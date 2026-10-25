Chưa có ai đến nhận 4 trẻ bị bỏ rơi trước cổng chùa ở TPHCM

Đến 24/10, chưa có người thân đến nhận 4 trẻ bị bỏ rơi trước cổng chùa Diệu Giác ở TPHCM, địa phương đang làm thủ tục khai sinh cho các bé.

Ngày 24/10, UBND phường An Khánh cho biết 4 trẻ bị bỏ rơi trước cổng chùa Diệu Giác (số 177 Trần Não) hiện được chăm sóc tại trung tâm bảo trợ của chùa.

Đến nay, địa phương vẫn chưa nhận được thông tin về cha mẹ hoặc người thân hợp pháp đến làm thủ tục nhận lại các bé.

“Các bé hiện ở trung tâm bảo trợ chùa Diệu Giác. Phường đang lấy thông tin để thực hiện thủ tục làm giấy khai sinh cho các em”, đại diện UBND phường An Khánh thông tin.

4 trẻ bị bỏ rơi trước cổng chùa ở TPHCM. Ảnh: UBND phường An Khánh.

Tối 13/10, một sư cô phát hiện 4 trẻ bị bỏ lại trước cổng chùa Diệu Giác. Thời điểm được phát hiện, các bé không có người thân đi cùng và không có giấy tờ tùy thân.

Theo thông báo của UBND phường An Khánh, nhóm trẻ gồm 2 bé trai và 2 bé gái, độ tuổi từ khoảng 9 tháng đến 3 tuổi. Qua kiểm tra ban đầu, sức khỏe của các bé bình thường.

Cụ thể, bé trai lớn nhất khoảng 3 tuổi, cao 90 cm, nặng 10 kg, mặc áo thun trắng sọc đỏ và quần ngắn màu cam. Bé trai còn lại khoảng 2 tuổi, cao 85 cm, nặng 10 kg, mặc áo thun xanh dương và quần ngắn sọc đỏ, xanh, đen.

Hai bé gái lần lượt khoảng 15 tháng tuổi và 9 tháng tuổi. Bé lớn hơn cao 85 cm, nặng 10 kg, mặc bộ đồ màu vàng có họa tiết hoa vàng.

Bé nhỏ hơn cao 80 cm, nặng 6 kg, mặc quần áo liền thân màu hồng, có họa tiết con báo màu trắng và xám.

Tối 16/10, UBND phường An Khánh phát thông báo tìm cha mẹ đẻ hoặc người thân hợp pháp của 4 trẻ, đề nghị những người có liên quan liên hệ trực tiếp với chính quyền địa phương để thực hiện thủ tục nhận lại các bé. Theo thông báo, sau 7 ngày kể từ ngày phát thông báo, nếu không có thông tin về cha mẹ đẻ hoặc người thân đến nhận, phường sẽ tiến hành đăng ký khai sinh và thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan theo quy định. Người dân có thông tin về cha mẹ hoặc người thân của 4 trẻ có thể liên hệ UBND phường An Khánh tại số 171/1 Lương Định Của, khu phố 3, hoặc qua số điện thoại 028.37406688 để cung cấp thông tin.