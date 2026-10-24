Hơn 40.000 người Việt tham gia nền tảng Tatao Live bị chiếm đoạt hơn 220 tỷ đồng

TPO - Thông qua nền tảng Tatao Live với chiêu bài livestream ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), các đối tượng đã lôi kéo hơn 40.000 tài khoản tham gia, huy động 407 tỷ đồng, trong đó số tiền bị chiếm đoạt bước đầu xác định hơn 220 tỷ đồng.

Dựng vỏ bọc “hệ sinh thái bán lẻ AI” để huy động vốn

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã khởi tố vụ án liên quan đến nền tảng Tatao Live về các hành vi “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản và rửa tiền”, đồng thời khởi tố 7 bị can.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) phát hiện nhóm đối tượng có dấu hiệu huy động vốn thông qua website, ứng dụng livestream Tatao Live nhằm chiếm đoạt tài sản. Cục Cảnh sát hình sự đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an và Công an tỉnh Nghệ An, Công an tỉnh Lào Cai xác lập chuyên án đấu tranh, triệt phá.

Theo điều tra, khoảng tháng 6/2025, các đối tượng thành lập Công ty TNHH Công nghệ Tatao Việt Nam tại tòa nhà Sông Đà, đường Phạm Hùng, phường Từ Liêm, Hà Nội, do Hoàng Trung Kiên (SN 2001, trú tại xã Quan Sơn, tỉnh Lạng Sơn) làm giám đốc. Đồng thời, nhóm này thành lập Công ty TNHH Phát triển thị trường Livestream AI tại tòa nhà Epic Tower, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, Hà Nội.

Các đối tượng sử dụng website tataovn.com cùng các kênh Facebook, YouTube, Zalo, Zoom để quảng bá Tatao Live, giới thiệu đây là nền tảng ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), có khả năng tạo nhân vật ảo livestream bán hàng và hợp tác với các sàn thương mại điện tử.

Bên trong công ty liên quan vụ án.

Để tạo lòng tin, nhóm này công khai thông tin đăng ký doanh nghiệp, mã số thuế, địa chỉ văn phòng; thường xuyên tổ chức hội nghị, livestream, họp trực tuyến để giới thiệu chiến lược phát triển, chính sách hoa hồng. Các chương trình trao thưởng, quay số trúng xe máy, điện thoại, iPad và tiền mặt cũng được tổ chức nhằm thu hút người tham gia.

Trên mạng xã hội, hệ thống xây dựng các cấp bậc Leader, Agency, đồng thời đăng tải hình ảnh nhận thưởng, rút tiền thành công và hoạt động từ thiện. Một số tài khoản có dấu hiệu “chim mồi” thường xuyên khoe lợi nhuận, tạo tâm lý sợ bỏ lỡ cơ hội (FOMO), khiến nhiều người tin rằng đây là hình thức kiếm tiền nhanh, ít rủi ro.

Sau khi cài đặt ứng dụng, người tham gia phải nộp tiền mua các gói dịch vụ để kích hoạt tài khoản. Gói AI Livestream ban đầu có giá 3,9 triệu đồng, được giảm còn 2,9 triệu đồng với quảng cáo sử dụng trọn đời. Tiếp đó, các đối tượng đưa ra 3 gói Matrix Livestream AI có giá lần lượt 14,9 triệu đồng, 84,9 triệu đồng và 418,9 triệu đồng.

Người tham gia chỉ cần mở ứng dụng, chọn mục AI Livestream và xem video trong khoảng 30 giây đến 1 phút. Sau 2-4 giờ, hệ thống tự động cộng tiền vào ví điện tử với các tên gọi như “Doanh thu livestream”, “Hoa hồng AI” và “Tatao Xu”.

Mức thu nhập được quảng cáo từ 30.000-50.000 đồng/ngày đối với gói AI Livestream và 900.000-1,5 triệu đồng/ngày đối với gói Matrix. Khi số dư đạt 200.000 đồng, người dùng có thể tạo lệnh rút tiền về tài khoản ngân hàng.

Hệ thống bất ngờ ngừng hoạt động, hơn 220 tỷ đồng bị chiếm đoạt

Trong giai đoạn đầu, các đối tượng thực hiện chi trả cho người tham gia. Nhiều người nhận được tiền sau 1-7 ngày nên tin tưởng, tiếp tục đầu tư hoặc lôi kéo thêm người khác.

Tuy nhiên, theo tài liệu điều tra, ứng dụng không có gian hàng, giỏ hàng, danh mục sản phẩm, thông tin đơn hàng, dữ liệu khách hàng hay chứng từ thanh toán; cũng không chứng minh được nguồn doanh thu thực tế từ hoạt động thương mại điện tử. Người tham gia không có thông tin cụ thể về sản phẩm, khách hàng, số lượng đơn hàng hoặc đối tác bán hàng.

Nơi hoạt động của công ty.

Cơ quan điều tra xác định tiền trả cho người tham gia không xuất phát từ hoạt động kinh doanh thực tế mà được hệ thống phân phối theo thuật toán lập trình sẵn. Tiền của người tham gia trước được lấy từ khoản nộp của người tham gia sau.

Để mở rộng mạng lưới, hệ thống thiết lập cơ chế thăng hạng gồm 7 tầng, từ 1 sao đến 7 sao, với tỷ lệ hoa hồng khoảng 5-17%, phụ thuộc vào số lượng người tham gia ở tuyến dưới. Các khoản tiền được nộp qua cổng thanh toán hoặc chuyển trực tiếp vào tài khoản ngân hàng của Công ty TNHH Công nghệ Tatao Việt Nam.

Tài liệu điều tra xác định hệ thống có hơn 40.000 tài khoản tham gia trên toàn quốc. Đến giữa tháng 4/2026, người dùng bắt đầu không thể rút tiền, các lệnh rút bị treo ở trạng thái “đang xử lý”, nhóm Zalo giải tán, văn phòng đóng cửa, ứng dụng ngừng hoạt động và website không còn vận hành.

Trước khi hệ thống dừng hoạt động, các đối tượng có dấu hiệu rút tiền mặt, chuyển tiền qua nhiều tài khoản trung gian, tiêu hủy tài liệu, di chuyển tài sản và tẩu tán tài sản ra nước ngoài. Hậu quả là hàng chục nghìn người không thể thu hồi số tiền đã nộp.

Cơ quan Công an xác định tổng số tiền các bị hại nộp vào hệ thống Tatao Live là 407 tỷ đồng. Sau khi trừ các khoản đã chi trả như lương nhân viên, hoa hồng AI và hoa hồng cho hệ thống Leader, số tiền bị chiếm đoạt bước đầu được làm rõ là hơn 220 tỷ đồng. Đến nay, cơ quan chức năng đã phong tỏa hơn 8,6 tỷ đồng.