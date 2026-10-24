CSGT đề nghị 1.067 chủ phương tiện sau khẩn trương nộp phạt theo Nghị định 168 trong danh sách tháng 10

Những ngày đầu tháng 10, lực lượng chức năng tại các địa phương đã ghi nhận nhiều lượt phương tiện vi phạm giao thông, chủ yếu là lỗi chạy quá tốc độ.

Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Hưng Yên và lực lượng chức năng tại Bắc Ninh vừa thông báo kết quả ghi nhận phương tiện vi phạm giao thông trong tuần từ ngày 5 đến 11/10/2026.

Cụ thể, theo thông báo của Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Hưng Yên, từ ngày 5 đến 11/10, lực lượng chức năng ghi nhận 619 lượt phương tiện vi phạm Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ bị xử lý phạt nguội.

Trong số này, 562 lượt phương tiện bị ghi nhận chạy quá tốc độ qua công tác tuần tra, kiểm soát của lực lượng cảnh sát giao thông, gồm 156 ô tô và 406 mô tô.

17A-268.69 89H-199.47 15H-122.76 30H-5070 15K-572.30 15K-705.86 17A-584.82 17A-254.48 89H-101.22 30A-289.13 15K-821.75 29M-4419 34A-847.32 34A-743.52 89A-672.30 36N-2263 17A-372.32 17A-481.73 30M-510.39 17A-194.23 17H-044.17 29K-058.62 18A-361.33 17A-207.97 17A-377.64 89A-869.54 89A-890.80 17A-295.67 17A-585.62 30H-545.27 30H-215.73 17A-438.92 30B-034.67 30K-992.58 14M-0806 35RM-000.75 15R-138.53 15H-371.49 30G-343.18 34A-457.90 20C-147.18 15K-582.35 34C-448.17 34A-339.59 35A-979.39 89A-552.02 15H-216.42 15K-135.63 29RM-037.44 89C-318.80 30K-688.41 17A-156.33 18LD-000.86 29T-6945 89A-609.78 29K-202.29 90A-069.09 35C-149.80 17H-030.23 99C-163.16 15K-691.65 18A-176.39 15A-714.72 34A-350.35 17A-363.91 18A-473.16 30E-147.93 90H-002.42 15K-486.97 98H-075.27 98A-532.57 15B-259.56 14A-772.55 15E-000.30 89A-219.55 17A-489.14 30H-076.17 17H-061.94 18A-101.27 17H-033.80 17A-172.57 17A-294.01 34C-365.62 29RM-061.67 29A-882.46 34C-361.33 34B-104.07 89H-077.52 89C-126.39 36H-236.27 30K-144.95 34B-055.60 14A-636.35 89A-557.50 89A-564.29 89A-499.17 15B-366.41 89B1-927.54 89B2-076.00 30F-1588 17A-244.68 90A-803.78 89H-086.20 34A-976.10 34A-118.77 89H-111.75 15K-817.22 30B-466.92 30F-514.24 89C-318.84 17F-004.20 35A-328.75 30H-269.68 36A-131.83 15K-759.47 34A-239.11 37A-958.29 29H-803.95 89C-319.72 29K-049.31 30M-645.51 14K-033.42 99H-037.72 89A-191.52 15B-356.41 17A-268.30 17A-207.87 89A-638.91 20B-210.81 14A-826.64 98D-006.24 17RM-002.12 89A-826.95 30K-109.53 89C-180.87 30Z-7571 15K-714.39 30M-272.86 34A-036.78 35H4-0692 30F-611.62 15A-968.74 60H-343.13 89C-179.91 17A-388.89 14A-916.07 17A-212.45 30L-563.43 30A-853.17 30L-816.12 15K-631.72 29K-025.83 98C-344.25 29H-979.06 30G-967.86 34E-015.05 89AC-248.45 35AC-042.71 17B4-328.93 17B9-486.67 88D1-173.45 15AB-114.58 34B1-306.83 29V3-264.89 89AH-001.60 36B8-246.59 34F9-7230 89K2-2555 29B2-001.04 34B3-767.58 89F1-120.87 29L1-932.86 19AA-151.94 34B3-744.52 29Y1-385.02 29M1-768.27 34S1-293.57 36C1-510.41 89L1-259.86 70G1-925.48 18G1-066.89 18H1-680.98 15AC-298.20 34B2-322.12 34E1-220.26 29L1-103.83 17M3-0023 90H5-6174 17B4-676.94 16L8-6325 17AH-020.25 26D1-406.34 15AC-474.23 34D1-456.68 34AA-160.02 34S1-121.23 34B1-377.95 34B5-163.81 18KA-019.66 34AH-042.65 89L1-021.77 48D1-019.94 37M1-282.60 21B2-213.74 29AH-001.43 34B4-476.81 34AS-151.30 29C2-052.10 62P2-166.50 89K3-9459 98AE-105.87 34B4-391.09 11B1-091.08 15AB-781.21 15AB-832.49 17AE-091.01 15AD-037.89 29L5-635.17 34D1-393.05 98AK-074.14 36E1-451.15 34AK-005.18 14Z1-598.75 69AA-805.09 47H1-148.84 60L7-5499 34B1-805.96 34E1-083.70 89F1-582.10 34B4-619.31 17B4-353.60 29H1-701.71 34B1-508.05 34B3-634.71 34S1-200.27 89E1-708.40 15AB-771.78 18S4-2340 26D1-429.56 29H1-7401 29L1-932.86 34B3-821.65 34M-053.96 90B3-661.34 15AA-153.53 18H1-581.28 29A1-158.84 29T8-9804 29Y5-180.80 29Z1-353.12 34AE-093.18 34B4-789.56 34B5-015.40 89F1-331.93 15AB-426.68 15AB-961.63 15B3-591.40 18KA-028.74 29H2-040.43 29B5-170.65 34B1-770.71 34B4-201.62 34D1-485.63 34P1-005.78 34S1-271.87 36D1-743.12 88L1-110.36 89AA-778.39 89K8-0207 28G1-240.23 15AB-548.74 29V5-215.11 18E1-492.55 34M6-5023 34B2-539.60 15AB-277.84 18G1-498.74 34AS-091.48 34D1-498.73 14B1-192.66 15AB-833.43 15B1-985.84 34E1-394.35 26AX-323.48 34B3-922.65 34D1-464.34 59Z1-500.36 34F1-397.54 34B4-842.72 34AA-410.57 34N3-4232 34S1-292.68 17B5-637.71 34F1-075.84 23B1-675.23 29H1-969.64 34S1-245.58 29Y5-024.52 89AB-160.53 99K1-106.87 34B2-453.11 34B1-768.37 36B5-193.32 29L1-983.21 15AC-260.54 89F1-634.65 18KA-060.45 34AS-233.12 15AK-072.51 18B2-700.76 34E1-065.38 34AK-043.95 34E1-247.12 17AH-072.83 26AA-481.24 15-474-P6 34S1-021.81 15AG-470.02 34B5-163.10 29N1-856.95 15N1-261.41 34AC-069.71 34D1-350.87 29D1-768.83 34AN-027.69 18BA-037.56 29S2-102.92 29AE-895.43 34B2-779.13 17B2-337.32 17AA-749.54 34B2-451.41 34B3-563.71 26AB-235.73 34AS-271.95 89F1-018.71 34F1-117.03 88H1-331.62 30L2-3786 29L1-614.08 34D1-225.82 98AA-416.21 22B1-621.51 34E1-369.24 89K8-571.13 15AA-694.00 15B4-344.70 15F1-263.46 18F1-486.00 21C1-158.58 26AA-306.20 34B4-987.34 34B5-078.81 34L1-048.11 34P4-7502 36AB-784.69 37G1-909.94 17B5-684.48 34B4-551.91 34B3-558.01 34B4-749.11 15AB-346.38 34B1-177.29 98B3-656.75 29N1-374.60 89F1-037.77 89F1-640.01 34B1-712.32 34B4-098.23 98AA-077.31 89F1-509.98 26K5-3114 15AB-710.88 34M2-3421 15L1-023.50 17B2-868.17 18H1-822.60 15B3-909.50 14K1-179.32 15D1-242.54 34B4-045.51 34D1-367.66 15AK-134.62 34F1-221.19 16P9-5978 89F1-368.78 34C1-522.50 75E1-223.21 89AA-234.87 34S1-187.62 15AB-225.15 29AF-036.93 15AH-121.09 14AA-041.50 89AB-010.80 79N1-422.74 88L1-080.41 34B4-641.71 29AB-289.68 14F3-3437 15AB-689.95 23E1-247.73 27AA-407.42 29Y35-099.12 34AA-560.24 34B3-634.71 34B3-709.90 89AE-018.17 89F1-324.39 89F1-567.45 34M4-6294 21E1-540.76 17B4-353.60 34B1-103.97 34B4-479.72 89AB-753.28 34B3-634.711 17H2-6648 34B5-127.17 29AF-870.10 15P1-105.07 15B1-268.24 34M1-060.07 15A1-012.49 29AX-084.47 29L1-081.79 17B2-010.59 36F1-078.08 29P1-557.75 15AA-993.68 17AK-037.60 34AA-560.24 34F1-075.84 34B4-262.95 34B2-127.52 17B1-767.79 17AK-542.13 17B7-168.58 29L5-352.79 89AB-029.39 89B1-786.27 34S1-127.71 49K1-290.97 89AC-210.03 18D1-418.83 89B1-881.55 51R1-2548 89F1-0514 89B2-143.82 59E1-333.12 36AC-883.65 17B5-379.72 34AA-417.96 89AA-946.67 17B3-294.57 89AD-013.18 35B2-832.85 15B2-111.36 15N1-217.86 27N1-248.75 89B1-192.67 15H2-462.38 89G1-094.13 15B2-111.36 35AA-778.26 17AH-049.97 89AB-559.46 89AA-638.71 15K1-288.35 34F1-174.23 17B1-373.32 89AC-116.26 89AC-367.39 17B1-579.22 17B3-583.26 89AA-824.58 17AA-230.45 17B5-436.80 17B5-495.63 17B1-235.35 34S1-036.02 15AD-026.78 28N1-201.70 36AD-990.58 26C1-224.17 34F1-233.68 15B4-144.18 29AH-321.46 17B3-725.83 15B4-301.42 15AG-613.27 17B5-411.90 17B5-188.58 59Y2-187.82 17AG-012.54 17N3-0023 89AB-052.57 89AA-006.71 14Y1-108.07 89AG-023.42 89G2-027.80 34AS-136.19 89AT-011.20 89B1-218.02 29L1-446.59 89AB-830.77 89B1-122.50 89AA-723.36 89C2-002.59 89B1-106.25 89B2-219.38 89AA-421.07 89E1-261.73 89H1-060.99 34B2-582.88 17AC-008.10 17B2-052.66 26L1-201.84 17AD-008.87 30H7-4045 89AB-742.39 89AG-005.98 89AB-897.82 17B8-521.37 17B6-253.65 17B7-502.37 89E1-602.82 89L1-399.22 89AA-348.29 89G2-033.64 89AB-129.83 89G1-088.88 89B2-202.13 34F1-274.38 89B1-732.67 89G2-002.31 89B1-096.60 17AF-039.47 89AB-108.14 89AC-247.53 17B5-418.23 89AB-111.80 35AN-106.87 17B5-433.37 17B5-065.86 17B6-078.83 17B3-203.64 17AA-931.08 89AB-324.38 90B1-822.87 17B1-868.12 34S1-194.42 89AB-647.11 34E1-396.31 15F1-112.78 17B9-219.85 89AB-913.09 55Y3-1443 17K2-8285 35AA-893.55 17AF-012.51 18D1-582.73

Hệ thống camera đo, kiểm tra tốc độ tự động phát hiện thêm 17 lượt phương tiện vi phạm cùng lỗi.

Ngoài ra, hệ thống camera giám sát phát hiện 31 lượt phương tiện không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông, gồm 11 ô tô và 20 mô tô.

Lực lượng chức năng cũng ghi nhận 5 lượt phương tiện quay đầu tại nơi có biển báo cấm quay đầu và 4 lượt phương tiện dừng, đỗ không đúng nơi quy định.

Danh sách các phương tiện vi phạm (Ảnh: Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Hưng Yên)

Tại Bắc Ninh, Phòng Cảnh sát giao thông thông báo hệ thống thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ đã phát hiện 448 trường hợp điều khiển phương tiện chạy quá tốc độ. Danh sách cụ thể các phương tiện vi phạm như sau:

Các chủ phương tiện có biển kiểm soát trong danh sách vi phạm cần chủ động tra cứu và thực hiện nộp phạt nguội theo quy định (Ảnh: Phòng CSGT Công an TP Bắc Ninh)

Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh đề nghị các tổ chức, cá nhân có phương tiện nằm trong danh sách vi phạm chủ động liên hệ đơn vị để giải quyết theo quy định.

Người dân cần chú ý chấp hành quy định về tốc độ, quan sát biển báo và tuân thủ tín hiệu giao thông khi điều khiển phương tiện. Việc chủ động kiểm tra thông tin vi phạm và thực hiện nghĩa vụ theo quy định cũng góp phần bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.