Tất cả người dân có SIM điện thoại chú ý quy định mới nhất đã chính thức áp dụng

Người dân cần làm gì nếu phát hiện trên ứng dụng VNeID xuất hiện các số điện thoại đứng tên mình nhưng thực tế không sử dụng?

Nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước về viễn thông và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của công dân, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư số 08/2026/TT-BKHCN ngày 31/3/2026 hướng dẫn việc xác thực thông tin thuê bao di động mặt đất. Theo đó, việc xác thực thông tin thuê bao di động qua ứng dụng định danh điện tử (VNeID) là yêu cầu bắt buộc và cần thiết để xây dựng một môi trường số an toàn, minh bạch.

Quá trình tra cứu dữ liệu trên ứng dụng định danh điện tử quốc gia (VNeID) đang giúp nhiều người dân bất ngờ phát hiện các số điện thoại đứng tên mình nhưng thực tế không hề sử dụng. Việc xuất hiện những "thuê bao ẩn" này không chỉ làm lộ lọt thông tin cá nhân mà còn ẩn chứa nhiều rủi ro pháp lý khi số điện thoại bị lợi dụng cho mục đích xấu.

Nguyên nhân xuất hiện SIM lạ và cơ chế xử lý của nhà mạng

Thực tế rà soát cho thấy các số điện thoại "lạc chủ" thường bắt nguồn từ việc người dân từng cho người thân mượn căn cước công dân để đăng ký SIM trước đây, mua bán qua lại nhưng bỏ qua thủ tục sang tên, hoặc các thuê bao cũ sử dụng từ nhiều năm trước chưa chuẩn hóa thông tin.

Chính sách tra cứu trực tuyến mới qua VNeID cho phép công dân nắm toàn bộ danh sách SIM gắn với thông tin căn cước của mình, từ đó chủ động xác nhận số đang dùng hoặc loại bỏ các số không do mình đăng ký. Quy trình xử lý sau khi người dân bấm từ chối trên ứng dụng diễn ra như sau:

Khi người đứng tên bấm "Không sử dụng số thuê bao này", số điện thoại đó sẽ chưa bị khóa ngay lập tức.

Nhà mạng sẽ tiếp nhận phản ánh, liên hệ trực tiếp với người đang sử dụng thực tế để yêu cầu xác thực thông tin. Trong vòng 5 ngày, nếu người sử dụng thực tế không hoàn tất thủ tục chuẩn hóa (xác thực danh tính bằng căn cước gắn chip và sinh trắc học chống giả mạo 3D), thuê bao sẽ bị khóa 1 chiều.

Nếu tiếp tục không khắc phục, nhà mạng sẽ tiến hành khóa 2 chiều và tiến hành thanh lý hợp đồng, thu hồi số.

Lưu ý quan trọng: Không phải tất cả người dùng đều bắt buộc phải xác thực lại từ đầu. Những thuê bao đã dùng số điện thoại để đăng ký VNeID mức độ 2, hoặc dùng đăng ký thẻ căn cước sẽ được miễn trừ (trừ khi thay đổi thiết bị sau mốc 15/6).

Hướng dẫn cách kiểm tra toàn bộ SIM đứng tên cá nhân

Người dân có thể chủ động kiểm tra thông tin thuê bao của mình thông qua 3 phương thức phổ biến:

Ảnh được AI hỗ trợ thiết kế

Tra cứu toàn bộ trên VNeID (Khuyên làm): Đăng nhập ứng dụng VNeID, truy cập mục Ví giấy tờ, chọn Số điện thoại hoặc Thuê bao di động để hiển thị toàn bộ danh sách SIM đang đăng ký dưới tên của mình.

Kiểm tra qua tin nhắn SMS: Soạn tin nhắn theo cú pháp TTTB gửi 1414 (phương thức này chỉ tra cứu được từng số điện thoại độc lập đang lắp trên máy).

Đến trực tiếp điểm giao dịch: Mang theo căn cước công dân đến các cửa hàng chính thức của nhà mạng để nhân viên hỗ trợ đối soát toàn bộ dữ liệu.

Các bước xử lý khi phát hiện SIM không rõ nguồn gốc hoặc SIM của người thân

Khi kiểm tra danh sách thuê bao trên VNeID, tùy theo từng trường hợp cụ thể, người dùng nên thực hiện các thao tác xử lý sau:

Ảnh được AI hỗ trợ thiết kế

Đối với số điện thoại lạ, không rõ chủ sở hữu: Chọn ngay mục "Không sử dụng số thuê bao này" hoặc "Từ chối xác nhận" trực tiếp trên giao diện VNeID. Thao tác này giúp cơ quan quản lý và nhà mạng ghi nhận, tiến hành thu hồi hoặc yêu cầu người đang dùng thực tế chuẩn hóa lại.

Đối với số điện thoại đang do người thân sử dụng nhưng đứng tên mình: Người dân nên hướng dẫn người thân mang giấy tờ ra điểm giao dịch nhà mạng để làm thủ tục chuyển đổi thông tin thuê bao, giúp người sử dụng thực tế chính thức đứng tên pháp lý, tránh rủi ro về sau.

Việc chủ động rà soát, loại bỏ các số thuê bao không dùng đến trên ứng dụng VNeID là giải pháp thiết thực giúp bảo vệ thông tin cá nhân, đồng thời làm sạch dữ liệu viễn thông quốc gia.