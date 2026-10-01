Đề xuất mới về kiểm định ô tô, hàng triệu chủ xe cần biết

Đó là gì?

Câu hỏi 1/5: Bộ Xây dựng đang lấy ý kiến dự thảo quy chuẩn kiểm định xe cơ giới thay thế quy chuẩn nào?

A. QCVN 100:2024/BGTVT

B. QCVN 122:2024/BGTVT

C. QCVN 123:2024/BGTVT

D. QCVN 41:2024/BGTVT

Đáp án đúng là: B. QCVN 122:2024/BGTVT

Giải thích: Bộ Xây dựng đang lấy ý kiến dự thảo quy chuẩn kiểm định xe cơ giới thay thế QCVN 122:2024/BGTVT, trong đó bổ sung tiêu chí kiểm tra đèn và nâng mức độ một số lỗi.

Câu hỏi 2/5: Theo dự thảo, tần số nháy của đèn báo rẽ và đèn báo nguy hiểm ngoài khoảng nào sẽ bị xếp vào lỗi quan trọng?

A. Ngoài khoảng 30–60 lần/phút

B. Ngoài khoảng 90–150 lần/phút

C. Ngoài khoảng 60–120 lần/phút

D. Ngoài khoảng 40–80 lần/phút

Đáp án đúng là: C. Ngoài khoảng 60–120 lần/phút

Giải thích: Dự thảo đề xuất xếp lỗi có tần số nháy ngoài khoảng 60–120 lần/phút vào nhóm khiếm khuyết quan trọng (MaD). Đèn báo nguy hiểm không nháy đồng thời cũng thuộc nhóm này.

Câu hỏi 3/5: Xe có lỗi quan trọng (MaD) liên quan đến hệ thống đèn sẽ bị xử lý như thế nào?

A. Vẫn được cấp giấy chứng nhận kiểm định

B. Phải khắc phục và kiểm định lại mới được cấp giấy

C. Chỉ bị nhắc nhở, không cần sửa chữa

D. Được gia hạn kiểm định thêm 6 tháng

Đáp án đúng là: B. Phải khắc phục và kiểm định lại mới được cấp giấy

Giải thích: Theo quy định phân loại khiếm khuyết, xe có lỗi quan trọng (MaD) phải khắc phục và kiểm định lại mới đủ điều kiện được cấp giấy chứng nhận kiểm định.

Câu hỏi 4/5: Đối với đèn phanh, dự thảo bổ sung yêu cầu nào?

A. Đèn phanh phải nháy với tần số 60–120 lần/phút

B. Đèn phanh chỉ cần sáng khi đạp phanh nhẹ

C. Đèn phanh phải sáng rõ hơn đèn vị trí phía sau

D. Đèn phanh phải cùng màu với đèn sương mù

Đáp án đúng là: C. Đèn phanh phải sáng rõ hơn đèn vị trí phía sau

Giải thích: Dự thảo bổ sung tiêu chí về sự đồng bộ màu sắc giữa các đèn trong cặp đèn đối xứng và yêu cầu đèn phanh phải sáng rõ hơn đèn vị trí phía sau. Lỗi không đáp ứng cũng xếp vào nhóm quan trọng.

Câu hỏi 5/5: Phạm vi kiểm tra đèn sương mù phía trước theo dự thảo được mở rộng như thế nào?

A. Chỉ kiểm tra đèn sương mù lắp thêm

B. Bao gồm cả đèn lắp nguyên bản theo thiết kế nhà sản xuất

C. Chỉ kiểm tra xe chở hàng bốn bánh

D. Bỏ kiểm tra đèn sương mù hoàn toàn

Đáp án đúng là: B. Bao gồm cả đèn lắp nguyên bản theo thiết kế nhà sản xuất

Giải thích: Với đèn sương mù phía trước, phạm vi kiểm tra được mở rộng, bao gồm cả đèn lắp nguyên bản theo thiết kế của nhà sản xuất, không chỉ đèn lắp thêm. Nhiều lỗi liên quan được xếp vào nhóm khiếm khuyết quan trọng.