Tỉnh sát vách với TP giàu nhất Việt Nam, được loạt ông lớn Vingroup, Ecopark, T&T Group... đổ bộ sắp có KĐT mới gần 265.000 tỷ đồng, rộng hơn 2.600ha

Khu đô thị mới Long Hựu tại Tây Ninh có diện tích khoảng 2.609 ha, tổng vốn đầu tư dự kiến 264.734 tỷ đồng, quy mô dân số gần 200.000 người.

Tây Ninh gọi đầu tư khu đô thị gần 265.000 tỷ đồng

Sở Tài chính tỉnh Tây Ninh đã công bố thông tin mời gọi nhà đầu tư thực hiện dự án Khu đô thị mới Long Hựu tại xã Long Hựu. Dự án có tổng diện tích sử dụng đất khoảng 2.609 ha, tổng vốn đầu tư dự kiến 264.734 tỷ đồng, tương đương hơn 10 tỷ USD.

Theo thông tin dự án, nhà đầu tư sẽ được lựa chọn thông qua hình thức đấu thầu theo quy định của pháp luật. Thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm, tiến độ thực hiện 5 năm kể từ ngày nhà đầu tư được cơ quan có thẩm quyền quyết định giao đất, cho thuê đất hoặc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.

Dự án được định hướng phát triển thành khu đô thị mới đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và nhà ở, kết hợp các chức năng thương mại, dịch vụ, vui chơi giải trí, thể dục thể thao, giáo dục và y tế. Quy hoạch hướng tới mô hình đô thị sinh thái thông minh, gắn với yêu cầu bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.

Về cơ cấu vốn, chi phí đầu tư xây dựng sơ bộ của dự án khoảng 236.663 tỷ đồng, trong khi chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khoảng 28.071 tỷ đồng.

Dự kiến có hơn 58.500 căn nhà liền kề, biệt thự

Theo phương án sơ bộ, Khu đô thị mới Long Hựu dự kiến có khoảng 58.540 căn nhà ở thương mại, gồm 42.039 căn liền kề và 16.501 căn biệt thự. Tổng diện tích sàn nhà ở thương mại dự kiến khoảng 17,14 triệu m².

Trong đó, diện tích đất dành cho nhà ở thương mại dạng liền kề khoảng 350,77 ha, với tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 9,42 triệu m². Phân khúc biệt thự có diện tích đất khoảng 276,12 ha, tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 7,72 triệu m².

Ngoài quỹ nhà ở thương mại, dự án còn bố trí khoảng 6.011 lô đất tái định cư và đất ở khác, với tổng diện tích khoảng 84,58 ha. Quy mô dân số dự kiến của toàn khu đô thị vào khoảng 199.980 người.

Theo phương án đầu tư, nhà đầu tư được lựa chọn có trách nhiệm xây dựng toàn bộ nhà liền kề và biệt thự theo hình thức xây thô, hoàn thiện mặt ngoài. Các hạng mục thương mại, dịch vụ, công trình giáo dục và bãi đỗ xe cũng được đầu tư hoàn thiện để phục vụ khai thác, kinh doanh sau khi hoàn thành.

Đối với các lô đất tái định cư, nhà đầu tư có trách nhiệm hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật trước khi bàn giao cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền quản lý, sử dụng để bố trí tái định cư cho người dân thuộc diện bị thu hồi đất thực hiện các dự án.

Tây Ninh thu hút nhiều doanh nghiệp bất động sản lớn

Thời gian qua, Tây Ninh trở thành địa bàn thu hút sự quan tâm của nhiều doanh nghiệp bất động sản với các dự án đô thị quy mô lớn. Trong số này có Vingroup, T&T Group và các doanh nghiệp liên quan đến hệ sinh thái Ecopark.

Tại khu vực Cần Giuộc, dự án T&T City Millennia do T&T Group phát triển có quy mô khoảng 267 ha. Trong khi đó, Khu đô thị sinh thái, thương mại du lịch Eco Retreat tại khu vực Bến Lức gắn với hệ sinh thái Ecopark cũng là một trong những dự án đáng chú ý tại địa phương.

Ở phân khúc khu đô thị quy mô lớn, Khu đô thị mới Long Hậu tại xã Cần Giuộc có diện tích khoảng 227 ha, tổng vốn đầu tư dự kiến 14.638 tỷ đồng. Dự án được định hướng phát triển hệ thống nhà ở kết hợp thương mại, dịch vụ và các công trình hạ tầng xã hội.

Việc công bố mời gọi đầu tư Khu đô thị mới Long Hựu bổ sung thêm một dự án quy mô lớn vào danh mục phát triển đô thị của Tây Ninh.