Sát giờ diễn ra concert BIGBANG tại Hà Nội, nhiều phe vé vẫn túc trực quanh sân vận động Mỹ Đình, rao bán vé với mức giá cao hơn giá gốc nhiều lần, thậm chí có cặp vé được chào bán hơn 30 triệu đồng.

Trong hai ngày 24 và 25/10, nhóm nhạc Hàn Quốc BIGBANG tổ chức concert thuộc BIGBANG 2026 World Tour tại sân vận động Mỹ Đình, Hà Nội. Sức hút của nhóm nhạc đình đám toàn cầu khiến nhu cầu săn vé của người hâm mộ tăng cao, kéo theo hoạt động mua bán, trao đổi vé trên thị trường thứ cấp.

Sát thời điểm diễn ra đêm diễn đầu tiên, khu vực xung quanh sân vận động Mỹ Đình vẫn ghi nhận cảnh người bán tập trung chào mời khách, giới thiệu nhiều hạng vé với mức giá khác nhau. Một số loại vé được rao bán cao hơn đáng kể so với giá niêm yết ban đầu.

Clip: Như Hoàn

Theo ghi nhận, vé Cat 3 có giá gốc 3,5 triệu đồng và Cat 2 giá gốc 5,5 triệu đồng được chào bán khoảng 7 triệu đồng/cặp, vé Cat 5 có giá gốc 1 triệu đồng được rao ở mức 2,5 triệu đồng/vé. Trong khi hạng Gold VIP Package có giá gốc 8,5 triệu đồng/vé được chào bán khoảng 19-20 triệu đồng/cặp. Đáng chú ý, một số người rao bán cặp vé Diamond với giá hơn 30 triệu đồng.

Tại khu vực trước cổng sân vận động, nhiều người bán mang theo vòng tay của các hạng vé khác nhau, từ Cat đến Gold VIP Package, liên tục giới thiệu và thương lượng giá với khách có nhu cầu. Không ít giao dịch diễn ra ngay tại chỗ, bên cạnh những cuộc hẹn nhận vé đã được thỏa thuận từ trước qua mạng.

Phe vé túc trực quanh sân vận động Mỹ Đình, liên tục chào mời khách mua vé concert Big Bang trước giờ diễn (Ảnh: Như Hoàn)

Bày ra một loạt vòng tay của nhiều hạng vé, một người phụ nữ "phe vé" cho hay, các hạng vé hiện tại thường được bán chênh lệch khoảng 1 triệu đồng/vé so với giá gốc:

"Giá gốc 5,5 triệu giờ lấy 6,5 triệu. Cái này giá gốc 6,5 triệu thì lấy 7,5 triệu. Gold VIP Package giá gốc bán đã là 8,5 triệu/vé rồi, giờ là 20 triệu/cặp. Lấy cặp này (Gold VIP Package) đi, đằng nào cũng ra Hà Nội chơi mà. Gần sát sân khấu luôn.

Hạng Diamond giờ những người khác đang đòi cả ba mấy triệu, mua làm gì? Mà chỉ cách nhau một hàng thôi."

Người bán liên tục giới thiệu vị trí chỗ ngồi và so sánh giữa các hạng vé để thuyết phục khách lựa chọn. Khi nhắc đến vé Diamond được một số người rao bán với giá hơn 30 triệu đồng/cặp, người này cho rằng khách có thể cân nhắc hạng Gold với mức giá thấp hơn.

Hoạt động mua bán diễn ra sôi nổi, song không phải khách nào cũng đồng ý với mức giá được đưa ra. Một số người muốn mua vé theo cặp để đi cùng bạn bè, trong khi người bán chủ yếu còn vé lẻ hoặc khó tìm đủ hai vé cùng hạng.

Nhiều hạng vé concert Big Bang được rao bán lại với mức giá cao hơn giá gốc ngay bên ngoài sân Mỹ Đình (Ảnh: Như Hoàn)

(Ảnh: Như Hoàn)

Một người bán chào vé Cat 1 ngày đầu tiên với giá 7,5 triệu đồng/vé, cho biết chỉ còn một cặp. Người này cũng giới thiệu vé Cat 4 lẻ với giá 4,5 triệu đồng. Ở một giao dịch khác, vé Cat 1 ngày đầu tiên được rao bán 15 triệu đồng/cặp, trong khi vé Gold được chào ở mức 19 triệu đồng/cặp cho ngày đầu và 18 triệu đồng/cặp cho ngày thứ hai.

Một người bán khác cho biết vé Cat 1 ngày đầu tiên có giá 14 triệu đồng/cặp, trong khi giá gốc của cặp vé là 13 triệu đồng. Với vé Cat 2 và Cat 3 cho ngày diễn ra concert thứ hai, mức giá được chào bán khoảng 14 triệu đồng/cặp.

Đáng chú ý, một số người bán còn sử dụng cách giới thiệu trực tiếp để thúc giục khách quyết định nhanh, nhấn mạnh số lượng vé còn lại hoặc cho biết đã có người hẹn đến nhận. Những người có nhu cầu mua vé cũng liên tục hỏi giá, so sánh giữa các hạng và thương lượng để tìm được lựa chọn phù hợp.

Bên cạnh các giao dịch trực tiếp, nhiều người đã trao đổi qua mạng từ trước rồi hẹn gặp nhau bên ngoài sân vận động để nhận mã vé và vòng tay. Một cô gái trẻ mang theo nhiều vòng tay vừa gọi điện cho khách đã hẹn, vừa tiếp tục trao đổi với những người có nhu cầu mua vé tại khu vực này.

Người dân cần cảnh giác khi mua vé được rao bán lại với mức giá chênh lệch (Ảnh: Như Hoàn)

Việc vé được rao bán với mức giá chênh lệch lớn cho thấy sức nóng của concert Big Bang trước giờ diễn. Tuy nhiên, mua bán qua các đầu mối không chính thức cũng tiềm ẩn rủi ro về tính xác thực của vé, khả năng phát sinh tranh chấp hoặc mất tiền nếu giao dịch không được kiểm tra kỹ.

Trong ngày đầu diễn ra hoạt động đổi vòng, bên cạnh sự háo hức của người hâm mộ chờ đón concert, cảnh phe vé tập trung chào mời, gom vòng và thương lượng giá ngay bên ngoài sân vận động cũng đặt ra yêu cầu bảo đảm trật tự tại khu vực tổ chức. Người hâm mộ cần thận trọng khi giao dịch, kiểm tra kỹ thông tin vé và chỉ nhận vé sau khi xác minh được tính hợp lệ để tránh những rủi ro đáng tiếc.