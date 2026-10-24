“Bay cao nào, nhảy cao nào”: Thương hiệu sữa gắn với tuổi thơ nhiều người Việt giờ ra sao sau 20 năm?

Từng xuất hiện trong ký ức tuổi thơ của nhiều người Việt qua giai điệu quảng cáo quen thuộc, thương hiệu nay đã bước sang tuổi 20 với thành tích doanh số bất ngờ.

Khi những đứa trẻ uống ZinZin ngày nào đã trở thành cha mẹ

“Bay cao nào, nhảy cao nào” – câu hát từng vang lên trong quảng cáo ZinZin trên truyền hình có lẽ vẫn còn quen thuộc với không ít người Việt.

Ra mắt thị trường năm 2006, ZinZin là dòng thức uống kết hợp giữa sữa và hương vị trái cây dành cho trẻ em. Những hộp sữa nhỏ với bao bì nhiều màu sắc, cùng giai điệu quảng cáo vui nhộn đã trở thành một phần ký ức của nhiều đứa trẻ thời ấy.

Hai mươi năm trôi qua, những đứa trẻ từng uống ZinZin ngày nào nay đã trưởng thành. Nhiều người lập gia đình, có con và bắt đầu đứng trước những lựa chọn tiêu dùng mà cha mẹ mình từng trải qua. Điều thú vị là có những người tiếp tục lựa chọn chính sản phẩm từng gắn với tuổi thơ mình cho con.

Theo Công ty Cổ phần Morinaga Nutritional Foods Việt Nam (MNFV), trong các hoạt động giới thiệu sản phẩm tại điểm bán, doanh nghiệp đã ghi nhận những chia sẻ từ phụ huynh rằng họ từng uống ZinZin khi còn nhỏ và nay tiếp tục mua cho con.

Sữa được sản xuất tại nhà máy ở Việt Nam.

20 năm từ một hộp sữa 110ml

Nhìn lại hành trình phát triển, ZinZin lần đầu xuất hiện tại Việt Nam vào năm 2006 với dung tích 110ml, sau này tăng lên 180ml.

Từ khu vực phân phối ban đầu chủ yếu tại miền Bắc, ZinZin từng bước mở rộng đến một số địa phương miền Trung và Tây Nguyên. Theo dữ liệu bán hàng hiện còn được doanh nghiệp lưu trữ, tổng sản lượng tiêu thụ ZinZin trong giai đoạn từ năm 2015 đến tháng 8/2026 đã vượt 11 triệu thùng, tính trên tất cả hương vị và dung tích.

Đây chưa phải số liệu của toàn bộ 20 năm, nhưng phần nào phản ánh quy mô tiêu thụ của sản phẩm trong hơn một thập kỷ gần đây.

Trong hành trình ấy, bên cạnh những thay đổi về bao bì và dung tích, có một thứ vẫn được nhiều người nhắc đến: giai điệu quảng cáo “Bay cao nào, nhảy cao nào”.

Hiện thương hiệu được phát triển và kinh doanh bởi MNFV, thành viên của Tập đoàn Morinaga Milk (Nhật Bản). Theo doanh nghiệp, sau khi gia nhập tập đoàn, MNFV đã tăng cường hợp tác kỹ thuật và hoạt động quản lý chất lượng với đội ngũ chuyên môn tại Nhật Bản.

Nhân dịp tròn 20 năm, ZinZin triển khai một số hoạt động kỷ niệm, trong đó có chương trình tặng đồng hồ điện tử khi mua thùng sản phẩm thuộc diện áp dụng và cuộc thi tương tác “Bật ký ức - Nhảy cùng ZinZin” trên TikTok, diễn ra từ ngày 15/10 đến 5/11/2026.