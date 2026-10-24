Tất cả người dân có ô tô trên cả nước chú ý đề xuất quy định mới nhất

Bộ Xây dựng đề xuất siết chặt kiểm định đối với một bộ phận của xe ô tô.

Bộ Xây dựng đang tiến hành lấy ý kiến rộng rãi đối với dự thảo quy chuẩn kiểm định xe cơ giới mới (dự kiến thay thế QCVN 122:2024/BGTVT). Điểm đáng chú ý trong văn bản lần này là việc bổ sung nhiều tiêu chí khắt khe hơn đối với hệ thống chiếu sáng và tín hiệu, đồng thời nâng mức độ vi phạm của nhiều lỗi từ nhóm khiếm khuyết không quan trọng ên nhóm khiếm khuyết quan trọng – khiến chủ xe buộc phải sửa chữa, khắc phục và kiểm định lại mới được cấp giấy chứng nhận.

Siết chặt tiêu chuẩn đối với đèn báo rẽ, đèn sương mù và đèn chiếu xa

Theo Cục Đăng kiểm Việt Nam, hệ thống đèn tín hiệu và chiếu sáng đóng vai trò quyết định trong việc bảo đảm an toàn giao thông, do đó dự thảo đã bổ sung và làm rõ nhiều quy chuẩn kỹ thuật mới:

Ảnh được AI hỗ trợ thiết kế

Đối với đèn báo rẽ và đèn báo nguy hiểm (hazard): Dự thảo đề xuất xếp các trường hợp có tần số nháy ngoài khoảng an toàn từ 60–120 lần/phút vào nhóm khiếm khuyết quan trọng. Bên cạnh đó, lỗi đèn báo nguy hiểm không nháy đồng thời cũng bị đưa vào nhóm lỗi này nhằm tránh việc người điều khiển phương tiện phía sau bị nhầm lẫn tín hiệu.

Đối với đèn chiếu xa và đèn cốt: Dự thảo bổ sung quy định kiểm tra độ lệch chùm sáng đối với loại đèn có cơ cấu điều chỉnh độc lập với đèn chiếu gần. Các trường hợp sai lệch ranh giới tối - sáng của đèn cốt trên ô tô và xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ cũng được nâng mức cảnh báo lên lỗi quan trọng.

Mở rộng phạm vi kiểm tra đèn sương mù: Phạm vi áp dụng không chỉ dừng lại ở các loại đèn lắp thêm mà bao gồm cả hệ thống đèn sương mù phía trước được lắp nguyên bản theo thiết kế của nhà sản xuất. Mọi lỗi như sai số lượng, vị trí; đèn lỏng lẻo, nứt vỡ, không sáng; màu sắc ánh sáng hai bên không đồng nhất; không thể điều khiển độc lập hoặc thấu kính/gương phản xạ bị nứt đều bị xếp vào nhóm lỗi quan trọng.

Quy chuẩn khắt khe cho đèn phanh: Yêu cầu các cặp đèn đối xứng phải đồng bộ màu sắc và cường độ ánh sáng của đèn phanh bắt buộc phải sáng rõ hơn đèn vị trí phía sau để tạo hiệu quả cảnh báo rõ nét khi xe giảm tốc.

Riêng đối với xe chở người bốn bánh có gắn động cơ, dự thảo có sự điều chỉnh phương thức kiểm tra ánh sáng đèn pha, cốt. Do việc quan sát bằng mắt thường không thể xác định chính xác cường độ và diện tích phát sáng, quy chuẩn mới chuyển sang xem xét khả năng nhìn thấy ánh sáng phản chiếu từ vật thể có tính năng phản quang, tạo cơ sở pháp lý minh bạch hơn cho quá trình đăng kiểm.

Việc ban hành quy chuẩn các tiêu chí kiểm định đèn sẽ mang lại tác động kép: giúp các trung tâm đăng kiểm có căn cứ pháp lý thống nhất để đánh giá, đồng thời tạo điều kiện để chủ phương tiện chủ động kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống chiếu sáng của xe trước khi mang đi kiểm định, tiết kiệm thời gian và chi phí đi lại.