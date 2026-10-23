Cảnh báo nóng từ công an, tất cả người nghiện phim AI chú ý

Các dòng phim AI ngắn trực tuyến với thời lượng chỉ vài phút mỗi tập đang phủ sóng dày đặc trên các nền tảng mạng xã hội.

Công an tỉnh Cao Bằng ngày 23/10/2026 đã ra cảnh giác thủ đoạn lừa dụ "Cày phim AI" - Nguy cơ mất tiền, lộ dữ liệu cá nhân và sập bẫy "nhiệm vụ" trực tuyến.

Theo đó, thời gian gần đây, các dòng phim ngắn trực tuyến với thời lượng chỉ vài phút mỗi tập đang phủ sóng dày đặc trên các nền tảng mạng xã hội. Điểm chung của thể loại này là cốt truyện được đẩy lên cao trào rất nhanh, liên tục tạo ra các tình huống kịch tính và luôn cắt ngang đúng vào lúc gay cấn nhất.

Theo đánh giá từ Cục An ninh mạng, Công an tỉnh Cao Bằng, chính lối dẫn dắt dồn dập này dễ khiến người xem bị cuốn vào vòng xoáy theo dõi liên tục trong nhiều giờ liền. Khi não bộ rơi vào trạng thái mệt mỏi vì tiếp nhận thông tin dồn dập, khả năng tập trung và sự cảnh giác của người dùng trước các rủi ro an toàn thông tin trên không gian mạng sẽ suy giảm rõ rệt. Đây chính là thời điểm các đối tượng tội phạm công nghệ cao tung ra những kịch bản dẫn dụ đã được lập trình sẵn.

Nếu không tỉnh táo người dùng rất dễ bị lừa - Ảnh: Công an Cao Bằng

Thông tin trên VTV cho hay, qua phản ánh của nhiều nạn nhân, chiêu thức lừa đảo thường được xây dựng qua các bước tinh vi như:

"Mồi nhử hấp dẫn" khi các ứng dụng quảng cáo rầm rộ hình thức "vừa xem phim AI vừa kiếm tiền". Ban đầu, hệ thống hiển thị khoản thưởng được cộng liên tục vào tài khoản ảo để tạo niềm tin. Để tăng số dư hoặc mở khóa các tập phim đang ở đoạn gay cấn, người dùng bị ép phải xem quảng cáo liên tục, tải các ứng dụng bên thứ ba hoặc thực hiện các "nhiệm vụ" trực tuyến.

Khi người dùng đề nghị rút tiền thưởng, các đối tượng liên tục đưa ra các lý do như chưa đạt ngưỡng, yêu cầu nâng cấp tài khoản, đóng phí giao dịch hoặc nạp tiền thật để "xác minh". Sau khi chuyển tiền, nạn nhân không những không rút được thưởng mà còn bị tống tiền thêm hoặc chặn liên lạc.

Bên cạnh đó, việc chia nhỏ phim thành hàng chục tập ngắn kết thúc ở tình tiết lấp lửng cũng khiến người xem phát sinh các khoản thanh toán nhỏ lẻ lặp đi lặp lại. Khi cộng dồn, số tiền người dùng bỏ ra mua điểm, mở khóa tập phim có thể lên tới hàng triệu đồng mỗi tháng. Nghiêm trọng hơn, nhiều người dùng sau khi cài đặt các ứng dụng xem phim lạ đã bị nhiễm mã độc, mất quyền kiểm soát điện thoại, lộ thông tin thẻ ngân hàng và mất sạch dữ liệu cá nhân.

Để bảo vệ tài sản và dữ liệu cá nhân trên môi trường số, Công an tỉnh Cao Bằng đề nghị người dân cần nâng cao cảnh giác, kiểm tra kỹ lưỡng trước khi tải ứng dụng. Tuyệt đối không cài đặt ứng dụng qua các đường link lạ hay file APK không rõ nguồn gốc. Không cấp các quyền truy cập bất thường (danh bạ, tin nhắn, bộ nhớ) cho ứng dụng xem phim; không cung cấp mật khẩu, mã OTP,....

Lập tức gỡ bỏ các ứng dụng lạ, rà soát lại toàn bộ quyền truy cập và kiểm tra bảo mật thiết bị. Trường hợp đã lỡ nhập thông tin tài khoản ngân hàng hoặc phát hiện giao dịch bất thường, người dân cần liên hệ ngay với ngân hàng để khóa tài khoản, đồng thời trình báo cơ quan Công an gần nhất để được hỗ trợ xử lý.