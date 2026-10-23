Công an thông báo đến tất cả người dân đến ngân hàng giao dịch với nội dung sau

Vừa qua, Công an xã Nghĩa Hưng, tỉnh Nghệ An phối hợp với Ngân hàng Agribank Nghĩa Đàn, Phòng giao dịch Nghĩa Hiếu kịp thời ngăn chặn vụ việc một người dân chuyển tiền cho đối tượng lừa đảo.

Trước đó, một người dân trú tại xóm Lê Lợi, xã Nghĩa Hưng, tỉnh Nghệ An mang 3 sổ tiết kiệm, tổng trị giá 380 triệu đồng đến ngân hàng để rút tiền theo yêu cầu của đối tượng giả danh cán bộ Công an. Đối tượng đưa ra thông tin rằng người dân này liên quan đến các vụ án hình sự và yêu cầu chuyển tiền phục vụ điều tra.

Phát hiện dấu hiệu bất thường, Công an xã phối hợp với ngân hàng ngăn chặn giao dịch, đồng thời giải thích thủ đoạn lừa đảo mạo danh cơ quan chức năng. Sau khi được tuyên truyền, người này nhận thức rõ sự việc và từ bỏ ý định chuyển tiền.

Công an xã Nghĩa Hưng ngăn chặn vụ lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Công an xã Nghĩa Hưng khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, không cung cấp thông tin tài khoản, mật khẩu, mã OTP hoặc chuyển tiền theo yêu cầu của người lạ; kịp thời liên hệ cơ quan Công an khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn.

Theo Cổng Thông tin điện tử Công an tỉnh Nghệ An