TP. Hà Nội ban hành văn bản quan trọng liên quan đến lĩnh vực tỷ phú Phạm Nhật Vượng đang đầu tư hàng chục nghìn tỷ đồng

Việc chuẩn bị hạ tầng được đặt ra trong bối cảnh Hà Nội đang triển khai Đề án Vùng phát thải thấp trong Vành đai 1. Đây là khu vực có mật độ giao thông lớn, nhu cầu đi lại, kinh doanh và sinh hoạt của người dân cao.

Văn phòng UBND TP. Hà Nội vừa ban hành Văn bản số 22835/VP-NNMT, thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND Thành phố Bùi Duy Cường về việc tiếp tục triển khai Đề án "Vùng phát thải thấp trong Vành đai 1, thành phố Hà Nội".

Phó Chủ tịch UBND Thành phố yêu cầu Công an Thành phố, Sở Xây dựng, Sở Công Thương, Tổng Công ty Điện lực thành phố Hà Nội và UBND các phường, đặc biệt là những phường thuộc khu vực Vành đai 1, tập trung rà soát, mở rộng mạng lưới bãi, điểm trông giữ phương tiện.

Các đơn vị đồng thời nghiên cứu bố trí thêm điểm trung chuyển, tăng khả năng kết nối với hệ thống giao thông công cộng để người dân thuận tiện hơn khi di chuyển vào khu vực nội đô.

Một nhiệm vụ khác là đẩy nhanh đầu tư, phát triển hệ thống trạm sạc, tủ đổi pin xe điện. Thành phố cũng yêu cầu tiếp tục mở rộng mạng lưới giao thông công cộng, tạo điều kiện để người dân từng bước chuyển sang sử dụng các phương tiện giao thông xanh.

Việc chuẩn bị hạ tầng được đặt ra trong bối cảnh Hà Nội đang triển khai Đề án Vùng phát thải thấp trong Vành đai 1. Đây là khu vực có mật độ giao thông lớn, nhu cầu đi lại, kinh doanh và sinh hoạt của người dân cao. Vì vậy, việc bố trí điểm gửi xe, trạm sạc và phương tiện vận tải công cộng phù hợp có ý nghĩa thiết thực đối với quá trình triển khai Đề án.

Đối với người dân thường xuyên di chuyển vào khu vực trung tâm, mạng lưới điểm gửi xe kết nối với giao thông công cộng sẽ giúp việc thay đổi phương thức đi lại thuận tiện hơn. Trong khi đó, hệ thống trạm sạc, tủ đổi pin là điều kiện cần thiết để khuyến khích sử dụng xe điện, nhất là khi nhu cầu chuyển đổi phương tiện ngày càng được quan tâm.

Bên cạnh việc chuẩn bị hạ tầng, Hà Nội cũng tập trung tháo gỡ những khó khăn liên quan đến cơ chế, quy định thuộc thẩm quyền của các bộ, ngành Trung ương.

Phó Chủ tịch UBND Thành phố Bùi Duy Cường giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì tổng hợp các vướng mắc, kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an và Bộ Xây dựng; tham mưu, dự thảo văn bản của UBND Thành phố gửi 2 bộ trước ngày 10/11/2026.

Sở Nông nghiệp và Môi trường có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan liên quan thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các nhiệm vụ được giao. Những khó khăn vượt thẩm quyền phải được tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố để kịp thời xem xét, chỉ đạo.

Thành phố yêu cầu các sở, ngành và địa phương chuẩn bị kỹ các điều kiện triển khai vùng phát thải thấp trong Vành đai 1 theo lộ trình năm 2027 và những năm tiếp theo.

Liên quan đến lĩnh vực trạm sạc xe điện, tỷ phú Phạm Nhật Vượng đã thành lập CTCP Phát triển Trạm sạc Toàn cầu V-Green từ tháng 3/2024, với tỷ lệ sở hữu ban đầu 90%. Doanh nghiệp được tách ra từ bộ phận phát triển trạm sạc của VinFast, hoạt động độc lập với nhiệm vụ đầu tư, phát triển hạ tầng trạm sạc và tủ đổi pin xe điện tại Việt Nam và các thị trường quốc tế.

Ngày 17/3/2026, V-Green công bố kế hoạch đầu tư 10.000 tỷ đồng để triển khai 99 siêu trạm sạc tại 34 tỉnh, thành phố trong năm 2026. Mỗi siêu trạm được quy hoạch tối đa 100 súng sạc công suất 150 kW, có thể phục vụ cùng lúc 100 ô tô điện. V-Green đặt mục tiêu đến hết năm 2027 phát triển 500.000 súng sạc nhanh và siêu nhanh tại 5 quốc gia gồm Việt Nam, Lào, Philippines, Indonesia và Ấn Độ.