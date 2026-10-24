CSGT đề nghị 1.067 chủ phương tiện sau khẩn trương nộp phạt theo Nghị định 168 trong danh sách tháng 10
Những ngày đầu tháng 10, lực lượng chức năng tại các địa phương đã ghi nhận nhiều lượt phương tiện vi phạm giao thông, chủ yếu là lỗi chạy quá tốc độ.
- CSGT đề nghị 1.555 chủ phương tiện sau khẩn trương nộp phạt theo Nghị định 168 trong danh sách tháng 10
- Công an đề nghị 448 chủ phương tiện vi phạm mang biển số sau khẩn trương nộp phạt nguội theo Nghị định 168
- Công an đề nghị tất cả chủ phương tiện vi phạm mang biển số sau khẩn trương nộp phạt nguội theo Nghị định 168
Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Hưng Yên và lực lượng chức năng tại Bắc Ninh vừa thông báo kết quả ghi nhận phương tiện vi phạm giao thông trong tuần từ ngày 5 đến 11/10/2026.
Cụ thể, theo thông báo của Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Hưng Yên, từ ngày 5 đến 11/10, lực lượng chức năng ghi nhận 619 lượt phương tiện vi phạm Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ bị xử lý phạt nguội.
Trong số này, 562 lượt phương tiện bị ghi nhận chạy quá tốc độ qua công tác tuần tra, kiểm soát của lực lượng cảnh sát giao thông, gồm 156 ô tô và 406 mô tô.
|
17A-268.69
|
89H-199.47
|
15H-122.76
|
30H-5070
|
15K-572.30
|
15K-705.86
|
17A-584.82
|
17A-254.48
|
89H-101.22
|
30A-289.13
|
15K-821.75
|
29M-4419
|
34A-847.32
|
34A-743.52
|
89A-672.30
|
36N-2263
|
17A-372.32
|
17A-481.73
|
30M-510.39
|
17A-194.23
|
17H-044.17
|
29K-058.62
|
18A-361.33
|
17A-207.97
|
17A-377.64
|
89A-869.54
|
89A-890.80
|
17A-295.67
|
17A-585.62
|
30H-545.27
|
30H-215.73
|
17A-438.92
|
30B-034.67
|
30K-992.58
|
14M-0806
|
35RM-000.75
|
15R-138.53
|
15H-371.49
|
30G-343.18
|
34A-457.90
|
20C-147.18
|
15K-582.35
|
34C-448.17
|
34A-339.59
|
35A-979.39
|
89A-552.02
|
15H-216.42
|
15K-135.63
|
29RM-037.44
|
89C-318.80
|
30K-688.41
|
17A-156.33
|
18LD-000.86
|
29T-6945
|
89A-609.78
|
29K-202.29
|
90A-069.09
|
35C-149.80
|
17H-030.23
|
99C-163.16
|
15K-691.65
|
18A-176.39
|
15A-714.72
|
34A-350.35
|
17A-363.91
|
18A-473.16
|
30E-147.93
|
90H-002.42
|
15K-486.97
|
98H-075.27
|
98A-532.57
|
15B-259.56
|
14A-772.55
|
15E-000.30
|
89A-219.55
|
17A-489.14
|
30H-076.17
|
17H-061.94
|
18A-101.27
|
17H-033.80
|
17A-172.57
|
17A-294.01
|
34C-365.62
|
29RM-061.67
|
29A-882.46
|
34C-361.33
|
34B-104.07
|
89H-077.52
|
89C-126.39
|
36H-236.27
|
30K-144.95
|
34B-055.60
|
14A-636.35
|
89A-557.50
|
89A-564.29
|
89A-499.17
|
15B-366.41
|
89B1-927.54
|
89B2-076.00
|
30F-1588
|
17A-244.68
|
90A-803.78
|
89H-086.20
|
34A-976.10
|
34A-118.77
|
89H-111.75
|
15K-817.22
|
30B-466.92
|
30F-514.24
|
89C-318.84
|
17F-004.20
|
35A-328.75
|
30H-269.68
|
36A-131.83
|
15K-759.47
|
34A-239.11
|
37A-958.29
|
29H-803.95
|
89C-319.72
|
29K-049.31
|
30M-645.51
|
14K-033.42
|
99H-037.72
|
89A-191.52
|
15B-356.41
|
17A-268.30
|
17A-207.87
|
89A-638.91
|
20B-210.81
|
14A-826.64
|
98D-006.24
|
17RM-002.12
|
89A-826.95
|
30K-109.53
|
89C-180.87
|
30Z-7571
|
15K-714.39
|
30M-272.86
|
34A-036.78
|
35H4-0692
|
30F-611.62
|
15A-968.74
|
60H-343.13
|
89C-179.91
|
17A-388.89
|
14A-916.07
|
17A-212.45
|
30L-563.43
|
30A-853.17
|
30L-816.12
|
15K-631.72
|
29K-025.83
|
98C-344.25
|
29H-979.06
|
30G-967.86
|
34E-015.05
|
89AC-248.45
|
35AC-042.71
|
17B4-328.93
|
17B9-486.67
|
88D1-173.45
|
15AB-114.58
|
34B1-306.83
|
29V3-264.89
|
89AH-001.60
|
36B8-246.59
|
34F9-7230
|
89K2-2555
|
29B2-001.04
|
34B3-767.58
|
89F1-120.87
|
29L1-932.86
|
19AA-151.94
|
34B3-744.52
|
29Y1-385.02
|
29M1-768.27
|
34S1-293.57
|
36C1-510.41
|
89L1-259.86
|
70G1-925.48
|
18G1-066.89
|
18H1-680.98
|
15AC-298.20
|
34B2-322.12
|
34E1-220.26
|
29L1-103.83
|
17M3-0023
|
90H5-6174
|
17B4-676.94
|
16L8-6325
|
17AH-020.25
|
26D1-406.34
|
15AC-474.23
|
34D1-456.68
|
34AA-160.02
|
34S1-121.23
|
34B1-377.95
|
34B5-163.81
|
18KA-019.66
|
34AH-042.65
|
89L1-021.77
|
48D1-019.94
|
37M1-282.60
|
21B2-213.74
|
29AH-001.43
|
34B4-476.81
|
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|
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|
62P2-166.50
|
89K3-9459
|
98AE-105.87
|
34B4-391.09
|
11B1-091.08
|
15AB-781.21
|
15AB-832.49
|
17AE-091.01
|
15AD-037.89
|
29L5-635.17
|
34D1-393.05
|
98AK-074.14
|
36E1-451.15
|
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|
14Z1-598.75
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|
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|
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|
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|
34E1-083.70
|
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|
34B4-619.31
|
17B4-353.60
|
29H1-701.71
|
34B1-508.05
|
34B3-634.71
|
34S1-200.27
|
89E1-708.40
|
15AB-771.78
|
18S4-2340
|
26D1-429.56
|
29H1-7401
|
29L1-932.86
|
34B3-821.65
|
34M-053.96
|
90B3-661.34
|
15AA-153.53
|
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|
29A1-158.84
|
29T8-9804
|
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|
29Z1-353.12
|
34AE-093.18
|
34B4-789.56
|
34B5-015.40
|
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|
15AB-426.68
|
15AB-961.63
|
15B3-591.40
|
18KA-028.74
|
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|
29B5-170.65
|
34B1-770.71
|
34B4-201.62
|
34D1-485.63
|
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|
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|
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|
88L1-110.36
|
89AA-778.39
|
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|
28G1-240.23
|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
14B1-192.66
|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
34B4-842.72
|
34AA-410.57
|
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|
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|
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|
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|
23B1-675.23
|
29H1-969.64
|
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|
29Y5-024.52
|
89AB-160.53
|
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|
34B2-453.11
|
34B1-768.37
|
36B5-193.32
|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
34AK-043.95
|
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|
17AH-072.83
|
26AA-481.24
|
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|
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|
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|
34B5-163.10
|
29N1-856.95
|
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|
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|
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|
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|
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|
18BA-037.56
|
29S2-102.92
|
29AE-895.43
|
34B2-779.13
|
17B2-337.32
|
17AA-749.54
|
34B2-451.41
|
34B3-563.71
|
26AB-235.73
|
34AS-271.95
|
89F1-018.71
|
34F1-117.03
|
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|
30L2-3786
|
29L1-614.08
|
34D1-225.82
|
98AA-416.21
|
22B1-621.51
|
34E1-369.24
|
89K8-571.13
|
15AA-694.00
|
15B4-344.70
|
15F1-263.46
|
18F1-486.00
|
21C1-158.58
|
26AA-306.20
|
34B4-987.34
|
34B5-078.81
|
34L1-048.11
|
34P4-7502
|
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|
37G1-909.94
|
17B5-684.48
|
34B4-551.91
|
34B3-558.01
|
34B4-749.11
|
15AB-346.38
|
34B1-177.29
|
98B3-656.75
|
29N1-374.60
|
89F1-037.77
|
89F1-640.01
|
34B1-712.32
|
34B4-098.23
|
98AA-077.31
|
89F1-509.98
|
26K5-3114
|
15AB-710.88
|
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|
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|
17B2-868.17
|
18H1-822.60
|
15B3-909.50
|
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|
15D1-242.54
|
34B4-045.51
|
34D1-367.66
|
15AK-134.62
|
34F1-221.19
|
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|
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|
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|
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|
89AA-234.87
|
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|
15AB-225.15
|
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|
15AH-121.09
|
14AA-041.50
|
89AB-010.80
|
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|
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|
34B4-641.71
|
29AB-289.68
|
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|
15AB-689.95
|
23E1-247.73
|
27AA-407.42
|
29Y35-099.12
|
34AA-560.24
|
34B3-634.71
|
34B3-709.90
|
89AE-018.17
|
89F1-324.39
|
89F1-567.45
|
34M4-6294
|
21E1-540.76
|
17B4-353.60
|
34B1-103.97
|
34B4-479.72
|
89AB-753.28
|
34B3-634.711
|
17H2-6648
|
34B5-127.17
|
29AF-870.10
|
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|
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|
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|
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|
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|
29L1-081.79
|
17B2-010.59
|
36F1-078.08
|
29P1-557.75
|
15AA-993.68
|
17AK-037.60
|
34AA-560.24
|
34F1-075.84
|
34B4-262.95
|
34B2-127.52
|
17B1-767.79
|
17AK-542.13
|
17B7-168.58
|
29L5-352.79
|
89AB-029.39
|
89B1-786.27
|
34S1-127.71
|
49K1-290.97
|
89AC-210.03
|
18D1-418.83
|
89B1-881.55
|
51R1-2548
|
89F1-0514
|
89B2-143.82
|
59E1-333.12
|
36AC-883.65
|
17B5-379.72
|
34AA-417.96
|
89AA-946.67
|
17B3-294.57
|
89AD-013.18
|
35B2-832.85
|
15B2-111.36
|
15N1-217.86
|
27N1-248.75
|
89B1-192.67
|
15H2-462.38
|
89G1-094.13
|
15B2-111.36
|
35AA-778.26
|
17AH-049.97
|
89AB-559.46
|
89AA-638.71
|
15K1-288.35
|
34F1-174.23
|
17B1-373.32
|
89AC-116.26
|
89AC-367.39
|
17B1-579.22
|
17B3-583.26
|
89AA-824.58
|
17AA-230.45
|
17B5-436.80
|
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|
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|
34S1-036.02
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26C1-224.17
|
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|
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|
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|
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|
15AG-613.27
|
17B5-411.90
|
17B5-188.58
|
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|
17AG-012.54
|
17N3-0023
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|
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|
14Y1-108.07
|
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|
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|
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|
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|
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|
29L1-446.59
|
89AB-830.77
|
89B1-122.50
|
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|
89C2-002.59
|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
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|
17B5-433.37
|
17B5-065.86
|
17B6-078.83
|
17B3-203.64
|
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|
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|
90B1-822.87
|
17B1-868.12
|
34S1-194.42
|
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|
34E1-396.31
|
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|
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|
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|
55Y3-1443
|
17K2-8285
|
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|
17AF-012.51
|
18D1-582.73
Hệ thống camera đo, kiểm tra tốc độ tự động phát hiện thêm 17 lượt phương tiện vi phạm cùng lỗi.
Ngoài ra, hệ thống camera giám sát phát hiện 31 lượt phương tiện không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông, gồm 11 ô tô và 20 mô tô.
Lực lượng chức năng cũng ghi nhận 5 lượt phương tiện quay đầu tại nơi có biển báo cấm quay đầu và 4 lượt phương tiện dừng, đỗ không đúng nơi quy định.
Tại Bắc Ninh, Phòng Cảnh sát giao thông thông báo hệ thống thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ đã phát hiện 448 trường hợp điều khiển phương tiện chạy quá tốc độ. Danh sách cụ thể các phương tiện vi phạm như sau:
Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh đề nghị các tổ chức, cá nhân có phương tiện nằm trong danh sách vi phạm chủ động liên hệ đơn vị để giải quyết theo quy định.
Người dân cần chú ý chấp hành quy định về tốc độ, quan sát biển báo và tuân thủ tín hiệu giao thông khi điều khiển phương tiện. Việc chủ động kiểm tra thông tin vi phạm và thực hiện nghĩa vụ theo quy định cũng góp phần bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.