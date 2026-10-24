Công an phá chuyên án đặc biệt lớn tiêu thụ 100.000 giấy tờ giả: Bắt 'đầu sỏ' Nguyễn Xuân Trường SN 1996

Các đối tượng dựng “lò” in giấy tờ giả ở Campuchia rồi đưa về Việt Nam tiêu thụ, thu lợi bất chính 15 tỷ đồng

Ngày 23/10, Công an phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa cho biết trên VTV rằng đã triệt phá thành công một đường dây chuyên sản xuất và tiêu thụ giấy tờ, tài liệu giả có quy mô lớn hoạt động xuyên quốc gia. Chỉ tính riêng từ đầu năm 2026 đến thời điểm bị phát hiện, ổ nhóm này đã tung ra thị trường hơn 100.000 bộ giấy tờ giả các loại, đút túi số tiền thu lợi bất chính ước tính lên tới 15 tỷ đồng.

"Đại bản doanh" đặt tại Campuchia và thủ đoạn hoạt động tinh vi

Theo báo Công an nhân dân, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng và quản lý địa bàn, lực lượng chức năng đã xác lập chuyên án đấu tranh, triệt phá ổ nhóm tội phạm chuyên làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức. Cơ quan Công an đã tiến hành bắt giam và triệu tập tổng cộng 6 đối tượng có liên quan để phục vụ công tác điều tra. Tang vật thu giữ tại các điểm khám xét gồm 10 bộ máy vi tính, máy in chuyên dụng, gần 250 phôi thẻ các loại cùng hàng chục ngàn tem bảo an giả tinh vi.

Kết quả điều tra ban đầu làm rõ, cầm đầu khâu sản xuất trực tiếp là đối tượng Vũ Văn Hoàng. Để né tránh sự phát triển của cơ quan chức năng trong nước, Hoàng đã lén lút sang Campuchia thuê nhà trọ, lập ra một "lò" in ấn giấy tờ giả trang bị đầy đủ máy móc hiện đại.

Toàn bộ các đơn hàng đặt làm giả văn bằng, chứng chỉ, giấy phép lái xe đều được thu gom từ một hội nhóm kín quy tụ nhiều thành viên ẩn danh trên mạng xã hội. Khai nhận tại cơ quan điều tra, Vũ Văn Hoàng cho biết mỗi ngày xưởng in của hắn sản xuất ra khoảng 100 loại giấy tờ khác nhau. Với công việc này, Hoàng hưởng mức lương khoảng 30 triệu đồng/tháng và đã duy trì hoạt động phi pháp này hơn một năm trước khi sa lưới pháp luật.

Tang vật thu giữ tại các điểm khám xét gồm 10 bộ máy vi tính, máy in chuyên dụng, gần 250 phôi thẻ các loại cùng hàng chục ngàn tem bảo an giả tinh vi. Ảnh chụp màn hình

Mắt xích tại Việt Nam và phương thức giao nhận qua bưu phẩm ngụy trang

Báo Pháp luật Việt Nam cho biết, bên cạnh "lò in" đặt tại nước ngoài, đường dây tội phạm này được tổ chức phân tầng cực kỳ chặt chẽ với các mắt xích hoạt động độc lập tại Việt Nam nhằm cắt đuôi lực lượng công an. Điển hình là đối tượng Nguyễn Văn Đạt, người đảm nhận khâu xử lý kỹ thuật số trong nước với mức thu nhập cũng khoảng 30 triệu đồng/tháng. Nhiệm vụ của Đạt là chuyên cắt ghép hình ảnh, chỉnh sửa dữ liệu thông tin theo yêu cầu của khách rồi chuyển các file thiết kế này ra nước ngoài để in ấn thành phẩm.

Các đối tượng trong đường dây liên lạc với nhau hoàn toàn qua các tài khoản ẩn danh trên hội nhóm kín, phân chia công việc rạch ròi và tuyệt đối không biết mặt hay danh tính thật của nhau.

Sau khi các loại giấy tờ giả được "ra lò" từ xưởng in ở Campuchia, chúng không được vận chuyển thô sơ qua biên giới mà được ngụy trang khéo léo dưới vỏ bọc các kiện hàng, bưu phẩm thông thường. Các đối tượng sử dụng dịch vụ chuyển phát nhanh để giao tận tay khách hàng trên toàn quốc, qua mặt lực lượng hải quan và kiểm soát thị trường.

Thống kê sơ bộ từ cơ quan điều tra cho thấy, chỉ tính riêng trong năm 2026, đường dây này đã sản xuất và tiêu thụ trót lọt hơn 100.000 bộ tài liệu giả, bao gồm bằng cấp, chứng chỉ và giấy phép lái xe, thu về khoản lợi nhuận kếch xù lên đến 15 tỷ đồng. Hiện lực lượng Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục mở rộng điều tra, truy bắt các đối tượng còn lại để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.