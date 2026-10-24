Tất cả người dân mua, bán xổ số chú ý mức phạt đến 200 triệu đồng từ 30/11

Đây là nội dung của Nghị định Số: 389/2026/NĐ-CP của Chính phủ.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 389/2026/NĐ-CP quy định chi tiết về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh xổ số. Có hiệu lực thi hành từ ngày 30/11/2026, văn bản pháp lý mới này thiết lập khung chế tài tài chính nghiêm khắc, nâng mức phạt tiền lên hàng trăm triệu đồng đối với các hành vi vi phạm giấy phép, in ấn, phát hành trái quy định cũng như các hành vi gian lận lĩnh thưởng.

Chế tài nghiêm khắc đối với vi phạm giấy phép kinh doanh xổ số

Nghị định 389/2026/NĐ-CP áp dụng các khung phạt tiền rất nặng đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm quy định về Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xổ số (chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự):

Ảnh được AI hỗ trợ thiết kế

Phạt tiền từ 80 đến 120 triệu đồng đối với hành vi tẩy xóa, sửa chữa làm sai lệch nội dung giấy chứng nhận. Đồng thời, người vi phạm buộc phải nộp lại giấy chứng nhận đã bị sửa đổi.

Phạt tiền từ 120 đến 160 triệu đồng đối với hành vi cho mượn, cho thuê hoặc chuyển nhượng giấy phép kinh doanh.

Phạt tiền từ 160 đến 200 triệu đồng đối với hành vi kinh doanh xổ số "chui" – hoạt động khi không có Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp.

Bên cạnh tiền phạt, các trường hợp vi phạm đều bị áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả là buộc nộp lại toàn bộ số lợi bất hợp pháp thu được từ hành vi sai phạm.

Xử phạt nặng các hành vi vi phạm về in ấn và phát hành vé số

Đối với hoạt động kỹ thuật, in ấn và phát hành vé, Nghị định phân định rõ các mức phạt tùy theo tính chất và quy mô vi phạm:

Ảnh được AI hỗ trợ thiết kế

Mức phạt từ 10 đến 20 triệu đồng: Áp dụng cho hành vi in vé không đủ nội dung theo luật định hoặc ký hợp đồng in với cơ sở không đủ điều kiện.

Mức phạt từ 20 đến 40 triệu đồng: Áp dụng khi phát hành vé sai mệnh giá, vượt quá hạn mức cho phép, sai lịch mở thưởng hoặc vé xổ số điện toán không đúng thời gian quy định.

Mức phạt từ 40 đến 60 triệu đồng: Áp dụng đối với hành vi in thiếu số lượng vé so với cơ cấu giải thưởng đã thông báo.

Ngoài phạt tiền, các cơ sở vi phạm còn đối mặt với hình thức đình chỉ hoạt động kinh doanh từ 01 đến 02 tháng, tịch thu tang vật vi phạm và buộc nộp lại toàn bộ nguồn lợi bất hợp pháp.

Các hành vi gian lận lĩnh thưởng và sử dụng vốn công

Để bịt kín các kẽ hở trục lợi quỹ trả thưởng, Nghị định 389/2026/NĐ-CP nâng mức chế tài lên mức cao nhất đối với các hành vi can thiệp kết quả:

Cạo sửa, tẩy xóa vé số: Phạt tiền từ 60 đến 100 triệu đồng đối với hành vi cạo sửa, tẩy xóa vé dưới mọi hình thức để dự thưởng, lĩnh thưởng; buộc tịch thu, tiêu hủy toàn bộ tang vật vi phạm và nộp lại lợi bất hợp pháp.

Làm giả vé số: Phạt tiền từ 80 đến 100 triệu đồng đối với hành vi làm giả vé dưới mọi hình thức để tham gia dự thưởng và lĩnh thưởng, kèm theo biện pháp tịch thu tang vật và truy thu lợi bất hợp pháp.

Đặc biệt, văn bản cũng quy định rõ chế tài xử lý đối với người chơi xổ số:

Xử phạt người chơi không đủ điều kiện: Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 10 đến 15 triệu đồng đối với cá nhân không đủ điều kiện theo quy định pháp luật (như người chưa đủ 18 tuổi, người mất hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự) nhưng vẫn cố tình mua vé tham gia dự thưởng.

Nghiêm cấm dùng vốn ngân sách mua vé số: Phạt tiền từ 40 đến 60 triệu đồng đối với hành vi sử dụng vốn và tài sản của Nhà nước để tham gia mua vé số, đồng thời buộc nộp lại toàn bộ số lợi bất hợp pháp phát sinh.

Việc triển khai Nghị định 389/2026/NĐ-CP từ cuối tháng 11/2026 được kỳ vọng sẽ tạo hành lang pháp lý vững chắc, làm sạch thị trường kinh doanh xổ số và bảo đảm sự minh bạch cho hoạt động trao thưởng xổ số.