Một khách hàng vừa trúng Vietlott 199,9 tỷ đồng

Cách đây 3 tuần cũng có một nữ khách hàng ở An Giang trúng giải Jackpot Mega 6/45 trị giá 199,5 tỷ đồng.

Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) vừa thông báo cho biết trong kỳ quay ngày 24/10, sản phẩm Power 6/55 ghi nhận một vé trúng giải trị giá 199.984.640.250 đồng. Thông tin khách hàng và nơi phát hành vé trúng thưởng chưa được tiết lộ.

Theo quy định, thu nhập từ trúng thưởng xổ số có giá trị trên 20 triệu đồng phải chịu thuế thu nhập cá nhân với thuế suất 10% đối với phần giá trị vượt mức miễn thuế. Theo đó, sau khi trừ thuế thu nhập cá nhân theo quy định, chủ nhân tấm vé trúng độc đắc thực lãnh khoảng 180 tỷ đồng.

Trước đó, ngày 4/10, một nữ khách hàng đến từ An Giang là chị V.N. cũng trúng giải Jackpot Mega 6/45 trị giá 199,5 tỷ đồng.

Vé trúng thưởng Power 6/55 chỉ được giải quyết nhận thưởng trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày Vietlott công bố kết quả. Sau mốc thời gian này, vé sẽ hết hiệu lực theo quy định.

Khi làm thủ tục lĩnh giải, người trúng cần mang theo tờ vé còn nguyên trạng, không rách, tẩy xóa, chắp vá hoặc chỉnh sửa. Việc xác minh và thanh toán giải thưởng sẽ được thực hiện tại trụ sở, văn phòng đại diện hoặc điểm trả thưởng do Vietlott ủy quyền.

Người sở hữu vé Power 6/55 trúng thưởng có thể lựa chọn nhận giải tại trụ sở, văn phòng đại diện Vietlott hoặc các điểm trả thưởng được ủy quyền. Sau khi hoàn tất bước kiểm tra tính hợp lệ của tờ vé, Vietlott sẽ chi trả tiền thưởng bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản theo yêu cầu của người nhận.