Tất cả người dân có sổ BHXH chú ý thông báo mới nhất của BHXH Việt Nam

Dưới đây là các nội dung quan trọng mà người dân cần biết về sổ BHXH điện tử, cách sử dụng, giá trị thay thế sổ giấy.

5 điều cần biết về sổ bảo hiểm xã hội điện tử năm 2026

Sổ BHXH điện tử giúp người tham gia thuận tiện tra cứu thông tin, theo dõi quá trình đóng, hưởng các chế độ BHXH, BHTN.

Dưới đây là 5 nội dung cần biết về sổ BHXH điện tử, cách sử dụng, giá trị thay thế sổ giấy và những lưu ý để bảo đảm an toàn thông tin cá nhân.

Ảnh: Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Sổ bảo hiểm xã hội điện tử là gì?

Sổ bảo hiểm xã hội điện tử là phiên bản số hóa của sổ bảo hiểm xã hội giấy, do cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam thực hiện việc phát hành và lưu trữ trên hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về Bảo hiểm (do Bộ Tài chính là cơ quan chủ quản).

Sổ BHXH điện tử là hình thức thay thế cho sổ BHXH giấy truyền thống. Theo Luật BHXH 2024, đây là tập hợp dữ liệu điện tử ghi nhận quá trình tham gia và hưởng các chế độ BHXH của người lao động, được lưu trữ trên hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về BHXH.

Việc số hóa sổ BHXH giúp đơn giản hóa thủ tục hành chính, tăng tính bảo mật và thuận tiện cho người lao động trong việc tra cứu, sử dụng.

Các nội dung chính của sổ BHXH điện tử

Sổ BHXH điện tử lưu trữ và ghi nhận đầy đủ thông tin về người tham gia BHXH và quá trình tham gia, đóng, cũng như hưởng các chế độ BHXH như:

Thông tin cá nhân người lao động: họ tên, ngày sinh, giới tính, quốc tịch.

Số CCCD/Định danh cá nhân (thay thế mã số BHXH từ 01/8/2025).

Toàn bộ quá trình đóng BHXH (bắt buộc, tự nguyện, BHTN, BHYT) theo từng giai đoạn và mức lương đóng.

Mức lương, thu nhập làm căn cứ đóng bảo hiểm.

Cơ quan, đơn vị sử dụng lao động.

Thời gian tham gia, thời điểm nghỉ, chuyển nơi làm việc.

Quá trình giải quyết hưởng các chế độ: ốm đau, thai sản, hưu trí, tử tuất, tai nạn lao động…

Các thông báo, điều chỉnh (nếu có) liên quan đến quyền lợi BHXH.

Theo đó, người lao động không cần đăng ký thông tin riêng lẻ mà sẽ được cập nhật tự động và định kỳ trên hệ thống của BHXH Việt Nam và VssID. Cơ quan BHXH sẽ ký số và lưu trữ sổ điện tử trên hệ thống. Người dùng có thể tra cứu thông tin qua ứng dụng VssID hoặc Cổng Dịch vụ công của BHXH Việt Nam.

Ảnh được tạo bởi AI.

Người tham gia cần làm gì khi sổ bảo hiểm xã hội điện tử được áp dụng?

Việc chuyển đổi sang sổ BHXH điện tử sẽ được thực hiện tự động, nhưng người lao động vẫn cần chủ động thực hiện một số bước sau để bảo vệ quyền lợi:

Tạo tài khoản giao dịch điện tử với cơ quan BHXH: đăng ký trên cổng Dịch vụ công BHXH hoặc qua ứng dụng VssID.

Kiểm tra, đối chiếu thông tin cá nhân: Họ tên, ngày sinh, CMND/CCCD, quá trình đóng BHXH… Nếu phát hiện sai sót, cần yêu cầu điều chỉnh kịp thời.

Thường xuyên tra cứu quá trình tham gia BHXH: Giúp kiểm soát quyền lợi và phát hiện bất thường (như doanh nghiệp nợ đóng BHXH).

Sử dụng sổ BHXH điện tử thay cho sổ giấy: Trong các thủ tục hành chính như nghỉ hưu, nghỉ thai sản, thôi việc…

Như vậy, sổ bảo hiểm xã hội điện tử đã đi vào hoạt động từ 1/7/2025 trên ứng dụng VNeID, và chính thức hoàn thiện dữ liệu từ 1/1/2026. Việc nắm rõ thông tin, tính pháp lý và cách sử dụng sổ BHXH điện tử không chỉ giúp người lao động đảm bảo quyền lợi mà còn góp phần cải cách thủ tục hành chính, minh bạch hóa hệ thống bảo hiểm.

Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam/Cổng giao dịch Bảo hiểm xã hội điện tử