Tất cả người dân đang sử dụng điện trên cả nước chú ý thay đổi lớn nhất từ hôm nay 24/10

EVN chính thức triển khai toàn quốc chính sách này.

Chính thức triển khai toàn quốc 12 dịch vụ công ngành điện trên VNeID

Ngày 24/10, Cổng TTĐT Chính phủ cho biết thời gian qua, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã phối hợp chặt chẽ với Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Bộ Công an) khẩn trương triển khai nhiều công việc liên quan với mục tiêu cung cấp các dịch vụ điện trên ứng dụng VNeID, góp phần đa dạng hóa các kênh tiếp cận dịch vụ, đơn giản hóa thủ tục và tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức trong quá trình sử dụng dịch vụ điện.

Đến nay, Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội đã phối hợp với các đơn vị liên quan của EVN hoàn thành kỹ thuật và sẵn sàng cung cấp 12 dịch vụ công ngành điện trên ứng dụng VNeID.

Theo thông tin vừa được EVN phát đi, các dịch công này gồm:

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Bước tiến này đánh dấu mốc quan trọng trong tiến trình chuyển đổi số quốc gia

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Đối với người dân:

Tiết kiệm thời gian và chi phí: Thay vì phải đến các phòng giao dịch điện lực, truy cập Cổng dịch vụ công quốc gia hay các trang web riêng lẻ của EVN, người dân chỉ cần thao tác trực tiếp trên điện thoại thông minh qua ứng dụng VNeID quen thuộc.

Đơn giản hóa thủ tục hành chính: Nhờ việc kết nối và xác thực dữ liệu dân cư quốc gia (Đề án 06), các thông tin cá nhân và giấy tờ được tự động điền (auto-fill), giảm thiểu tối đa giấy tờ rườm rà.

Minh bạch và tiện lợi: Theo dõi toàn bộ tiến độ xử lý yêu cầu trực tuyến, rõ ràng và có thể tra cứu lịch sử giao dịch mọi lúc, mọi nơi.

Đối với ngành Điện (EVN):

Tối ưu hóa nguồn lực: Giảm tải áp lực cho các điểm giao dịch trực tiếp, tối ưu hóa quy trình vận hành nội bộ thông qua tự động hóa dữ liệu.

Nâng cao chất lượng dịch vụ: Đáp ứng sự hài lòng của khách hàng thông qua việc hiện đại hóa trải nghiệm người dùng theo xu hướng đô thị thông minh và chính phủ số.