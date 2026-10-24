Công an kiểm tra 500 cán bộ, công nhân viên 1 công ty

Ma túy là hiểm họa đối với sức khỏe con người, là nguyên nhân dẫn đến nhiều hệ lụy nghiêm trọng cho gia đình và xã hội, ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình an ninh, trật tự tại địa phương.

Tội phạm và tệ nạn ma túy có xu hướng diễn biến phức tạp, với nhiều phương thức, thủ đoạn hoạt động tinh vi, tiềm ẩn nguy cơ xâm nhập vào công nhân, thanh thiếu niên, học sinh và các nhóm đối tượng dễ bị lôi kéo.

Nhận thức rõ những tác hại và nguy cơ từ ma túy, sáng ngày 22/10/2026 Công an xã Xuân Phú (TP Đà Nẵng) đã kết hợp với Công ty TNHH MTV Công nghiệp... tiến hành kiểm tra test ma túy cho 500 cán bộ, công nhân viên công ty; kết quả đều âm tính.

Ảnh: CA Đà Nẵng

Ảnh: CA Đà Nẵng

Thời gian qua, Công an xã Xuân Phú tập trung tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai các giải pháp phòng, chống ma túy phù hợp với tình hình thực tế; tăng cường nắm tình hình địa bàn, quản lý các đối tượng theo quy định của pháp luật, chủ động phát hiện, đấu tranh, xử lý các hành vi vi phạm liên quan đến ma túy.

Cùng với công tác đấu tranh, lực lượng Công an xã chú trọng đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật bằng nhiều hình thức thiết thực; phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, nhà trường và lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong công tác phòng, chống ma túy. Đặc biệt, công tác tuyên truyền hướng đến thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên, công nhân và các gia đình có người có nguy cơ liên quan đến ma túy, giúp mỗi người hiểu rõ tác hại của ma túy, nâng cao cảnh giác trước những lời dụ dỗ, lôi kéo sử dụng, tàng trữ, mua bán hoặc vận chuyển trái phép chất ma túy.

Phòng, chống ma túy không chỉ là trách nhiệm của lực lượng Công an mà còn là trách nhiệm của mỗi gia đình, mỗi cơ quan, tổ chức và toàn thể Nhân dân. Sự chủ động phòng ngừa từ mỗi cá nhân, sự quan tâm giáo dục của gia đình và sự phối hợp chặt chẽ của cộng đồng chính là những yếu tố quan trọng góp phần ngăn chặn ma túy từ sớm, từ xa, ngay tại cơ sở.

Với tinh thần chủ động, quyết liệt, trách nhiệm, Công an xã Xuân Phú tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng và Nhân dân đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy, góp phần giữ vững bình yên địa bàn.

Theo Cổng TTĐT CA Đà Nẵng