Xác định nhóm 12 thanh thiếu niên ném đá xe trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai

Công an xã Bảo Thắng (tỉnh Lào Cai) làm rõ nhóm 12 thanh thiếu niên thường xuyên nhặt đá ném xe khách, xe tải trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai.

Cách đây hai ngày, Công an xã Bảo Thắng (Lào Cai) tiếp nhận đơn trình báo của Công ty cổ phần vận tải Futa Hà Sơn về việc xe khách của doanh nghiệp bị ném đá khi di chuyển theo hướng Hà Nội đi Lào Cai. Vụ việc xảy ra trên đoạn cao tốc từ Km 216+200 đến Km 218+800, khiến kính và phần sườn xe bị hư hỏng.

Xác định hành vi ném đá vào phương tiện đang lưu thông có thể gây nguy hiểm trực tiếp đến tính mạng, sức khỏe của người tham gia giao thông, Công an xã Bảo Thắng nhanh chóng triển khai các biện pháp xác minh, rà soát khu vực và truy tìm những người liên quan.

Nhóm thanh thiếu niên thường xuyên ném đá xe trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai. (Ảnh: Công an xã Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai)

Đến ngày 23/10, sau chưa đầy 24 giờ kể từ khi nhận được đơn trình báo, lực lượng công an đã xác định được nhóm thanh thiếu niên có liên quan đến vụ việc.

Qua rà soát, cơ quan công an phát hiện 12 thanh thiếu niên thường xuyên tụ tập tại khu vực Km 217, thuộc thôn Hồng Cam, xã Bảo Hà, để nhặt đá ném vào các phương tiện chạy trên cao tốc, trong đó có xe khách và xe tải.

Khu vực xảy ra vụ việc nằm gần ranh giới giữa thôn Hồng Cam, xã Bảo Hà và thôn An Thắng, xã Bảo Thắng. Sau khi xác định nhóm người liên quan, Công an xã Bảo Thắng phối hợp với Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 1 làm việc, xác minh hành vi của từng trường hợp.

Hình ảnh xe ô tô bị ném đá vỡ kính. (Ảnh: Công an xã Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai)

Công an xã Bảo Thắng sau đó bàn giao hồ sơ, tài liệu cùng những người liên quan cho Công an xã Bảo Hà để tiếp tục giải quyết theo thẩm quyền.

Theo cơ quan công an, ném đá vào phương tiện đang lưu thông là hành vi nguy hiểm, có thể khiến người lái xe mất tập trung, phương tiện hư hỏng hoặc xảy ra tai nạn giao thông. Đặc biệt, trên tuyến cao tốc, các phương tiện di chuyển với tốc độ cao nên những tình huống bất ngờ có thể gây hậu quả nghiêm trọng.

Công an xã Bảo Thắng khuyến cáo các gia đình tăng cường quản lý, giáo dục con em, không để thanh thiếu niên tụ tập tại khu vực đường cao tốc hoặc thực hiện hành vi ném đá, vật cứng vào phương tiện đang lưu thông.