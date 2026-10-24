Ông N.V.T đến Agribank thực hiện giao dịch 100 triệu đồng, nhân viên ngân hàng kiểm tra rồi lập tức báo Công an

Qua sự việc này, cơ quan Công an đã có nhiều khuyến cáo tới người dân.

Công an xã Lâm Bình và ngân hàng tuyên truyền giải thích tới ông N.V.T (Ảnh: Bộ Công an)

Mới đây, Bộ Công an thông tin, với sự vào cuộc nhanh chóng và tinh thần cảnh giác cao, Công an xã Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang vừa phối hợp với cán bộ Ngân hàng Agribank kịp thời ngăn chặn một giao dịch chuyển tiền trị giá 100 triệu đồng nghi vấn lừa đảo qua mạng.

Vụ việc là lời cảnh tỉnh đắt giá cho người dân trước những bẫy đầu tư “vốn nhỏ, lời to” đang lan tràn hiện nay.

Bộ Công an cho biết, vào ngày 20/10, ông N.V.T. (sinh năm 1973, trú tại xã Lâm Bình) đến giao dịch tại Ngân hàng Agribank Chi nhánh Lâm Bình để chuyển 100 triệu đồng, theo lời mời tham gia một chương trình đầu tư vốn nhỏ trên mạng với những hứa hẹn về lợi nhuận cao.

Nhận thấy giao dịch có dấu hiệu bất thường, cán bộ ngân hàng đã liên hệ với Công an xã Lâm Bình đến tuyên truyền, giải thích, giúp khách hàng nhận diện nguy cơ lừa đảo, qua đó ngăn chặn việc chuyển tiền, hạn chế nguy cơ thiệt hại về tài sản.

Qua vụ việc, lực lượng Công an khuyến cáo người dân cần thận trọng trước các lời mời đầu tư trên mạng xã hội, nhất là những chương trình cam kết sinh lời cao, nhanh chóng nhưng không rõ tính pháp lý.

Bên cạnh đó, người dân tuyệt đối không chuyển tiền khi chưa xác minh thông tin; không cung cấp mật khẩu, mã OTP, thông tin tài khoản ngân hàng cho người lạ; cảnh giác với yêu cầu nộp thêm tiền để nhận lãi hoặc rút vốn.