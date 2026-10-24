Xử phạt Phó Tổng giám đốc và Kế toán trưởng CMH Group do vi phạm trong giao dịch cổ phiếu CMS

Ông Trần Văn Trung - Phó Tổng giám đốc và bà Đinh Thị Thủy - Kế toán trưởng CMH Group mỗi người bị phạt 225 triệu đồng.

Thanh tra Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định số 626/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với ông Trần Văn Trung – Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn CMH Việt Nam (CMH Group, mã: CMS).



Theo đó, ông Trần Văn Trung bị phạt tiền 225 triệu đồng do có hành vi che giấu thông tin về quyền sở hữu thực sự đối với một chứng khoán để trốn tránh thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin.

Ông Trần Văn Trung - Phó Tổng giám đốc CMS. Ảnh: CMS

Cụ thể, ông Trần Văn Trung đã sử dụng tài khoản chứng khoán số 005C101444 đứng tên Trần Ngọc Linh mở tại Công ty cổ phần Chứng khoán MB trong giai đoạn từ ngày 13/01/2022 đến ngày 22/9/2023 để thực hiện giao dịch mua bán cổ phiếu CMS nhằm che giấu thông tin về quyền sở hữu thực sự đối với cổ phiếu CMS để trốn tránh nghĩa vụ công bố thông tin.

Cũng liên quan đến vi phạm trong giao dịch cổ phiếu CMS, Thanh tra Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định số 627/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với bà Đinh Thị Thủy – Kế toán trưởng CMH Group.

Theo đó, bà Đinh Thị Thủy bị phạt tiền 225 triệu đồng do có hành vi che giấu thông tin về quyền sở hữu thực sự đối với một chứng khoán để trốn tránh thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin. Cụ thể, bà Đinh Thị Thủy đã sử dụng tài khoản chứng khoán số 058C006567 đứng tên Nguyễn Thúy Dung mở tại Công ty cổ phần Chứng khoán FPT trong giai đoạn từ ngày 03/12/2010 đến 15/8/2024 để thực hiện giao dịch mua bán cổ phiếu CMS nhằm che giấu thông tin về quyền sở hữu thực sự đối với cổ phiếu CMS để trốn tránh nghĩa vụ công bố thông tin.

Được biết, ông Trần Văn Trung sinh năm 1979, được bổ nhiệm là Phó Tổng giám đốc Tập đoàn CMH Việt Nam từ tháng 6/2015. Ông được bầu vào HĐQT từ tháng 3/2025.

Trong khi đó bà Đinh Thị Thủy sinh năm 1979 được bổ nhiệm làm kế toán trưởng Tập đoàn CMH Việt Nam từ tháng 3/2015. Ngoài ra từ tháng 2/2014 đến tháng 3/2026 bà còn đảm nhiệm chức Phó Tổng giám CMS.