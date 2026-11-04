Phát hiện bé trai sơ sinh trong giỏ xách trước nhà dân ở Nha Trang

Một bé trai sơ sinh khoảng 4-5 ngày tuổi được người dân phát hiện bị bỏ rơi trong giỏ xách trước nhà dân, tại một con hẻm ở phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Ngày 4/11, lãnh đạo UBND phường Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) cho biết, địa phương vừa phát đi thông báo tìm thân nhân cho một bé trai sơ sinh được người dân phát hiện bị bỏ rơi trên địa bàn.

Bé sơ sinh bị bỏ rơi.

Theo thông tin từ UBND phường, khoảng 0h18 ngày 2/11, người dân phát hiện một bé trai sơ sinh nằm trong giỏ xách đặt trước nhà dân tại hẻm 17 đường Hoàng Diệu.

Thời điểm được phát hiện, cháu bé được quấn trong một chiếc khăn màu xanh dương. Ngoài cháu bé, bên trong giỏ xách không có giấy tờ, thư từ hay vật dụng nào khác.

Sau khi tiếp nhận thông tin, tổ dân phố đã tiếp nhận cháu bé và bàn giao cho Khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa để thực hiện các thủ tục tiếp nhận, chăm sóc trẻ bị bỏ rơi.

Qua kiểm tra, cháu bé được xác định khoảng 4-5 ngày tuổi, chưa rụng rốn, da ngăm, tóc đen.

Lãnh đạo Khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa cho biết, sau khi được tiếp nhận và kiểm tra y tế, sức khỏe của cháu bé hiện ổn định. Các y, bác sĩ cùng nhân viên y tế trong khoa đang tạm thời chăm sóc, nuôi dưỡng cháu.