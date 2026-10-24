205 cán bộ, chiến sĩ đồng loạt ra quân, test ma túy 112 người lúc 4h sáng

Rạng sáng 24/10, Công an phường Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng) huy động 205 cán bộ, chiến sĩ kiểm tra 27 cơ sở, test nhanh 112 người và phát hiện 5 trường hợp dương tính với ma túy.

Theo thông tin từ Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, rạng sáng 24/10, Công an phường Ngũ Hành Sơn tổ chức ra quân cao điểm 60 ngày tổng rà soát, phát hiện, quản lý đối tượng ma túy, làm sạch, chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về ma túy. Qua kiểm tra 27 cơ sở kinh doanh, địa điểm có nguy cơ phát sinh tệ nạn ma túy, lực lượng Công an đã test nhanh 112 trường hợp, phát hiện 5 trường hợp có kết quả dương tính.

205 cán bộ, chiến sĩ và lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở triển khai nhiệm vụ lúc 4h sáng 24/10. Ảnh: Công an thành phố Đà Nẵng

Đúng 4h cùng ngày, 205 cán bộ, chiến sĩ và lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở đồng loạt triển khai nhiệm vụ trên địa bàn phường. Các tổ công tác tập trung kiểm tra 21 cơ sở nhà cho thuê, 4 cơ sở bar, pub và 2 quán internet, chủ động rà soát, phát hiện các trường hợp nghi vấn liên quan đến ma túy.

Qua kiểm tra, lực lượng Công an tiến hành test nhanh ma túy đối với 112 trường hợp, phát hiện 05 trường hợp có kết quả dương tính. Kết quả này góp phần phục vụ công tác rà soát, quản lý đối tượng, kịp thời xác minh, xử lý theo quy định, đồng thời nâng cao hiệu quả phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn.

Các tổ công tác kiểm tra 21 cơ sở nhà cho thuê, 4 cơ sở bar, pub và 2 quán internet. Ảnh: Công an thành phố Đà Nẵng

Qua kiểm tra 112 trường hợp, Công an phường Ngũ Hành Sơn phát hiện 5 trường hợp có kết quả test nhanh dương tính với ma túy. Ảnh: Công an thành phố Đà Nẵng

Thời gian tới, Công an phường Ngũ Hành Sơn tiếp tục tăng cường rà soát, quản lý chặt chẽ các đối tượng liên quan đến ma túy; chủ động nắm tình hình, phát hiện, đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân tích cực tham gia phòng, chống ma túy, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong xây dựng địa bàn an toàn, lành mạnh.

Mỗi người dân hãy nâng cao tinh thần cảnh giác, chủ động cung cấp thông tin, tố giác tội phạm, chung tay cùng lực lượng Công an phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và tệ nạn ma túy, góp phần xây dựng phường Ngũ Hành Sơn an toàn, bình yên, hướng tới mục tiêu địa bàn không ma túy.

Theo Cổng TTĐT Công an thành phố Đà Nẵng