Hàng hiếm Honda SH150i HRC 2026 nhập tư về Việt Nam: Giá khoảng 250 triệu đồng, nhập Ý, đắt gấp đôi xe chính hãng

Honda SH150i Special Edition HRC 2026 nhập khẩu từ Italy được chào bán tại Việt Nam với giá khoảng 250 triệu đồng. Xe có bộ tem lấy cảm hứng từ đội đua Honda HRC và thuộc phiên bản giới hạn 500 chiếc trên toàn cầu.

Honda SH150i Special Edition HRC 2026 là phiên bản đặc biệt dành cho thị trường châu Âu, được đưa về Việt Nam thông qua đơn vị nhập khẩu tư nhân. Chiếc xe đang được giới thiệu mang số thứ tự 126/500, với mức giá chào bán khoảng 250 triệu đồng.

Honda SH150i Special Edition HRC 2026 nhập khẩu từ Italy được chào bán tại Việt Nam với giá khoảng 250 triệu đồng. Ảnh: Hỷ Quốc Bảo

Phiên bản này có tổng sản lượng 500 chiếc, gồm 250 chiếc SH125i và 250 chiếc SH150i. Số thứ tự được đánh dấu trên xe là chi tiết nhận diện của bản giới hạn, bên cạnh bộ tem riêng biệt.

Honda SH150i Special Edition HRC 2026 có gì?

Honda SH150i HRC sử dụng phối màu trắng, đỏ và xanh lam, lấy cảm hứng từ Honda Racing Corporation (HRC) – bộ phận phụ trách hoạt động đua xe của Honda. Cách phối màu này tạo khác biệt so với các phiên bản SH150i thông thường.

Honda SH150i HRC Racing mang số thứ tự 126/500, thuộc phiên bản sản xuất giới hạn. Ảnh: Hỷ Quốc Bảo

Ngoài bộ tem, xe vẫn giữ kiểu dáng tổng thể quen thuộc của dòng SH. Phiên bản HRC tập trung vào yếu tố ngoại hình và tính sưu tầm, thay vì thay đổi đáng kể về kết cấu hay hiệu năng vận hành.

Các trang bị được đề cập trên SH150i tại thị trường châu Âu gồm hệ thống đèn LED, màn hình màu TFT 4,2 inch hỗ trợ kết nối Honda RoadSync và cốp dưới yên dung tích 18 lít. Xe sử dụng phanh đĩa ở cả hai bánh và hệ thống chống bó cứng phanh ABS.

Bộ tem trắng, đỏ, xanh lam trên Honda SH150i HRC lấy cảm hứng từ Honda Racing Corporation. Ảnh: Hỷ Quốc Bảo

Honda SH150i HRC sử dụng động cơ eSP+ xi-lanh đơn, làm mát bằng dung dịch, dung tích 157cc. Động cơ đạt công suất tối đa 16,9 mã lực tại 8.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 14,9 Nm tại 6.500 vòng/phút, kết hợp hộp số vô cấp CVT.

Cấu hình này tương đương SH150i tiêu chuẩn tại châu Âu. Trong khi đó, Honda SH160i phân phối chính hãng tại Việt Nam sử dụng động cơ thuộc nhóm dung tích 160cc. Do đó, phiên bản HRC không tạo ra khác biệt lớn về hiệu năng so với các mẫu SH cùng nền tảng, mà chủ yếu khác biệt ở diện mạo và số lượng sản xuất.

Giá 250 triệu đồng, cao hơn SH160i chính hãng

Với giá chào bán khoảng 250 triệu đồng, Honda SH150i HRC có mức giá cao hơn đáng kể so với SH160i phân phối chính hãng tại Việt Nam, hiện có giá đề xuất khoảng 95-105 triệu đồng tùy phiên bản.

Mức chênh lệch đến từ nguồn gốc nhập khẩu nguyên chiếc từ Italy, sản lượng giới hạn và đặc thù của thị trường xe nhập khẩu tư nhân. Giá giao dịch thực tế có thể thay đổi tùy đơn vị kinh doanh và tình trạng xe.

Honda SH150i HRC sử dụng phanh đĩa hai bánh và hệ thống chống bó cứng phanh ABS. Ảnh: Hỷ Quốc Bảo

Với số thứ tự 126/500, chiếc SH150i HRC đang được chào bán thuộc nhóm xe có dấu hiệu nhận diện riêng trong một lô sản xuất giới hạn. Tuy nhiên, xét về thông số vận hành, mẫu xe vẫn dựa trên nền tảng SH150i tiêu chuẩn, còn phần khác biệt chủ yếu nằm ở thiết kế và tính khan hiếm.