Sân bay Phú Quốc vừa ghi nhận một máy bay thân rộng khác lạ hạ cánh, phun vòi rồng cho sự kiện đặc biệt sau 12 năm

Sự kiện đặc biệt sau 12 năm đang được nhắc tới tại sân bay Phú Quốc cụ thể là gì?

Sáng 22/10/2026, Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc (tỉnh An Giang) ghi nhận sự xuất hiện đáng chú ý của một chiếc máy bay thân rộng đến từ Liên bang Nga. Không chỉ thu hút sự chú ý bởi kích thước lớn, chiếc máy bay còn được sân bay tổ chức nghi thức phun vòi rồng chào mừng ngay sau khi hạ cánh.

Theo thông tin được Sun Airport công bố, đây là chuyến bay mang số hiệu N43831 của hãng hàng không Nordwind Airlines, khởi hành từ thành phố Yekaterinburg (Nga). Chuyến bay đưa 361 hành khách tới Phú Quốc trên tàu bay Airbus A330-243, hạ cánh lúc 10h05 theo giờ Việt Nam.

Đáng chú ý, Airbus A330-243 thuộc dòng A330-200 do tập đoàn Airbus của châu Âu sản xuất. Đây là loại máy bay thân rộng, sử dụng hai động cơ và có hai lối đi trong khoang hành khách, được thiết kế để phục vụ các hành trình trung và dài.

Sau khi hạ cánh, máy bay được chào đón bằng nghi thức phun vòi rồng, một truyền thống đặc biệt trong ngành hàng không thường được thực hiện để đánh dấu những chuyến bay đầu tiên, khai trương đường bay hoặc các sự kiện quan trọng. Hành khách trên chuyến bay cũng được tặng hoa và quà lưu niệm khi đến Phú Quốc.

Tuy nhiên, điều khiến chuyến bay này trở nên đáng chú ý hơn cả nằm ở câu chuyện phía sau sự kiện đón tiếp đặc biệt.

Hé lộ sự kiện sau 12 năm

Theo Sun Airport, chuyến bay của Nordwind Airlines đánh dấu sự trở lại của PEGAS tại Phú Quốc sau 12 năm.

PEGAS được nhắc tới ở đây là PEGAS Touristik, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch, chuyên tổ chức các chương trình nghỉ dưỡng và đưa khách quốc tế đến nhiều điểm đến. Thực tế, hoạt động đưa khách Nga đến Phú Quốc của PEGAS đã xuất hiện từ hơn một thập kỷ trước.

Theo Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, ngày 14/2/2014, sân bay quốc tế Phú Quốc đã đón chuyến bay quốc tế đầu tiên từ Nga, mang số hiệu KAR2531, do hãng hàng không IKAR khai thác bằng máy bay Boeing 757 với khoảng 250 hành khách. Chương trình khi đó được phối hợp tổ chức bởi PEGAS Tourist và Công ty Du lịch Ánh Dương, với tần suất ban đầu khoảng một chuyến mỗi tuần.

Hoạt động này từng phát triển khá sôi động. Cụ thể trong năm 2014, các chuyến bay từ Nga tới Phú Quốc có thời điểm đạt tần suất 2–3 chuyến mỗi ngày. Khách Nga thường lưu trú từ 10–15 ngày, góp phần thúc đẩy hoạt động du lịch và dịch vụ trên đảo.

Tuy nhiên, đến tháng 1/2015, PEGAS Tourist và Công ty Du lịch Ánh Dương thông báo tạm ngừng hoạt động tuyến bay Nga – Phú Quốc đến hết tháng 5/2015. Ngày 27/1/2015, nguyên nhân xuất phát từ những khó khăn của nền kinh tế Nga và sự mất giá của đồng ruble, khiến lượng khách du lịch Nga đến Phú Quốc giảm mạnh.

Sau hơn một thập kỷ kể từ giai đoạn này, PEGAS trở lại Phú Quốc thông qua chương trình bay do Nordwind Airlines khai thác. Riêng Nordwind, TASS cho biết hãng nối lại các chuyến bay trực tiếp tới đảo sau thời gian gián đoạn liên quan đến đại dịch COVID-19.

Nordwind Airlines dự kiến khai thác 20 chuyến bay mỗi tháng tới Phú Quốc

Sự kiện ngày 22/10 không chỉ đánh dấu việc nối lại kết nối hàng không mà còn mở đầu cho kế hoạch đưa khách Nga đến Phú Quốc trong mùa du lịch 2026–2027.

Theo thông báo trên website chính thức của PEGAS Touristik, chương trình bay thuê chuyến (charter) tới Phú Quốc được triển khai từ ngày 21/10/2026 đến 18/4/2027, kết nối đảo Ngọc với bốn thành phố của Nga gồm Moscow, Yekaterinburg, Novosibirsk và Krasnoyarsk.

Hãng thông tấn TASS dẫn thông tin từ bà Hoàng Thị Phong Thu, Chủ tịch Hội đồng thành viên Pegas Misr Việt Nam Travel, cho biết Nordwind Airlines dự kiến thực hiện khoảng 20 chuyến bay thuê chuyến mỗi tháng tới Phú Quốc.

Cũng theo TASS, trong 9 tháng đầu năm 2026, doanh nghiệp này đã đưa hơn 157.000 du khách Nga đến Việt Nam, tăng hơn gấp đôi so với cùng kỳ năm 2025. Đơn vị đặt mục tiêu phục vụ ít nhất 200.000 khách Nga trong cả năm, thông qua hai sân bay Cam Ranh và Phú Quốc.

Sự trở lại của Nordwind Airlines diễn ra trong bối cảnh thị trường khách Nga đến Việt Nam tăng trưởng mạnh. Theo số liệu Cục Thống kê được TASS dẫn lại, trong 9 tháng đầu năm 2026, Việt Nam đã đón hơn 1,1 triệu lượt khách Nga, tăng trên 160% so với cùng kỳ. Nga trở thành thị trường gửi khách quốc tế lớn thứ ba tới Việt Nam, sau Trung Quốc và Hàn Quốc.

Đối với Phú Quốc, việc tăng thêm các chuyến bay thẳng từ Nga có thể mang đến nhiều lựa chọn di chuyển thuận tiện hơn cho du khách, đặc biệt trong mùa du lịch cuối năm, khi nhu cầu tìm đến các điểm nghỉ dưỡng có khí hậu ấm áp gia tăng.