Ra quyết định khởi tố Châu Tuấn Kiệt SN 2003

Công an tỉnh An Giang khởi tố Châu Tuấn Kiệt (SN 2003) về hành vi trộm cắp tài sản, liên quan đến vụ trộm xe máy tại nhà nghỉ ở phường Rạch Giá và một vụ mất trộm xe khác đang được điều tra làm rõ.

‎ ‎Ngày 23/10, Công an phường Rạch Giá cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Châu Tuấn Kiệt (sinh năm 2003, trú tại số 153/18 đường Cách mạng Tháng Tám, phường Rạch Giá, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo kết quả điều tra, khoảng 11h50 ngày 13/4, Châu Tuấn Kiệt thuê phòng nghỉ trưa tại một nhà nghỉ đường Sư Minh Không, phường Rạch Giá. Đến khoảng 14 giờ cùng ngày, sau khi trả phòng, Kiệt xuống khu vực sảnh, phát hiện nhiều xe mô tô của khách đang đậu không có người trông coi nên nảy sinh ý định trộm cắp.

Cán bộ Công an phường tống đạt quyết định đối với Châu Tuấn Kiệt. Ảnh: Công an tỉnh An Giang

Kiệt lén lút lấy chiếc xe mô tô biển kiểm soát 83C1-209.11, rồi dẫn ra khỏi nhà nghỉ. Sau đó, Kiệt nhặt một thanh kim loại để mở khóa xe, điều khiển phương tiện đến xã Thạnh Lộc, tỉnh An Giang. Tại đây, Kiệt tháo biển kiểm soát ban đầu, gắn biển kiểm soát 68B1-056.15 nhằm che giấu nguồn gốc chiếc xe.

Tiếp đó, Kiệt điều khiển xe đến một nhà nghỉ tại xã Thạnh Lộc, nhờ một người quen mang xe đi cầm cố. Chiếc xe được cầm cho một người tên Phong tại khu dân cư An Bình với số tiền 1.500.000 đồng. Phong giữ lại 200.000 đồng, giao 1.300.000 đồng cho người mang xe đến cầm. Toàn bộ số tiền này sau đó được đưa lại cho Kiệt.

Ngày 14/4, qua công tác điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã thu hồi chiếc xe mô tô cùng biển kiểm soát ban đầu mà Kiệt tháo bỏ để phục vụ công tác điều tra. Mở rộng điều tra, Kiệt còn khai nhận có liên quan đến vụ mất trộm xe mô tô biển kiểm soát 65F2-3279, xảy ra ngày 8/4/2026 tại một nhà nghỉ trên đường Phạm Hùng, phường Rạch Giá.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo Cổng TTĐT Công an tỉnh An Giang