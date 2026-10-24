Đại gia gốc Thanh Hóa từng thi công vòm thép lớn nhất hành tinh chuẩn bị nâng mái thép 40.000 tấn lên trụ cao bằng tòa nhà 20 tầng tại sân vận động 135.000 chỗ của tỷ phú Phạm Nhật Vượng

Sân vận động VinFast – Trống Đồng do Vingroup đầu tư dự kiến bước vào giai đoạn nâng mái thép từ tháng 12/2026.

Đứng sau hạng mục kết cấu thép quy mô lớn này là Tập đoàn Đại Dũng do ông Trịnh Tiến Dũng sáng lập và điều hành, từng tham gia thi công nhiều công trình công nghiệp, giao thông và thể thao có kết cấu thép siêu trọng.

Đại Dũng chuẩn bị tham gia giai đoạn nâng mái thép 40.000 tấn

Theo kế hoạch thi công, hệ thống trụ giàn kích nâng mái của sân vận động VinFast – Trống Đồng sẽ hoàn thành và chạy thử trong tháng 11/2026. Sang tháng 12, nhà thầu dự kiến phối hợp với đối tác nước ngoài nâng phần mái thép tại phân khu đầu tiên.

Sân vận động có sức chứa thiết kế 135.000 chỗ ngồi, nằm trong Khu đô thị Thể thao Quốc tế Hà Nội do Tập đoàn Vingroup đầu tư. Riêng hệ mái sân vận động dự kiến sử dụng khoảng 40.000 tấn thép, trong khi tổng khối lượng thép dành cho toàn bộ hệ thống mái của dự án vào khoảng 73.000 tấn.

Hệ thống trụ chính phục vụ nâng mái có chiều cao gần 80 m, tương đương một tòa nhà khoảng 20 tầng. Các trụ đảm nhiệm chức năng chịu lực, tiếp nhận tải trọng của hệ mái và truyền lực xuống nền móng thông qua hệ gối đỡ thép đặt trên đỉnh trụ.

Tính đến giữa tháng 10/2026, hạng mục giàn trụ kích rút đã hoàn thành khoảng 60% khối lượng thi công. Để phục vụ công tác lắp dựng kết cấu, công trường huy động nhiều thiết bị siêu trường, siêu trọng, trong đó có các loại cẩu sức nâng 1.800 tấn, 1.250 tấn và 800 tấn.

Hệ mái của sân vận động VinFast – Trống Đồng có khẩu độ vượt nhịp hơn 350 m, phục vụ công trình có sức chứa 135.000 chỗ ngồi.



Đại Dũng là doanh nghiệp được Vingroup giao thực hiện thiết kế kỹ thuật chi tiết hệ kết cấu thép mái sân vận động, đồng thời xây dựng phương án thi công, tổ chức mua sắm vật tư, thiết bị và triển khai lắp dựng các hạng mục kết cấu thép.

Theo ông Trịnh Tiến Dũng, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Đại Dũng, hệ mái có khẩu độ vượt nhịp hơn 350 m, với kết cấu thép được lắp dựng ở cao độ khoảng 120 m. Những thông số này đặt ra yêu cầu cao về khả năng chịu lực, độ chính xác trong lắp dựng và kiểm soát an toàn trong quá trình thi công.

Công nghệ nâng đồng bộ giải bài toán kết cấu siêu trọng

Thay vì lắp ráp toàn bộ cấu kiện mái ở độ cao hàng chục mét, phương án nâng đồng bộ cho phép tổ hợp các cấu kiện thép thành những phần kết cấu lớn ở phía dưới, sau đó sử dụng hệ thống kích thủy lực công suất lớn để nâng lên cao độ thiết kế.

Trong quá trình nâng, nếu chỉ một điểm nâng di chuyển nhanh hoặc chậm hơn các điểm còn lại, kết cấu có thể phát sinh hiện tượng xoắn, tạo ra ứng suất thứ cấp lớn, thậm chí gây biến dạng hoặc mất ổn định trong quá trình thi công. Chính vì vậy, khả năng điều khiển đồng bộ của toàn bộ hệ thống được xem là yếu tố quyết định sự an toàn của quá trình nâng.

Vì vậy, hệ thống điều khiển PLC liên tục thu thập dữ liệu về tải trọng, hành trình, áp suất và trạng thái của từng kích để tự động điều chỉnh, bảo đảm toàn bộ kết cấu được nâng lên với sai số chỉ ở mức vài milimét.

Giải pháp này giúp giảm đáng kể khối lượng công việc trên cao, rút ngắn thời gian thi công, hạn chế nhu cầu sử dụng cẩu siêu trọng và hệ thống giàn giáo quy mô lớn, đồng thời nâng cao độ chính xác khi lắp dựng các kết cấu thép có khẩu độ lớn.

Tại Việt Nam, công nghệ nâng đồng bộ đã được ứng dụng trong các lĩnh vực đóng tàu, dầu khí, lắp đặt thiết bị công nghiệp và xây dựng công trình có kết cấu thép lớn. Đại Dũng cũng từng triển khai giải pháp nâng các kết cấu thép siêu trọng tại những dự án quy mô lớn.

Đối với sân vận động VinFast – Trống Đồng, việc nâng mái được triển khai theo từng phân khu. Theo kế hoạch hiện tại, nhà thầu sẽ phối hợp với đối tác nước ngoài thực hiện công đoạn nâng mái tại phân khu đầu tiên trong tháng 12/2026, trước khi tiếp tục các hạng mục còn lại.

Doanh nghiệp Việt tham gia những công trình kết cấu thép quy mô lớn

Tập đoàn Đại Dũng được thành lập năm 1995, hoạt động trong lĩnh vực sản xuất và thi công kết cấu thép, cơ khí chế tạo và các giải pháp kết cấu cho công trình công nghiệp, giao thông, năng lượng và thể thao.

Ông Trịnh Tiến Dũng là người sáng lập, hiện giữ chức Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc doanh nghiệp. Đại Dũng đã tham gia nhiều dự án có yêu cầu cao về kết cấu thép, trong đó có các công trình sân vận động, nhà ga hàng không, nhà máy công nghiệp và hạ tầng giao thông.

Việc tham gia dự án sân vận động VinFast – Trống Đồng tiếp tục đặt doanh nghiệp vào một công trình có quy mô kết cấu đặc biệt lớn. Không chỉ đòi hỏi năng lực sản xuất thép và gia công cấu kiện, dự án còn yêu cầu khả năng tổ chức lắp dựng, kiểm soát tải trọng và phối hợp nhiều đơn vị trong quá trình nâng mái.

Về nguồn vật liệu, theo thông tin Đại Dũng công bố, thép sử dụng cho các kết cấu chịu lực chính của hệ mái được cung ứng từ nhiều nhà sản xuất quốc tế như Metal One, Posco International, Baosteel, NISCO, Yingkou Steel và Liuzhou Steel. Nguồn thép trong nước gồm Posco Yamato Vina và Hòa Phát, song tỷ trọng còn nhỏ do yêu cầu cao về cường độ, kích thước và tiêu chuẩn kiểm định của vật liệu.

Phối cảnh Sân vận động VinFast – Trống Đồng.

Sân vận động VinFast – Trống Đồng được khởi công ngày 19/12/2025, có diện tích khoảng 73,3 ha và sức chứa thiết kế 135.000 chỗ ngồi. Công trình được định hướng trở thành địa điểm tổ chức các sự kiện thể thao, văn hóa và giải trí quy mô lớn.

Theo tiến độ dự kiến, phần thô của sân vận động sẽ hoàn thành trong tháng 12/2026, toàn bộ quá trình xây dựng đặt mục tiêu kết thúc vào tháng 5/2027 và công trình dự kiến hoàn thành vào tháng 7/2027.

Việc nâng mái thép từ tháng 12/2026 sẽ là một trong những dấu mốc kỹ thuật quan trọng của dự án, đồng thời cho thấy năng lực tổ chức thi công kết cấu thép siêu trọng của các doanh nghiệp tham gia công trình.