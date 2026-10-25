Trước khi trở thành doanh nhân đứng sau T&T Group và Ngân hàng SHB, ông Đỗ Quang Hiển (bầu Hiển) từng khởi nghiệp bằng việc kinh doanh tivi, tủ lạnh, điều hòa tại Hà Nội. Gia đình ông cũng trải qua những năm tháng sống trong căn hộ tập thể chỉ rộng khoảng 15 m².

Trong những bức ảnh tư liệu từ thập niên 1990, hình ảnh Công ty TNHH T&T với biển hiệu kinh doanh điện tử, điện lạnh gợi lại thời kỳ đầu khởi nghiệp của doanh nhân Đỗ Quang Hiển. Đây là tiền thân của Tập đoàn T&T Group hiện nay.

Sau khi tốt nghiệp khoa Vật lý, Đại học Tổng hợp Hà Nội năm 1984, ông Đỗ Quang Hiển (sinh năm 1962 tại Hà Nội) làm việc tại Xí nghiệp sửa chữa máy thu hình, sau đó chuyển sang Viện nghiên cứu công nghệ quốc gia.

Năm 1993, ông quyết định thành lập Công ty TNHH Công nghệ và Thương mại T&T. Cửa hàng đầu tiên mở tại số 68 Phố Huế, Hà Nội, chuyên kinh doanh tivi, tủ lạnh, điều hòa và các thiết bị gia dụng.

Nhờ phân phối sản phẩm của những thương hiệu Nhật Bản như Panasonic, National, Mitsubishi, T&T nhanh chóng mở rộng mạng lưới lên khoảng 500 đại lý tại miền Bắc.

Thời kỳ đầu, cuộc sống gia đình bầu Hiển cũng khá chật vật. Theo lời kể của con trai cả Đỗ Quang Vinh, trước năm 1995, gia đình có 7 người cùng sống trong căn hộ tập thể rộng khoảng 15 m² tại Trung Tự, Hà Nội.

Ông Vinh từng kể, những năm đầu sau khi kết hôn, bố mẹ ông chở nhau bằng xe đạp, người vợ ngồi phía sau ôm chiếc tivi để giao cho khách sửa chữa. Khi việc kinh doanh phát triển, gia đình mới chuyển sang căn nhà 4 tầng tại Hoàng Cầu và mua được xe máy Dream, ô tô.

Tuy nhiên, năm 1998, hoạt động kinh doanh của T&T gặp khó khăn khi hàng điện tử, điện lạnh nhập lậu giá rẻ tràn vào thị trường. Hàng hóa tồn kho lớn, công ty phải đối mặt với khoản nợ thuế khoảng 7 tỷ đồng.

Sau giai đoạn này, ông Hiển chuyển hướng sang sản xuất, lắp ráp xe máy. Năm 2000, T&T đầu tư khoảng 20 triệu USD xây dựng nhà máy tại Hưng Yên. Đến năm 2004, sản lượng xe máy bán ra đạt khoảng 350.000 chiếc.

Bước ngoặt tiếp theo diễn ra năm 2005, khi T&T trở thành cổ đông lớn của Ngân hàng Nông thôn Nhơn Ái, tiền thân của Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB).

Sau hơn 33 năm, doanh nghiệp khởi đầu bằng việc bán đồ điện máy đã phát triển thành tập đoàn đa ngành, hoạt động trong lĩnh vực tài chính, bất động sản, năng lượng, công thương, hạ tầng và hàng không.

Hiện ông Đỗ Quang Hiển (bầu Hiển) giữ chức Chủ tịch HĐQT Ngân hàng SHB và Chủ tịch Điều hành Tập đoàn T&T Group. Hai con trai của ông cũng đảm nhiệm nhiều vị trí lãnh đạo trong hệ sinh thái doanh nghiệp gia đình.

Con trai cả Đỗ Quang Vinh, sinh năm 1989, hiện là Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc SHB, đồng thời giữ chức Chủ tịch HĐQT Chứng khoán SHS. Trong khi đó, con trai thứ Đỗ Vinh Quang, sinh năm 1995, là Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc T&T Group, Chủ tịch HĐQT T&T Homes, Chủ tịch HĐQT Vietravel Airlines và Chủ tịch CLB Hà Nội. Tháng 3/2026, ông Quang còn trúng cử đại biểu HĐND TP. Hà Nội nhiệm kỳ 2026–2031.

Theo báo cáo quản trị SHB và thị giá chứng khoán ngày 23/10/2026, ba cha con ông Đỗ Quang Hiển đang trực tiếp nắm giữ lượng cổ phiếu SHB và SHS trị giá khoảng 4.400 tỷ đồng. Nếu tính cả cổ phần tại SHB do các thành viên gia đình và T&T Group (6,75%), Chứng khoán SHS (1,26%), giá trị sở hữu của cả nhóm ước đạt gần 10.000 tỷ đồng.