đất dự kiến thanh toán có tổng diện tích khoảng 7,31 ha, giá trị sơ bộ 4.878 tỷ đồng, gồm 6 khu đất. Đầu tiên là khu đất hai bên Bưu điện Hà Nội rộng khoảng 0,52 ha. Đây là lô đất có vị trí rất đẹp, nằm đối diện hồ Hoàn Kiếm