Lời khuyên cho người bị khóa tài khoản VNeID

Từ ngày 28/09/2026, tài khoản VNeID tự động bị khóa nếu căn cước điện tử bị khóa hoặc nếu số điện thoại đăng ký đã thay đổi và không còn chính chủ. Người dùng có thể tự kiểm tra ngay trên ứng dụng. Nếu tài khoản đã bị khóa, việc mở lại không mất phí và được giải quyết trong 3 ngày làm việc.

Vì sao tài khoản VNeID bị khóa?

Nghị định 320/2026/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 13/08/2026 và có hiệu lực từ ngày 28/09/2026. Nghị định này sửa đổi quy định về khóa và mở khóa tài khoản định danh điện tử tại Điều 15 Nghị định 69/2024/NĐ-CP. Theo quy định mới, hệ thống định danh và xác thực điện tử tự động khóa tài khoản của công dân trong 2 trường hợp mà không cần người dùng làm thủ tục gì.

Trường hợp đầu tiên là khi căn cước điện tử của người dùng bị khóa. Theo Luật Căn cước 2023, căn cước điện tử bị khóa khi người được cấp yêu cầu khóa, vi phạm thỏa thuận sử dụng ứng dụng định danh quốc gia, bị thu hồi hoặc bị giữ thẻ căn cước, đã chết, hoặc khi có yêu cầu của cơ quan tiến hành tố tụng hay cơ quan có thẩm quyền khác. Tài khoản VNeID khóa theo căn cước điện tử và cũng tự động mở lại khi căn cước điện tử được mở khóa.

Trường hợp thứ hai liên quan đến số điện thoại. Nghị định ghi rõ hệ thống tự động khóa tài khoản khi số thuê bao dùng để đăng ký “đã thay đổi và không chính chủ”. Phải có cùng lúc cả hai điều kiện thì tài khoản mới bị khóa, nên không phải ai dùng SIM không đứng tên mình cũng bị ảnh hưởng.

Có 2 trường hợp tài khoản VNeID tự động bị khóa (Ảnh: Khả Văn)

Bên cạnh đó, theo hướng dẫn của Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh Quảng Ninh, ngày 22/10/2026, dùng SIM đứng tên cha mẹ không mặc nhiên khiến tài khoản bị khóa. Rủi ro xuất hiện khi một người chưa thành niên đăng ký VNeID bằng SIM của cha mẹ, sau đó đổi sang một số khác không chính chủ.

Những người cần kiểm tra lại tài khoản gồm:

- Người đã đổi số điện thoại nhưng chưa cập nhật trên VNeID.

- Người đang dùng SIM do cơ quan hoặc doanh nghiệp đăng ký.

- Người đăng ký bằng SIM cũ đã ngừng hoạt động hoặc đã bị nhà mạng cấp lại cho người khác.

Hệ thống VNeID tự động khóa tài khoản khi số thuê bao dùng để đăng ký “đã thay đổi và không chính chủ” (Ảnh: Khả Văn)

Cách tự kiểm tra số điện thoại trên VNeID

Sau khi đăng nhập ứng dụng VNeID, người dùng chọn “Ví giấy tờ” rồi chọn “Số điện thoại” để xem các số thuê bao đang được tích hợp. Một cách khác là vào mục thẻ căn cước, chọn “Căn cước điện tử”, kéo xuống dòng “Số thuê bao di động đăng ký tài khoản định danh”. Nếu số hiển thị đúng là số đang dùng và đứng tên mình, tài khoản không bị ảnh hưởng.

Để xác nhận số chính chủ, người dùng bấm “Truy cập chức năng” ở màn hình chính. Sau đó xác thực bằng passcode, vân tay hoặc khuôn mặt, chọn “Số điện thoại” và mở yêu cầu tích hợp. Kiểm tra thông tin rồi chọn “Đang sử dụng số thuê bao” hoặc “Không sử dụng số thuê bao”, cuối cùng bấm “Xác nhận”.

Nếu thông tin thuê bao chưa khớp với giấy tờ cá nhân, người dùng cần chuẩn hóa với nhà mạng. Có thể làm qua ứng dụng của nhà mạng như My Viettel hoặc My VNPT, hoặc mang thẻ Căn cước gắn chip đến điểm giao dịch.

Tài khoản đã bị khóa thì mở lại ở đâu?

Nếu bị khóa do căn cước điện tử, tài khoản sẽ tự mở khi căn cước được mở khóa. Khi thẻ được cấp lại hoặc gia hạn, hệ thống tự động khôi phục tài khoản cùng các giấy tờ đã tích hợp.

Nếu bị khóa vì số điện thoại, người dân đến Công an cấp xã nơi cư trú. Hồ sơ là Phiếu đề nghị khóa, mở khóa tài khoản định danh điện tử, căn cước điện tử (mẫu TK03). Thời hạn giải quyết là 3 ngày làm việc và không thu phí, lệ phí. Nghị định 320/2026/NĐ-CP không quy định cụ thể cách cập nhật số điện thoại mới, nên người dân làm theo hướng dẫn của cơ quan quản lý định danh tại thời điểm làm thủ tục.

Không cung cấp OTP cho người tự xưng hỗ trợ mở khóa

Nếu gặp trường hợp tài khoản VNeID bị khóa tự động, người dân nên xử lý sớm vì VNeID đang được dùng để đăng nhập dịch vụ công và xuất trình giấy tờ. Theo Nghị định 320/2026/NĐ-CP, cơ quan giải quyết thủ tục không được yêu cầu người dân nộp bản chính hoặc bản sao các giấy tờ đã tích hợp trên ứng dụng. Nếu tài khoản bị khóa, người dùng tạm thời mất tiện ích này.

Công an tỉnh Phú Thọ khuyến cáo: “Người dân cần chủ động kiểm tra, bảo đảm thông tin số điện thoại đăng ký VNeID chính xác, chính chủ” và “Không cung cấp tài khoản, mật khẩu, mã OTP và thông tin cá nhân trên VNeID cho người khác”. Mọi cuộc gọi, tin nhắn hay đường link tự xưng hỗ trợ mở khóa VNeID đều cần được cảnh giác, vì kẻ gian có thể lợi dụng quy định mới để lừa đảo.